【越南簽證攻略】2019網上申請越南簽證eVISA教學！無須中介

除了日前教過大家申請入台證和常客證的台灣外，東南亞地區也是港人熱愛的旅遊地點，越南就是其中之一。不過，香港人前往越南必須要進行簽證，而且手續比處理入台證繁複。興幸 2019 年 2 月始，越南終於放寬香港人的簽證處理，可以自行在網上進行申請，在入境時再提交有關的文件就能完成，比以往方便，今次就教大家如果網上申請越南 eVISA。

網上申請越南 eVISA

要申請越南簽證的旅客，可以到越南官方的旅遊網站，點擊「E-visa issuance」，之後點擊「For Foreigners」。進入網上申請的第一步前，剔選了解注意事項後點「Next」。第一步，墳寫個人資料，都是一些姓名﹑出生年月日和預計入住酒店之地址等，簽證基本要求的內容。而且表格要求申請人選定進出的地點，港人常到的河內﹑胡志明市﹑峴港和芽莊都可選擇，甚至有最近才有直航的富國島。

上載文件

越南的網上簽證比入台證繁複，要求申請人上載個人證件相和護照。不過，官方沒有對相片和護照提出明確的要求，以官方網站上的圖片看來，最好是跟它一樣的白底和清晰看到申請人五官（沒眼鏡）。至於護照，也要能清楚看到護照頁上的申請人資料，以作核對。兩個上載文件的檔案名字，最好只由英文字母和數字組成，不要使用中文和特別的符號，以免導致格式出錯。

支付簽證費用

檢查完剛才輸入的資料後，進入第三步：支付簽證費用。申請人可以使用Visa，Master 或 JCB 信用卡付款，費用為 25 美元。付款成功後會彈出一個視窗，表示申請完成（同時會收到相關的 email），以及提供一個「Registration Code」，申請人請記下「Registration Code」以便日後查核申請進度。一般只要三個工作天就能收到 email，只要把它用 A4 紙列印出來，就能在入境時出示。在這提醒各位，入境時當地職員有機會要求提供兩張白底證件相，所以大家最好準備好才出發，以免到時阻礙行程。

網上申請的好處

以往要申請越南簽證，一是親自到越南駐香港大使館辦理（香港灣仔道230號佳誠大廈15樓），二是找中介進行網上辦理落地簽證，兩個方法都非常麻煩，而且找中介幫忙還要支付服務費（6 美元起），現在大家就可以自行在網上處理，既省時又便宜。有一點要提醒大家，不要隨便使用 google 搜尋到的 「越南 Visa」網，有很多都是中介網假裝官方，當中會收取較高的費用和中介費，看到「.gov.vn」 才是政府專用的網域，大家要小心。

申請越南 eVisa 官網（按此進入）

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