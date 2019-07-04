華為手機原來未甩難！特朗普放寬禁令仍不能用Google Android？

美國總統特朗普於二十國集團峰會（G20）承諾放行美國企業售賣「沒有嚴重國家安全威脅」的零件、技術及設備予早前被列入美國出口實體名單的華為Huawei。外界普遍認為這意味着華為5G業務雖然仍無指望，但其智能手機業務已「解禁」，可繼續使用Google旗下的Android作業系統和服務更新。然而事與願違，華為仍未正式跟Google重啟合作關係，到底所謂何事？

上周G20峰會，美國總統特朗普宣佈華為已獲准再次同美國企業開展「不涉嚴重國家安全」的業務。對華為而言屬好消息，皆因部份消費產品如智能手機將可回復正常。不過此事仍言之尚早，根據路透社報導，華為仍在等待美國商務部就恢復使用Google Play服務一事「開綠燈」，這是Android手機功能的關鍵所在。

華為nova 5 系列新品。（華為微信公號）

華為風險管理和合夥人關係部門副總裁Tim Danks表示，華為承認特朗普上周末的發言；但關於Android使用權方面，仍需等待美國商務部的指引，現階段無任何進一步補充。

美國總統特朗普在 G20 峰會正式宣布，允許美國企業再次向華為提供零件、技術及設備。（CNN）

華為及旗下多間子公司於5月中被美國商務部列入出口管制實體名單中。此禁令限制包括Google在內的美國企業售賣零件、技術及設備予華為，華為的新手機不能獲取Android系統和Google服務的更新許可。消息一度令市場出現拋售潮，現有手機銷量也下跌四成。

任正非6月27日接受加媒採訪，表示美國實體清單對華為沒有死亡威脅。（路透社）

既然華為可以再次跟美國企業交易，其手機理論上可繼續使用Google Play。只是華為從技術層面而言仍在美國實體名單上，比之前情況改善的地方是美國企業現在能輕鬆申請跟華為合作的許可，僅限於不構成美國國家安全威脅的產品。只是華為一日仍被記名，美國方面批出許可的準則隨時也可收緊，換個角度來看它暫未擺脫「肉隨砧板上」的命運。