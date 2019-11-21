湖南長沙住宅人工湖落成一滴水都無！發展商：是景觀未說過建真湖

講起「人工湖」大家可能聯想到有湖水、有假山假石甚至放養了龜魚的建築。不過中國竟有一個住宅小區公園新落成的人工湖，是一滴水也沒有！

中國湖南省長沙一個小區驚現以藍色硬塑膠地蓆鋪成的「人工湖」落成！不但「滴水不沾」，還不知是幽默還是怎樣地畫了幾條黃色和綠色的小魚做裝飾。此事引起業主不滿和質疑，小區發展商卻表示「人工湖」全屬景觀，從未講過話要起真湖！

硬膠膠「人工湖」非常奇特，從遠處看，確實很像「小橋流水」景觀。（澎湃新聞）

中國《澎湃新聞》報導，湖南省長沙市天心區北辰中央公園小區（D+F1區）200多名業主上星期日（17日）入伙時發現，小區23棟和24棟之間的「人工湖」非常奇特：從遠處看，確實很像「小橋流水」景觀；但近看就發現所謂湖只是一大片藍色硬膠，所謂小橋也是擺設。

一位業主哭笑不得說：「塑膠地面刷上藍色就成『湖』，這好像是把業主的智商按在湖裡摩擦，把我們當作三歲小孩在哄。」又有業主稱已就問題同開發商溝通了兩次，但沒有實際效果。

硬膠地面刷上藍色就成「湖」，讓業主有些哭笑不得。（受訪者供圖予上游新聞）

現場有民眾、網紅在幽默拍照打卡：

涉事地產公司、該小區發展商「長沙世紀御景房地產有限公司」工作人員回應《澎湃新聞》稱，小區未規劃人工湖，塑膠湖只是景觀。《上游新聞》引述職員范小敏的說法則解釋得較深入。該樓盤在前期所有宣傳中都無人工湖設計，兩棟樓之間也不適合建人工湖，這樣做只是為了美觀。范氏表示已經收到業主的問題反饋，會根據要求適當處理。

業主認為小區發展商涉嫌虛假宣傳，表示雖然發展商的前期宣傳並無明確表明有湖，但卻稱是「41% 的綠化率，住在公園裡，湖景式的」，誰料出來的結果是這樣。就連小區內的「綠化地」也一樣令人O嘴，竟是大量鋪設「植草磚」便了事。

小區內的「綠化地」竟是大量鋪設「植草磚」便了事。（澎湃新聞）

業主鍾先生覺得小區內鋪設「植草磚」面積太大，不僅「沒有審美」，還不安全、灰塵多。「我們希望能夠撤掉植草磚，恢復草坪綠化。」他說。發展商職員則指「植草磚」是考慮到消防和景觀效果而採用的綠化方式。目前街道辦工作人員和業主還在進一步協商中。

事件曝光後迅速在網上引發熱議，微博網民紛紛抽水：「這個湖絕對人工」、以及「心中有水，哪裡都是湖」。有業主將這奇特「人工湖」的影片上載至抖音後，迅速引來大量網友圍觀。截至18日下午，該影片播放量竟達到驚人的480萬餘次。