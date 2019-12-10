日本USB充電式暖蛋！禦寒保暖必用！便攜手帶、溫度可調唔怕燙親

【冬天 寒流 保暖 充電式可再用USB暖蛋】香港雖然位處亞熱帶地區，但冬天冷凍起上來不是人咁品，體感起碼比實際氣溫低10度。所以極端天氣下，除了多添衣物，用暖蛋保溫都係無可厚非。

好多人在寒冬都暖蛋傍身，避免低溫症發作凍死。不過大家都知暖蛋靠發熱包的化學反應產生熱力，通常都只用一次。日本家電品牌Thanko此款「USB充電式暖蛋」就是可以重用的暖蛋。雖然充電式暖蛋已不是新鮮事，但有不少新增功能頗吸引。

Thanko出品USB充電式暖蛋面面觀（點擊放大圖片細睇）：

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方便還方便，一般暖包一向都係即棄用品。不是講個殼，而是發熱包都係只用一次，而且化學反應不可逆轉。除了無法再用外，也會愈來愈熱，熱到頂點就開始冷卻。而早幾年亦都曾推出過充電式暖蛋，但今次有不少新增功能在內。

Thanko此款充電式暖蛋不單容許重複使用，而且有兩種溫度可供選擇（點擊放大圖片細睇）：

低溫最大攝氏45度，高溫最大攝氏60度，用家可看天氣寒冷程度按個人需要調校，那就不用擔心暖蛋不斷加熱去到太燙手的程度。

還有便攜手帶，用家可把暖蛋套在掌上。由於固定了，空出手指來工作、玩手機都得，都幾盞（點擊放大圖片細睇）：

暖蛋固然可以插USB充電，但它本身都可以用作外置充電器（尿袋）。容量3600mAh，不需發熱時，不妨用來為智能手機充電（點擊放大圖片細睇）：

基本上，隨機附送兩條Ｍicro-USB線。如果你部機是兼容其他頭的充電線，就要自備了（點擊放大圖片細睇）：

Thanko出品USB充電式暖蛋尺寸大細（點擊放大圖片細睇）：

Thanko網店售價3180日圓（連稅），約港幣$230。個造型都算盞鬼。有興趣讀者可以瀏覽官網。