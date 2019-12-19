十年來全球最多人下載手機App公布！最多課金購買量遊戲係…？

十年人事幾番新，智能手機、流動通訊界變化更是翻天覆地。實在難以估幾有幾多十億、百億的應用程式上架又下架，特別是記者這些十年前還未擁有智能手機的人就加落後。只知道2009年《憤怒鳥》Angry Bird 一飛沖天，一度是全世界最多人打的手遊。不過現在小朋友也許是從改編動畫電影認識它吧。如今大家覺得App界是百家爭鳴的大時代，但由App Annie網站公布有關統計資料睇到，十年來下載量最高的App、下載次數最高的手遊，絕對不是大家想像中「分得咁散」。

App Annie公布十年來（2010至2019年秋）「玩家課金最多手遊」、「最多人下載手遊」頭十位，還有非遊戲類「課金最多的App」和「最多人下載App」頭十位。

App Annie公佈十年來（2010至2019年秋）「最大消費量手遊」、「最大下載量手遊」頭十位，還有非遊戲類「最大消費量App」和「最大下載量App」頭十位。

玩家課金最多手遊，頭一位是著名的芬蘭即時戰略遊戲，它在社交網絡的廣告量頗高。至於2至5名除了有那款老少咸宜、以「甜」見稱的方塊遊戲名作外，也有幾隻香港人頗為熟悉的日本出品，它們在亞洲擁有大量的「重課主」。下載量最高手遊，跟課金量最高手遊的排名名單，重疊率不高，主要係以風格可愛易上手的小遊戲為主。前述的芬蘭戰略和方塊名作當然在榜上，但冠軍卻是「黑馬」，全因一個國家的下載量奇高所致？

非遊戲類的最高課金App佔大多數是月供戶口制的串流音樂和影視播放平台。雖然很多用家都是跟熟人夾份月費訂閱，但累積消費金額可觀。值得留意是，中國的視頻平台有3個名列頭十內。奇妙地有兩個社交媒體App在其中。最多人下載App方面，其實沒有太大意外之處，都是以社交媒體App為主。不過頭幾名竟然是隸屬同一間公司旗下。更令人驚訝的是有兩款中國App極受歡迎。

2010至2019年秋「最大消費量手遊」、「最大下載量手遊」、非遊戲類「最大消費量App」和「最大下載量App」頭十位完整名單（點擊放大圖片細睇詳情）：

這多個排名榜絕對令人驚嘆原來中國大陸在App界後勁如此凌厲，但亦有人擔心其安全性。點都好，App Annie觀察到2019年應用程式下載量仍有5%增長，消費者支出則有15%增長，寫App這一行應該仍有好大個餅分。