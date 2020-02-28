電影反派角色不准用iPhone星戰8導演：Apple產品授權嚴限使用方式

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有無諗過簡簡單單睇套戲，都隨時因為片中角色有無用iPhone或其他Apple產品而劇透？實情正正就是如此嚴重。《星球大戰：最後絕地武士》、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》導演Rian Johnson最近受訪，披露一個驚天動地但其實公開已久的大秘密：Apple容許電影場景中存在iPhone或Mac，但不准反派人物擁有它們；奸角甚至不能手持蘋果手機出鏡。

電影中的角色有無用iPhone隨時都會出賣劇情，至少在推理片懸疑片偵探片會意外透露角色是忠是奸。《星球大戰：最後絕地武士》、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》導演Rian Johnson近日受《名利場》（Vanity Fair）訪問，表示Apple好重視好保護其品牌形象，甚至規定只有「好人」可以使用Apple。Apple雖然容許拍戲時使用iPhone和Mac等產品作道具，但對出現在電影場景中的Apple電子產品呈現方式有極其嚴格的規定。

《星戰8》導演Rian Johnson接受《名利場》訪問時透露Apple容許電影中出現iPhone，但不能給予反派角色使用。（美聯社圖片／John Locher）

簡單講，Apple對電影製作嚴限中存有一條黃金法則：反派不能擁有Apple產品，不能手持iPhone出鏡。Rian Johnson聲稱這是在片中加入蘋果電話的一項關鍵條件。Rian Johnson說兇殺懸疑片偵探片導演都想有個無樣睇的神秘真兇隨時犯案，好讓觀眾估估下；但今後觀眾或能從角色是否使用Apple這個蛛絲馬跡推理出真正反派是何人，也許令電影間接劇透，為製片人帶來挑戰。

Rian Johnson執導電影《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），Jamie Lee Curtis的角色手持iPhone，這代表了她是清白嗎？（電影擷圖）

外媒MacRumors指出Apple對旗下裝置在電影中的使用、描繪和拍攝有嚴格規定，是外間使用Apple商標和版權的準則一部分。Apple在品牌授權合約中講明，獲授權的第三方要「以最佳光線」和「以有利於Apple產品和商標的方式或環境」去展示Apple產品。

其實早於2002年，已有人發現美國電影和電祝劇的正派角色只用Apple。例如Wired的一篇文章便評論反恐劇集《24》中的忠角專使用Mac，而反派恐怖份子則使用Windows電腦。

《名利場》專訪片段，由2分50秒開始：

資料來源：Business InsiderForbesThe VergeMacRumorsWired

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