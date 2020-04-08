肺炎口罩｜蘋果CEO宣布產醫用防護面罩可蓋全臉極速組裝調較尺寸

【新冠肺炎 Tim Cook 宣布 Apple 生產醫用面罩】肺炎疫情持續，各國的醫療系統據報陸續超出負荷。醫療防護裝備不足，越來越多科技企業獲政府命令或自行決定研發及生產醫療防疫物資，好像Tesla便在生產應用Model 3零件的呼吸機。近日全球果迷都在估算蘋果iPhone 9／SE2會延期至幾時發布，Apple CEO Tim Cook卻突然宣布生產醫療防護面罩，目標是每周捐出100萬予前線醫護。
Apple在肺炎抗疫方面算是有錢出錢，有力出力，對中國疫情更是關顧有加，曾向中國捐出2,000萬人民幣支援雷火二神山醫院在內的湖北省六間醫院。Apple其後捐贈「扶貧基金會」，用於公共衛生恢復和救助貧困家庭的相關金額累計高達5,000萬人民幣。
蘋果行政總裁Tim Cook日前（美國時間4月5日）於個人Twitter上發布影片，指Apple已投入大量人力物力抗疫。該公司目前已向全球醫療人員捐贈逾2,000萬個口罩。Tim Cook又表示近日已成功設計出一款塑膠製的醫用面罩。
Tim Cook於影片稱Apple內部的設計、工程與包裝團隊正跟供應商合作，將為醫護人員設計和生產運送此款醫療面罩。覆蓋整個臉部的面罩，可於2分鐘內完成組裝，亦能夠按照穿戴者頭部尺寸來調節大小。
「重點是蘋果公司可以針對實際情況，以獨特的方式在關鍵時間滿足護理人員的基本需求。」據Cook所稱，部份面罩已於上星期運送至Santa Clara Valley區內一些醫院，並獲前線醫護人員好評。Apple目標是本周末前捐贈100萬個口罩，隨後每星期捐贈100萬個予醫療單位，優先派發給美國當地醫療人員，長遠再打算支援其他防護資源不足的國家及地區。
全片即睇：
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020