肺炎口罩｜蘋果CEO宣布產醫用防護面罩可蓋全臉極速組裝調較尺寸

【新冠肺炎 Tim Cook 宣布 Apple 生產醫用面罩】肺炎疫情持續，各國的醫療系統據報陸續超出負荷。醫療防護裝備不足，越來越多科技企業獲政府命令或自行決定研發及生產醫療防疫物資，好像Tesla便在生產應用Model 3零件的呼吸機。近日全球果迷都在估算蘋果iPhone 9／SE2會延期至幾時發布，Apple CEO Tim Cook卻突然宣布生產醫療防護面罩，目標是每周捐出100萬予前線醫護。

Apple在肺炎抗疫方面算是有錢出錢，有力出力，對中國疫情更是關顧有加，曾向中國捐出2,000萬人民幣支援雷火二神山醫院在內的湖北省六間醫院。Apple其後捐贈「扶貧基金會」，用於公共衛生恢復和救助貧困家庭的相關金額累計高達5,000萬人民幣。

蘋果行政總裁Tim Cook日前（美國時間4月5日）於個人Twitter上發布影片，指Apple已投入大量人力物力抗疫。該公司目前已向全球醫療人員捐贈逾2,000萬個口罩。Tim Cook又表示近日已成功設計出一款塑膠製的醫用面罩。

Tim Cook於影片稱Apple內部的設計、工程與包裝團隊正跟供應商合作，將為醫護人員設計和生產運送此款醫療面罩。覆蓋整個臉部的面罩，可於2分鐘內完成組裝，亦能夠按照穿戴者頭部尺寸來調節大小。

「重點是蘋果公司可以針對實際情況，以獨特的方式在關鍵時間滿足護理人員的基本需求。」據Cook所稱，部份面罩已於上星期運送至Santa Clara Valley區內一些醫院，並獲前線醫護人員好評。Apple目標是本周末前捐贈100萬個口罩，隨後每星期捐贈100萬個予醫療單位，優先派發給美國當地醫療人員，長遠再打算支援其他防護資源不足的國家及地區。

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