新MacBook加裝無線充電板予iPhone等產品使用？Apple已申請新專利

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Apple一直都想實現旗下各類產品雙向／互相無線充電的理想。目前，MacBook只能透過USB線同iPhone充電，不過如此局限將來或有機會打破，因為Apple已入紙申請在MacBook機身加入無線充電板的技術專利。

MacBook為iPhone無線充電是Apple多年的構想，至少可追溯至2015年。去年12月5日，Apple向美國專利及商標局提交了電子裝置之間感應充電的申請，不過此次是2018年7月同名技術申請的更新。

據稱可支援所有Apple裝置無線充電的充電板AirPower目前仍是推出無期。但由專利申請的紀錄來看，可見到Apple尚未放棄旗下產品無線互相充電的技術發展方向。

專利提議將無線充電器嵌入到一系列筆電的觸控板兩側，使到MacBook無需電線即可為Apple Watch等裝置充電。（cultofmac.com）

蘋果的專利文件提及為每部裝置隨身攜帶充電器的麻煩。文件指出目前即使具有標準化的連接器和電線，但每部裝置或都需要個別或專用電源來充電。某些情況下，收納或攜帶單獨電源為每部裝置充電，會令用家感覺不便。專利提議將無線充電器嵌入到一系列筆電的觸控板兩側，使到MacBook無需電線即可為Apple Watch等裝置充電；或者iPad也能輕鬆為iPhone充電。

但是要銘記，Apple為MacBook筆記本電腦、平板電腦或手機中嵌入無線充電板申請專利，並不表示一定會在未來商品中加入此技術。畢竟Apple經常為獨創想法申請專利，那些技術或備而不用，或未具足夠條件商品化。好像AirPower就因為測試過程發生過熱等諸多問題而上市無期。

資料來源：Cult of Mac

↓↓新MacBook Air 2020圖輯（點下圖放大）↓↓

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