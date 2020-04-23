環保新發明！突變酶10小時內分解塑膠逾90%　有效解決廢物污染？

塑膠廢物難以自然降解，人類的傾倒已造成嚴重海洋生態污染問題。日常生活中減塑外，回收和分解都是部份解決辦法。近日科學家研發出新型突變酶，能於10小時內分解90% PET塑膠。技術規模正在擴大，明年約開設示範工廠，若然成功商業化，可望更易處理塑膠廢物。

日常使用的膠樽，主要以PET（聚乙烯對苯二甲酸酯）製造，每年產量約7,000萬噸。即使市面上已有不少回收膠樽的渠道，仍然只有三成（30%）再造成新的塑膠物料。

回收公司通常混合多種不同顏色的塑膠，以高溫融化後，生產出灰或黑色的塑膠原料。如此原料強度較低，通常變成地毯或其他用於衣服的低級塑膠纖維，最終逃不過被埋於堆填區或焚化。

常見的支裝飲品所使用的膠樽，大部份是PET塑膠。（歐陽德浩攝）

不過如此局面或會改變。英國《衛報》及學術期刊《科學》報導稱，《自然》（Nature）期刊於4月8日發表研究成果，綠色化學公司Carbios的科學家研發出突變酶，可於數小時內分解本需耗時400年以上方能自然分解的PET膠樽，效率逾90％。

此種突變酶最初在樹葉堆肥中發現，能把PET膠樽分解化學建構組元（chemical building blocks），以便回收再造成高質新膠樽。

突變酶切斷PET化學鍵效率 比天然酶高一萬倍

「樹葉分支堆肥角質酶」（ Leaf-branch compost cutinase, LLC）可以切斷PET的兩個主要構件「對苯二甲酸酯」（Terephthalate）和「乙二醇」（Ethylene glycol）之間的化學鍵。（Getty Images）

突變酶的原始天然酶種，名為「樹葉分支堆肥角質酶」（ Leaf-branch compost cutinase, LLC），2012年由大阪大學的研究員首次在樹葉堆肥中發現。LLC可以切斷PET的兩個主要構件「對苯二甲酸酯」（Terephthalate）和「乙二醇」（Ethylene glycol）之間的化學鍵。今次Carbios公司的科學家先從10萬種微生物中篩選出LLC，當中包括在2012年首次發現的樹葉堆肥蟲。

不過天然LLC只能破壞植物葉片表面的蠟質保護層，分解PET膠樽的化學鍵效率不足。Carbios首席科學家Alain Marty和圖盧茲大學（University of Toulouse）專家Isabelle Andre合作，分析所篩選出的LLC之晶體結構，以確認當中具關鍵分解作用的氨基酸，並引入多次突變，持續改良其分解PET的能力。研究員最終分離出一種突變酶，可於72°C的高溫下穩定發揮作用。由於此溫度接近PET本身的融化溫度，突變酶在這溫熱環境下仍不瓦解，便可以更快速地分解PET。

200克塑膠瓶 10小時內分解90%

Carbios研發團隊發現200克PET膠樽廢物，於10小時內被突變酶分解九成。（資料圖片）

研發團隊在專門設計的小型反應堆中測試突變酶，發現200克PET膠樽廢物，在10小時內被分解了90%。如此一來，研究員便可利用突變酶分解PET，得出純粹的對苯二甲酸酯和乙二醇，用來生產跟傳統膠樽一樣高質素的循環再造膠樽。

Carbios已跟生物技術公司Novozymes簽訂使用真菌大規模生產突變酶的協議。據稱此突變酶的生產成本只佔石油製造塑膠成本的4％。Carbios副總裁Martin Stephan表示，公司目標希望於2024或2025年前能夠大規模量產。

Stephan認為減塑只能解決部分塑膠廢棄問題。塑膠在食品、醫療和運輸方面始終為社會帶來了不少價值。現在有半數塑膠流入環境或被當垃圾堆填，他指出，解決問題的關鍵在於如何有效地收集塑膠廢物。

資料來源：Nature、Science、The Guardian、Tech Orange