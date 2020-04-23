動物之森／動物森友會數碼版3月銷量500萬！創Switch單月最高下載

【Switch動物之森成史上單月最暢銷數碼版遊戲】肺炎瘟疫持續，世人深居簡出，在家煲劇、烹飪和打機成為主要消閒活動，好多人透過遊戲連線同親友保持交往。電子遊戲市場調查機構SuperData最新報告顯示，3月全球在數碼版遊戲上的支出達100億美元，是有史以來最高單月總額。Nintendo Switch獨佔之《集合啦！動物森友會》，數碼版銷量達500萬份，創史上最高紀錄。

新冠肺炎COVID-19瘟疫未平息，全球多地封城，實拖社區隔離和社交限制，世人視打機為主要娛樂，並在網絡遊戲跟他人保持聯繫。SuperData數據顯示，3月全球數碼版遊戲支出達100億美元，同比增長近11％（2019年3月金額約90億美元）。

居家隔離的防疫措施底下，高級主機遊戲和高級PC遊戲的收入急增。2月至3月，主機收入增長64％（8.83億美元升至15億美元）；同期PC收入增長56％（3.63億美元升至5.67億美元），尤以北美和歐洲最受歡迎。

Super Data調查3月以來銷量／下載量出眾數碼版遊戲（包括手機遊戲）：

《動物之森》成3月Game王

但表現最凌厲的，必數Nintendo Switch獨佔《集合啦！動物森友會》（動物之森），不單特別版主機和實體遊戲一隻難求炒到天價，一個月內其數碼版更售出500萬份，打破Call of Duty: Black Ops IIII保持的單月銷量紀錄，成為史上家用主機的數碼版遊戲最高紀錄。

《集合啦！動物森友會》大致等於《任天堂明星大亂鬥 特別版》及《寶可夢 劍／盾》數碼版首月銷量總和。遊戲本身社交功能和輕鬆風格結合，甚受家中隔離的人士歡迎。

SuperData遊戲銷量排名：

（SuperData）

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資料來源：SuperData、Nintendo Everything