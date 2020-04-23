動物之森／動物森友會數碼版3月銷量500萬！創Switch單月最高下載

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Switch動物之森成史上單月最暢銷數碼版遊戲】肺炎瘟疫持續，世人深居簡出，在家煲劇、烹飪和打機成為主要消閒活動，好多人透過遊戲連線同親友保持交往。電子遊戲市場調查機構SuperData最新報告顯示，3月全球在數碼版遊戲上的支出達100億美元，是有史以來最高單月總額。Nintendo Switch獨佔之《集合啦！動物森友會》，數碼版銷量達500萬份，創史上最高紀錄。

新冠肺炎COVID-19瘟疫未平息，全球多地封城，實拖社區隔離和社交限制，世人視打機為主要娛樂，並在網絡遊戲跟他人保持聯繫。SuperData數據顯示，3月全球數碼版遊戲支出達100億美元，同比增長近11％（2019年3月金額約90億美元）。

居家隔離的防疫措施底下，高級主機遊戲和高級PC遊戲的收入急增。2月至3月，主機收入增長64％（8.83億美元升至15億美元）；同期PC收入增長56％（3.63億美元升至5.67億美元），尤以北美和歐洲最受歡迎。

Super Data調查3月以來銷量／下載量出眾數碼版遊戲（包括手機遊戲）：

《動物之森》成3月Game王

但表現最凌厲的，必數Nintendo Switch獨佔《集合啦！動物森友會》（動物之森），不單特別版主機和實體遊戲一隻難求炒到天價，一個月內其數碼版更售出500萬份，打破Call of Duty: Black Ops IIII保持的單月銷量紀錄，成為史上家用主機的數碼版遊戲最高紀錄。

《集合啦！動物森友會》大致等於《任天堂明星大亂鬥 特別版》及《寶可夢 劍／盾》數碼版首月銷量總和。遊戲本身社交功能和輕鬆風格結合，甚受家中隔離的人士歡迎。

SuperData遊戲銷量排名：

（SuperData）

↓↓↓相關圖輯：動物森友會（動物之森）限定版Switch開箱（點下圖放大）↓↓↓

+27
+26
+25

↓↓↓相關圖輯：《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓↓

+8
+7
+6

資料來源：SuperDataNintendo Everything

Nintendo Switch 同月銷量升一倍　《動物之森》挑戰系列作記錄
動物之森棄坑玩家驚覺病母過世前遊戲內遺愛　陳年催淚故事再瘋傳
口罩供應│HK-M港產口罩4.24網上預售　預先註冊教學增成功機會
WHO說法為準！YouTube刪所有不符世衛建議疫情內容　惹網民爭議
新 iPhone SE 屠殺中階 Android？5 個必入手 SE 理由
天琴座流星雨4.22晚最佳觀測！網上直播及必備觀星App一文看清
iPhone SE將出大熒幕版？全新設計Touch ID再改進！幾時開賣？
環保新發明！突變酶10小時內分解塑膠逾90%　有效解決廢物污染？
SAMSUNG Galaxy S20、華為P40 Pro、小米10 Pro　行貨5G手機對決
口罩供應│Maskology港產學童口罩中午網上預購！購買方法一文看清
世界環保日 | 專訪 永續時裝設計師Kay Wong與Apple環保概念一致
iPhone 12瀏海縮細！疑似設計圖曝光　刪去重要組件？
Switch毋須再炒！任天堂擬大增產量至2200萬部　幾時有貨？
新AirPods Pro Lite傳5月推出　原13吋MacBook Pro或變14吋螢幕？
【新冠肺炎】愛在瘟疫蔓延時？紐約州承認遙距視像結婚宣誓有效
iPad Pro Magic Keyboard開箱實測：打字手感媲美MBA 但仍有缺點
華為又搞錯了？錯用 Nikon 相機相片製作手機攝影比賽文宣
口罩供應│日本Sharp口罩4.21網上開賣！約200元50個
BRUNO聯乘Snoopy電熱鍋、三文治機登場　烤出卡通造型鬆餅飛碟
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。