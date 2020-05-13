Ubisoft香港22周年 附優惠碼 網店全單78折買邊隻抵？

【Ubisoft HK 22週年慶優惠】香港 Ubisoft 辦公室設立22週年慶，舉行Ubisoft Store線上商店回饋活動，買Game全單有折，即睇折扣優惠詳請，另精選抵買遊戲推薦！

Ubisoft Store舉行香港辦公室22周年慶祝活動，包括刺客教條、全境封鎖、彩虹6號系列也有折扣！【Ubisoft圖片】

Ubisoft慶祝香港辦公室成立22周年，在Ubisoft Store線上商店舉行「UBIHK22」回饋活動，活動由 2020年5月13日至18日 期間展開；玩家在Ubisoft Store線上商店購買遊戲或下載內容，結帳前輸入優惠碼就能全單額外扣減22%。

優惠碼 ： UBIHK22

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注意以上活動優惠為Ubisoft自家遊戲平台uPlay遊玩（PC遊戲），同時不能用作預購遊戲及遊戲點數，所以不能用作訂購遊戲，《Watch Dog：LEGION》及上星期公布的《刺客教條：維景紀元》（Assassin's Creed：Valhalla）等未推出的遊戲將不會有優惠，但以下的遊戲筆者認為是玩家值得一試的Ubisoft作品。

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