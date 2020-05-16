Apple Mac Pro Wheels 5千元滾輪組改裝滑板輪！世上最昂貴滑板？

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【Mac Pro Wheels 滾輪套件變滑板輪work唔work？】Apple去年推出運算能力超強的Mac Pro旗艦級蘋果桌面電腦，配合Pro Display XDR顯示器，售價也超級驚人：最高配超過港幣47萬元，其中一套須另購、最多用家討論的「滾輪套件」（Mac Pro Wheels Kit）都售約港幣4,999元。滑板外媒Braille Skateboarding趁機「抽水」，將Mac Pro的4枚滾輪裝到滑板上，究竟能否發揮作用？

早前專門拍攝開箱片的外國YouTube頻道「Unbox Therapy」曾將Mac Pro輪組裝上 Mac Pro機殼前板當滑板。Braille Skateboarding的CEO Aaron Kyro受此啟發，嘗試如果真的在滑板板身裝上Mac Pro滾輪，效果會如何。即睇Aaron Kyro@Braille Skateboarding快速Mac Pro Wheels開箱（點擊放大圖片細睇詳情）：

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由上圖可見，開箱後，Aaron Kyro發現Mac Pro滾輪結構明顯不同於滑板輪，不能每兩個一對地安裝在板身前後兩端的輪架上，只能逐個裝上板身。即睇首次改裝（點擊放大圖片細睇詳情）：

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大功告成（點擊放大圖片細睇詳情）：

4個滾輪各自各獨立裝上，沒有滑板本應必備的輪架固定。

由於4個滾輪各自各獨立裝上，沒有滑板本應必備的輪架固定，它們就像行李喼底或辦公室椅的滾輪般，可以自由改變方向，4輪可以出現每個不同方向的情況。Aaron Kyro親自試踩，發現很難控制滑板方向。進行Heelflip、Kickflip之類花式都要失敗幾次才僥倖成功。由於4輪自由擺，更會出現滑板打斜卻向前直線行的「詭異」情況（點擊放大圖片細睇詳情）：

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其他板手試踩，也見狠狽（點擊放大圖片細睇詳情）：

好快就有滾輪出現彎曲情況，因為膠片的固定支撐力不足，造成固定板身螺絲彎曲。Aaron Kyro決定裝上滑板輪架（仍不能固定兩輪，只能約束擺動方向）和使用培林（軸承）加強各輪固定，不少人嘗試Heelflip之類花式，成功率高了（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過Aaron Kyro說Mac Pro Wheels難以當真正滑板輪，因為實在太重了！即睇原片：

資料來源：瘋先生MRMAD

上文提到，Aaron Kyro的惡搞靈感來自Unbox Therapy。即刻重溫Unbox Therapy 7分多鐘「無言」但搞笑Mac Pro Wheels開箱片（點擊放大圖片細睇詳情）：

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