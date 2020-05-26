動物之森｜拆解物品配色出現機率之謎！網民發現同機場顏色有關？

【動物之森／集合啦！動物森友會／Animal Crossing: New Horizons】Nintendo Switch大熱遊戲《動物之森》打爆機後，可以改裝自己間屋，或者幫島嶼重新改造大執位。即使未打爆，玩家都可以利用「改造工具組」為DIY製品如家具、工具等轉顏色（然而購買或哩數兌現得來的物品則無法改動）。正當大家以為遊戲的奧秘或Bug發掘得八八九九之際，有網民發現機場的顏色可能會影響到其他物品的顏色！

Nintendo Switch《動物之森》又有新Bug？與其說是Bug，不如話可能係製作組暗中設下的秘密機制。外國討論區Reddit網民「PraiseHolo」偶然發現，無人島的機場顏色可能影響部份遊戲物件如路燈、零食自動販賣機、「哥斯拉」怪物雕像等的顏色的出現機率。

無人島的機場顏色可能影響部份遊戲物件如街燈、零食自動販賣機、哥斯拉怪物雕像等的顏色的出現機率？（圖 Game Rant）

PraiseHolo表示，他不滿島民服務大樓的位置太接近機場、沒有空間修飾門口而決定把200小時以上的遊戲紀錄「斬掉重練」。他有意保留原有島嶼的藍色機場和蘋果樹，亦想將來在狸克商店購買黑色路燈以配襯升級後的服務大樓的路燈。經過8次重設和升級後，他發現島嶼的機場只要是藍色，在狸克商店只能買到綠色路燈。再進行多次重設不斷嘗試，PraiseHolo注意到部份家具也發生如此被機場顏色捆綁的情況，例如旋轉咖啡杯。即看全文（點擊放大圖片細睇詳情）：

經過8次重設和升級後，Reddit網民PraiseHolo發現只要島嶼的機場是藍色，他在狸克商店只能買到綠色路燈。家具如旋轉咖啡杯也出現同樣情況。（Reddit擷圖）

PraiseHolo瀏覽了其他玩家的狸克商店擷圖後，發現家具的配色並非完全隨機派發，是捆綁在一個群組中，例如路燈的顏色便跟機場的顏色鎖定在一齊。這是為何他不可能從商店入手黑色路燈的原因。PraiseHolo進一步挖掘，追踪了機場捆綁的家具顏色／圖案方案，後來更發現一些物品也形成配色捆綁群組。最後PraiseHolo製作出以下圖表（點擊放大圖片細睇詳情）：

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由上面圖表可見，一座島嶼的顏色在很大程度上取決於機場的顏色。修改機場顏色會連帶改動島上很多物品的顏色。橙、黃、綠和藍色機場便各自捆綁了不同配色的路燈、電線桿、零食自販機、公園時鐘、太陽能板、風力發電機、怪獸雕像、旋轉咖啡杯。

此外，正如上面圖表可見「汽水自販機、棉花糖小食攤、圓盤天線、燈塔、游泳池」和「施工告示牌、沙灘瞭望台、流動廁所、觀光望遠鏡、公園攀爬架」以及「公共長椅、電話亭」亦各自形成多個配色捆綁群組。彈簧遊樂器材馬仔的配色則似乎獨立，隨機出現。

有網民發現島嶼機場是藍色的情況下，成功入手黑色零食自販機，明顯脫離了「藍機場、灰零食自販機」的捆綁；亦有網民有藍色機場卻入手紅色零食自販機和黑色路燈，此兩項物件配色本來跟綠色機場捆綁。可見PraiseHolo整理的配色群組並非絕對，仍存在未知變數。（Reddit擷圖）

PraiseHolo的圖表發表後，不少Reddit網民對照驗證，結果顯示機場顏色的確某程度決定了島上其他物品的配色。不過也有少數玩家遇到了例外情況。例如有人在島嶼機場是藍色的情況下，成功入手黑色零食自販機，明顯脫離了「藍機場、灰零食自販機」的捆綁。亦有玩家的機場是藍色卻入手到紅色零食自販機和黑色路燈，此兩項物件配色本來跟綠色機場捆綁。可見PraiseHolo整理的配色群組並非絕對，仍存在未知變數。

但總體而言，《動物之森》不少非DIY物品的顏色並非大家所想是完全隨機出現，而是跟某些因素關聯。只是不曉得這是Bug還是有意為之的神秘設計，只能講句《動森》這個大深坑還有排挖掘下去。

資料來源：Reddit、cnBeta