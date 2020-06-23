中國App Store 7月起下架數千款遊戲　原因配合監管當局審查要求

中國的iPhone用家很快便會無手遊可打。因為中國App Store將會下架數千至2萬款遊戲，以配合中國遊戲監管審查政策。中國政府要求所有手機遊戲在上架銷售前，必須獲得監管機構的出版批文編號（版號）。

《彭博》（Bloomberg）引述消息人士報導稱，中國的手機遊戲開發商發發行商收到通知，其iOS遊戲發布前均需提交審查，獲得發行許可，方可在7月打後繼續營運。此決定終止了允許先暫時發行遊戲，再等待中國監管機構慢慢審批的非官方寬限做法。Android的App商店（Google Play Store）自2016年起便執行此規定；但蘋果方面卻沒有立即配合中國審查要求，未經批准的遊戲在Apple iPhone上得到蓬勃發展。

據消息來源稱，Apple早於2月份提醒中國的iOS開發者，應於6月30日之前獲取其遊戲的批文號。但政策執行上曾經過長時間不確定，Apple才明確告知遊戲發行商，6月30日是真正「死線」。可預期大部份未通過審查的遊戲都「無得留低」。

Apple預計在7月起，將刪除中國App Store上數以千計未經中國政府批准的手遊。據AppInChina估計，中國App Store上約有6萬個付費或有App內購買的手遊，當中至少有三分一沒有許可。2019年透過App Store銷售的610億美元數位商品和服務中，中國約佔五分一，成為僅次於美國的最大市場。估計此措施將令Apple在中國區的收入大跌至少30%。

《彭博》分析，Apple新措拖突顯了中國政府對遊戲的管制收緊。監管機構憂慮未成年人打機成癮蔓延和令人反感的內容的傳播，現時採取的審查程序比2018年的一次暫停所有審批之前，更加嚴格和緩慢。如此一來，Rockstar的GTA系列等等涉及露骨暴力描寫的手遊，以前在中國App Store「先上架、等版號」的漏洞將被堵塞，7月起能否繼續營運成疑。

資料來源：Bloomberg

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