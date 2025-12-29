CPU、顯示卡為何全是方形？不做圓形或心形？揭開晶片背後冷知識

不管桌上電腦，手提電腦，還是手機，我們會發現裏面的CPU都是方形（矩形）的，而且毫無例外的是，顯卡的核心，內存的顆粒，SSD的閃存顆粒也都是方形的，那為什麼大家都這麼默契選擇了方形，而不是三角形或者六邊形呢？



目前主流的晶片都是從晶圓而來的，硅原子會圍繞籽晶有序排列，最終形成近乎完美的圓柱體，切割後便成為圓形晶圓。晶圓上佈滿了數個相同的晶片（Die），這些晶片必須通過切割與晶圓分離。

晶圓（中關村在線提供）

為了最大限度地利用晶圓，在切割的時候就要用能夠鋪滿晶圓的圖形，那麼類似於圓形，正五邊形這樣的圖形會有很大的浪費，對於成本高昂的硅晶圓而言是無法接受的，於是就被排除掉了，剩下的圖形就是矩形，三角形和正六邊形。

CPU、顯示卡為何全是方形？（AI生成圖片）

切割工藝包括機械切片和激光切片，原理和用玻璃刀切割玻璃類似，所以需要一刀到底，即使是激光切片，為了避免晶圓斷裂，也要儘量保持直線切割，所以正六邊形也不可取。

那如果有財大氣粗的客戶想要圓形，甚至桃心形的CPU，不在乎良品率，那是不是就能擺脱方形了呢？這就涉及到了晶片的內部設計。方形設計使得電路設計師可以採用正交佈線策略，即水平與垂直走向的導線交替排列在不同金屬層中，這種結構不僅簡化了設計自動化工具的工作，還優化了信號傳輸路徑。

此外，CPU在工作時，需要精確地同步時鐘信號，而方形的設計簡化了時鐘分佈網絡的設計，降低了不同區域間的時序偏差，可以確保時序一致性，所以方形的CPU設計幾乎就是必然了。

這裏有必要再說一句，我們看到的台式機CPU並不是核心，而是CPU的封裝，除了保護CPU核心之外，還可以起到屏蔽外部信號的干擾，阻擋環境對晶片腐蝕的作用，同時便於運輸和安裝。

而CPU的封裝採用方形，和內部的電路設計有關，方形不僅可以更好地設計和佈設電路，也可以更方便地設置針腳，現在的CPU針腳已經超過了1000個，如果採用其他形狀，主板這裏的佈線又要麻煩很多，所以方形就成了最為常見的形狀。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】