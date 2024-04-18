東京必逛百貨公司13大推介　澀谷／銀座／新宿購物＋交通全攻略！

撰文：陳映蓉
出版：更新：

東京必逛百貨公司推介2024！東京是日本熱門的旅遊城市之一，有許多購物街、百貨公司等可以讓你盡情購物大買特買！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦13間東京必去的百貨公司，一文看清東京都內的購物景點及交通全攻略！

Trip.com優惠碼2024｜4月無門檻95折任何酒店+金額適用｜附教學Klook優惠碼合集2024｜獨家全球酒店85折減$350Agoda優惠碼2024｜獨家3%折扣！4月最高享7折優惠｜附教學Booking.com優惠碼2024｜4月最新本地或全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京必逛百貨公司推介【1】東急PLAZA原宿HARAKADO

東急PLAZA原宿HARAKADO是於2024年4月17日全新開幕的百貨公司，樓高7層的百貨公司擁有75家特色商店，包括「JO MALONE LONDON」的全球最大旗艦店、Moleskine文具雜貨店，DIOR亦計劃將在秋季開幕。百貨公司內更有室內浴場及桑拿、超過3000種雜誌及服裝店的自由空間「COVER」、創意綠色空間等，頂層花園更可以飽覽整個原宿區風景！肚子餓了有涮涮鍋、人氣壽司店、居酒屋及燒肉等美食等著大家，想簡單填飽肚子還可以選擇墨西哥Taco、熱狗、咖啡店等輕食！

東急PLAZA原宿HARAKADO
地址：東京都渋谷區神宮前六丁目31番21號
交通：JR原宿站步行5分鐘

東京必逛百貨公司推介【2】澀谷109

澀谷109自1979年已經開幕，至今仍然是極受年輕人歡迎的時尚潮流百貨公司。澀谷109樓高10層，擁有超過120間商店，以售賣不同風格的女性服裝、鞋履、飾品及雜貨為主，百貨公司內亦有貼拍機及餐廳等，渡邊直美創立的品牌PUNYUS、IG人氣店dazzlin、moussy、WEGO等都是必逛推介！想打卡留念就更不可以錯過moreru mignon的拍貼專門店啦！澀谷109更享有免稅購物服務！

澀谷109
地址：東京都澀谷區道玄坂2-29-1
交通：JR澀谷站八犬公出口步行3分鐘

東京必逛百貨公司推介【3】澀谷Scramble Square

澀谷Scramble Square於2019年開幕，整座百貨公司樓高230米，頂層更打造戶外景觀設施「SHIBUYA SKY」，可以俯瞰澀谷經典十字路口及東京街景。澀谷Scramble Square內更進駐了不少人氣品牌，包括UNITED ARROWS、+Q GOODS、sacai等，亦有許多生活雜貨、美妝、食品及餐廳，連鼎泰豐都有！澀谷SCRAMBLE SQUARE同樣支援旅客退稅。

澀谷Scramble Square
地址：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12號
交通：JR澀谷站SCRAMBLE SQUARE出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【4】澀谷Parco

澀谷Parco是澀谷的潮流指標，擁有超過180個潮牌及名牌商店，不只有任天堂（Nintendo TOKYO）與寶可夢（Pokémon Center SHIBUYA）旗艦店進駐，更有JUNYA WATANABE / COMME des GARÇONS HOMME、HUMAN MADE、Acne Studios等潮牌，絕對可以買到破產！逛累了還有電競咖啡廳、美術藝廊、頂層花園等空間可以休息！

澀谷Parco
地址：東京都渋谷區宇田川町15-1
交通：JR澀谷站八犬公出口步行10分鐘

澀谷酒店推薦👉🎌澀谷酒店10間推介🛏️人均$249起

東京必逛百貨公司推介【5】松屋銀座

松屋銀座是於1925年已經開業的百貨公司，更是東京首家百貨公司！百貨公司有售賣陶藝品、生活雜貨、伴手禮等，更有多家精品品牌進駐，例如：LOUIS VUITTON、Chanel、Dior等，LOUIS VUITTON更獨佔一整棟，超吸引眼球！在日本買精品除了匯率夠抵外，更可以到百貨公司內的退稅服務台辦理退稅，抵上加抵！

松屋銀座
地址：東京都中央区銀座3丁目6-1
交通：東京Metro銀座站A12號出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【6】銀座東急購物廣場

銀座東急購物廣場集結了超過120間時尚及精品品牌，以及別具特色的雜貨店和日本職人設計的商品。購物廣場最大的特色是佔據兩層的韓國過江龍、超大型免稅店「LOTTE DUTY FREE 免稅店」以及擺放日本職人的手工創作和設計的生活雜貨的「Find Japan Market」，在其他百貨公司絕對找不到同樣的體驗！

銀座東急購物廣場
地址：東京都中央區銀座5-2-1
交通：東京Metro銀座站C2・C3出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【7】GINZA SIX

GINZA SIX是銀座佔地最大間的購物商場，集結了超過240間流行時尚、生活用品、餐飲等高級商店和餐廳以及銀座最大的屋頂庭園「GINZA SIX花園」。被譽為是「全世界最美的20家書店」蔦屋書店、和菓子老字號GINZA芭蕉堂、日本品牌CA4LA在GINZA SIX亦有商店，值得一逛！商場中庭亦不時會有大型藝術裝飾，超打卡able！GINZA SIX 1樓亦設有免稅櫃檯，shopping完再退稅又可以慳一筆！

GINZA SIX
地址：東京都中央区銀座6丁目10-1
交通：東京Metro銀座站A3出口步行2分鐘

東京必逛百貨公司推介【8】有樂町丸井0101

有樂町丸井0101坐落了許多日系品牌，東京年輕人愛逛的百貨公司之一，價格親民而且折扣活動多，連遊客都適用！雖然有樂町丸井0101以女性服飾、美妝及雜貨為主，但其中2層亦有售賣男士商品及運動用品等，亦有動漫、角色人物、明星等相關產品。不少人都推薦丸井自家的鞋履品牌，好睇又好著，非常適合用來上班或上學！商場亦有定期免費展覽、pop up store及藝術裝置，每次到訪都有不同驚喜！

有樂町丸井0101
地址：東京都千代田区有楽町2-7-1
交通：東京Metro銀座站C9出口步行1分鐘

銀座酒店推薦👉🎌銀座15大必住酒店🛏️人均$226起

東京必逛百貨公司推介【9】新宿伊勢丹

新宿伊勢丹於1933年開幕，分為「本館」以及「男士館」，其中本館的女裝部分為奢華女裝、摩登女裝、潮流女裝共3層，美妝及香水的樓層更是日本最大的規模！伊勢丹不時會有限定的色號、限定販賣或復刻跟先行販賣的專櫃品牌美妝，愛美的女士們絕對不能錯過！新宿伊勢丹內亦有許多日式料理餐廳，老字號鰻魚料理、人氣蕎麥麵店、懷石料理等都有得食！外國觀光客更可攜帶護照到免稅服務台領取95折優惠貴賓卡！

新宿伊勢丹
地址：東京都新宿區新宿3丁目14-1
交通：東京Metro新宿三丁目站B3、B4、B5出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【10】新宿LUMINE EST

新宿LUMINE EST擁有超過250家商店，生活用品、時尚服飾、咖啡店、餐廳等都一應俱全，年輕人最愛的BEAMS、LOWRYS FARM、WEGO、STUSSY、Onitsuka Tiger在這裡都找得到，無論男女都一定可以買到心頭好，仲可以退稅！逛累了可以選擇人氣下午茶HARBS、BAKE；日式燒烤YAKINIKU Boucherie及和風定食WIRED CHAYA等，超多餐廳任你選擇！

新宿LUMINE EST
地址：東京都新宿區新宿3丁目38-1
交通：東京Metro新宿三丁目站A4出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【11】新宿高島屋

新宿高島屋是日本數一數二的高級百貨公司，有SK-II、CLARINS、CHANEL等超過30個專櫃化妝品；LV、Tiffany & Co.GUCCI、等奢侈品品牌；日本趣味雜貨及伴手禮東急Hands等，更可以歎到老字號手打蕎麥麵「小松庵總本家」的人氣「鴨蒸籠」及奢華料理「京料理福祿壽」的經典菜色國產牛石燒套餐！

新宿高島屋
地址：東京都澀谷區千肽谷5-24-2
交通：JR新宿站南口步行1分鐘

新宿酒店推薦👉🎌新宿酒店13間推介🛏️人均$207起

東京必逛百貨公司推介【12】池袋東武百貨

池袋東武百貨樓高15層，以售賣平民百貨為主，有GAP、Porter、Coach、UGG等男女士服飾及鞋履；亦有售賣運動服飾、起居用品、首飾配件等的商店，商品種類齊全。另外，池袋東武百貨內有超過50間餐廳及咖啡店，不同菜色任君選擇，7樓亦新開了結合遊玩與學習兩大主題的遊樂場，就算不喜歡逛街的人在這裡都可以有其他享受！

池袋東武百貨
地址：東京都豊島區西池袋1-1-25
交通：JR池袋站的中央1、2出口步行1分鐘

東京必逛百貨公司推介【13】池袋太陽城

池袋太陽城是東京都內大型的商業設施，包含購物中心、旅館、辦公室、水族館、主題樂園等。太陽城內有NAMJA TOWN 南夢宮室內主題樂園，以及位於頂層的池袋陽光城水族館。特別的是購物中心內有寶可夢旗艦店、宮崎駿動畫的周邊商品店，更有全世界最大的扭蛋專門店，任何年齡層都滿足到！

池袋太陽城
地址：東京都豐島區東池袋3-1-3
交通：東京Metro東池袋站步行3分鐘

池袋酒店推薦👉🎌池袋酒店13間推介🛏️人均$208起

更多東京酒店推薦👇
東京地鐵站酒店東京車站酒店東京高評分酒店東京平價酒店東京親子酒店東京女性限定酒店東京賞櫻酒店淺草酒店新宿酒店澀谷酒店銀座酒店上野酒店秋葉原酒店輕井澤酒店池袋酒店河口湖酒店六本木酒店立川市酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用自駕遊租車優惠碼2024｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項機票優惠碼2023｜航空公司信用卡優惠 買機票前必看！
東京
東京
東京自由行
日本旅遊
人氣景點
日本
日本
百貨公司
購物
日本購物