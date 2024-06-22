深圳南山｜錦繡中華民俗村¥99玩全日　欣賞民族歌舞打卡特色村寨

在深圳南山區華僑城的錦繡中華中國民俗文化村肯定是不少人的童年回憶。第一次見到其他城市的建築風貌，第一次在現實中看到多彩的民族服飾……

長大後故地重遊，發現世界斗轉星移，這裏卻依然擁擠，依然鮮活。



適逢618狂歡季，6月17日-6月30日，99元就能玩足全天。民族傳統慶典也同步進行，包括民俗風情展演、沉浸式手工課堂等等，在錦繡中華皆是熱烈的狂歡氛圍。

在六月走進錦繡中華，感受傳統文化的魅力，赴約一場傳統與現代的文化盛宴。

打卡路線24小時玩不夠

看看82處微縮景觀

這次我們捋清了最佳遊玩路線，一天下來打卡活動不重覆！深圳錦繡中華中國民俗文化村由錦繡中華與中國民俗文化村兩部分組成，在錦繡中華微縮景區，可以打卡82處祖國各地地標景觀。

仿若一副立體的中國地圖，一步一景遊覽中國！伴着廣播的景點講解，大小朋友也能迅速學習到不同地區的風情文化。

更有錦繡中華文創雪糕全新來襲，在造型上融合園區內多處微縮景觀，內部採用鏤空設計，像是一個可以吃的取景框，舉起雪糕在喜歡的經典前拍照打卡，雪糕也能玩出花。

逛逛28個民俗村寨

在中國民俗文化村，可以參觀遊覽28個民族特色村寨，欣賞民俗風情演出。每處建築細節，都藴藏着不同民族文化的精髓與情感，傳遞着獨特的文化魅力。

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民俗風情展演

不同民族的風情演出，不僅展示了民族獨特的舞蹈、歌曲與服飾，更是將傳統與現代結合，為觀眾們呈現着力量感十足的民族情感。從精美的服飾到激情四射的舞蹈，在歌舞之間，傳遞着熱情奔放的文化故事。

純粹自然的佤族風情激昂的鼓樂聲響起，《神奇的阿佤山》跳起原始生態的舞蹈一起甩髮起舞、一起歡呼吶喊讓迷人的民族風情釋放你們的身心。

還有歡樂空前的民族舞蹈《石榴花開》，熱切感受維吾爾族女孩們的靈動與多情，以及在陝北窯洞聽妙趣橫生的《陝北説書》，多重精彩，99元暢玩全場！

沉浸式精品演藝

在精品演藝《哈尼米索扎》中，能歌善舞的哈尼族慶祝着米索扎節。它是哈尼族一年中最長，內容最豐富的節日，類似漢族的春節。節日間，人們皆停止勞作，用歌舞盡情回饋生活的幸福。

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《錦繡芳華》民族舞蹈風情豔驚四座！維吾爾族、哈薩克族、回族歌舞，一室生春、其樂融融；鈴鼓、冬不拉、馬頭琴，餘音繞樑、歡樂喜慶；一曲敦煌，彈指移項、騰踏旋轉，柔美和妖嬈盡在左旋右轉。

「扎西德勒」是藏語中最美的話語最好的祝福送給你！在扎木念的悠揚聲中古格宣舞的步步躍動裏共鳴一句「扎西德勒」！感受一場沉浸式、超熱情的原生態特色藏族歌舞劇。

乘着龍舟，緩緩駛出，仿若一副水上畫卷。以苗族文化《尋龍記》為背景，展現苗族的非遺舞蹈與遊船表演。與當代審美結合優化，將傳統文化滲透進人們的日常中，讓傳統藝術更加貼近現代生活。

互動民俗小課堂

除了觀賞表演，也有民俗課堂在民族村寨與遊客們進行實景教學。

摩梭「打卡地」教學、傣族趣味摺紙教學、苗嶺小學小課堂、高山族打陀螺教學、納西族造紙教學等等，從歷史地理到美術聲樂，再到體育手工，全方位觸達與文化傳播，讓「知」更有「味」。

快樂星球High玩遊樂園

這裏是小朋友的快樂星球，也是勾起大朋友們兒時回憶的童年樂園。

龍號小火車、海盜船、逍遙水母、自控飛機……

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這些項目總能在片刻間抓住我們的情緒，為生活留下印象深刻的一筆！大小朋友在這一起肆意歡笑與驚呼吧。

錦繡中華特色美食

遊玩之餘，在美食街撫慰咕咕直叫的肚子。非遺小食，精緻正餐……

多種選擇滿足所有人的口味，在這蓄滿精力繼續遊玩。

總要去一次錦繡中華，看一次史詩級民族大秀

東方霓裳

來深圳必看的新時代經典大秀《東方霓裳》，作為大型民族服飾舞蹈史詩，將「霓裳舞袖更縈風」帶入現實。在鼓點與迷幻光影間，民族華服、歌舞與舞美全然融合在一起，觀眾們真切的感受着華美樂章。

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大漠傳奇

超大型影視特技實景戰馬秀演出，上演着震撼人心的劇情。火藥聲巨響、城池坍塌、難分上下的打鬥場面，緊扣人心的劇情，精彩十足。演員們圍繞着劇場在戰馬上或站立或側騎，展現着颯爽英姿。

恍若時空、地點交雜的一次夢幻之旅，泛至國家歷史建築，小至每個民族的本土風情。深圳錦繡中華中國民俗文化村便有這樣的獨特魅力，不同文化與不同來處的人們皆能在此找尋歸屬。

618大促特惠票

活動時間：2024年6月17日-6月30日

門票信息：99元全天門票

購票方式：使用微信掃碼購票



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錦繡中華中國民俗文化村

交通：地鐵1號線華僑城站D出口，步行557米



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