白濱溫泉酒店10間推介｜免費巴士/海景溫泉/一泊二食/人均$363起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

白濱溫泉酒店推介2024！白濱溫泉是日本其中一個人氣溫泉，每年秋冬都吸引不少人前往浸溫泉！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間白濱溫泉酒店，部分鄰近JR且有免費穿梭巴士接送，更有酒店設有露天海景溫泉，人均只需$363起！

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白濱溫泉酒店推介【1】濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）位於白濱溫泉區，鄰近展望塔、三段壁洞窟等景點，距離JR白濱站車程13分鐘，可以搭乘免費接駁巴士。酒店設有109間客房，共6種房型，最大的複式公寓最多可供5人入住。大部分房間均配備私人露天風呂，坐擁園景或海景，不過客房內的溫泉為一般熱水。酒店另有大浴場及私人露天温泉，更擁有白濱唯一的男女混浴溫泉！如果選擇酒店的一泊二食專案，更可以品嘗紀州海鮮、熊野牛等食材的懷石料理！

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）
房價：人均HK$482起（曉之抄海景大床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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白濱溫泉酒店推介【2】白濱古賀之井水療度假村（Shirahama Coganoi Resort&Spa）

白濱古賀之井水療度假村（Shirahama Coganoi Resort&Spa）坐落在白濱近田邊灣，距離JR白濱站車程9分鐘，可使用酒店免費穿梭巴士服務。酒店共有172間客房及套房，均設有私人浴室及浴缸、小客廳及露台，可以欣賞到絕美海景！酒店附設室外游泳池、溫泉、Spa及按摩室等設施，住客亦可使用免費泊車服務。

白濱古賀之井水療度假村（Shirahama Coganoi Resort&Spa）
房價：人均HK$572起（雙床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町3212-1
交通：JR白濱站車程9分鐘
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白濱溫泉酒店推介【3】三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）

三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）位於白良濱沙灘附近，鄰近神祕地帶及白濱能量樂園，來往JR白濱站車程大約5分鐘，可以搭乘酒店接駁巴士來往車站及酒店。酒店提供傳統日式及西式客房，其中22間是配備天然溫泉露天浴池的海景客房。酒店全部房間均配備附設浴缸的私人浴室及露台，坐擁白濱海景。酒店亦提供大浴場、大眾風呂、室外泳池、兒童遊樂場等設施。

三樂莊酒店（Hotel Sanrakuso）
房價：人均HK$565起（傳統日式房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町3078
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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白濱溫泉酒店推介【4】SEA351

SEA351是於2024年全新開幕的四星級海景民宿，距離JR白濱站車程14分鐘，提供停車場，適合自駕遊人士。SEA351只提供1間房，最多可供6人入住，屋內設有客廳、飯廳、廚房、臥室及海景溫泉，設備齊全且空間寬敞，而且自由度非常高！

SEA351
房價：人均HK$610起（舒適房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町1729-53
交通：JR白濱站車程14分鐘
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白濱溫泉酒店推介【5】Azami Ann Maisonette

Azami Ann Maisonette是2023年全新開業的四星級民宿，距離JR白濱站車程8分鐘。Azami Ann Maisonette提供3間房，其中兩間為普通客房，另一間為複式小屋房型，最多可供11人入住！酒店房間均配備私人浴室、陽台、廚房及和室空間。雖然民宿沒有私人溫泉，但與公共溫泉及大眾足湯的距離亦相當近，想浸溫泉都超方便！

Azami Ann Maisonette
房價：人均HK$406起（Azami Ann 302室）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町2670-6
交通：JR白濱站車程8分鐘
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白濱溫泉酒店推介【6】南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）

南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）坐落於白濱，鄰近田邊灣。酒店距離JR白濱站車程約12分鐘，住客可以搭乘酒店免費接駁車來往車站及酒店。酒店提供24間客房及套房，套房為日式房型，最多可供4人入住；客房則為和洋室房型，可供1-3人入住。全部房間均配備私人風呂、私人浴室、和室、暖氣及露台，套房則附設客廳。

南紀白濱 和之湯 花鳥風月（Nanki Shirahama Nagomi No Kachofugetsu）
房價：人均HK$944起（標準雙床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町3729-32
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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白濱溫泉酒店推介【7】白浜御苑湯快精品度假村（Yukai Resort Premium Shirahama Gyoen）

白浜御苑湯快精品度假村（Yukai Resort Premium Shirahama Gyoen）於2014年開幕，鄰近松乃湯、江津良海水浴場、白浜美術館等景點，地理位置優越而且交通方便，提供穿梭巴士服務及免費停車場。酒店擁有115間房，房型分為日式及日西式房，部分日式房不設私人浴室，部分房型附帶室內浴池。酒店亦提供戶外風呂、大眾浴場、乒乓球室及按摩室等設施。

白浜御苑湯快精品度假村（Yukai Resort Premium Shirahama Gyoen）
房價：人均HK$581起（日式房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町1011
交通：JR白濱站車程10分鐘
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白濱溫泉酒店推介【8】南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）位於白濱，鄰近白濱溫泉、白濱海中展望塔及SkyPark等景點。酒店提供74間客房及套房，日式房最多可供3人入住，套房則最多可供5人入住。全部房間均配備私人浴室及戶外平台，基本設備如洗漱用品、電源插座、雪櫃等都有，部分套房另設私人海景風呂。酒店亦附設戶外泳池、高爾夫球場、室內及露天溫泉、桑拿、網球場等設施。

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）
房價：人均HK$1,004起（園景日式房；包早餐及晚餐）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町西島郡649-2211
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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白濱溫泉酒店推介【9】白浜奇特萊斯希莫爾酒店（Shirahama Key Terrace Hotel Seamore）

白浜奇特萊斯希莫爾酒店（Shirahama Key Terrace Hotel Seamore）坐落在銀山灣旁邊，鄰近海景露天溫泉崎之湯及白濱溫泉。酒店僅提供18間房，房內均附設私人浴室、空調、電視等基本設施及用品，大部分房型亦坐擁海景。酒店配備室外泳池、溫泉、足浴、桑拿、健身室等設施，亦有桌球室、模擬高爾夫、乒乓球室、遊戲室、KTV等，酒店亦提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務。

白浜奇特萊斯希莫爾酒店（Shirahama Key Terrace Hotel Seamore）
房價：人均HK$363起（標準雙床房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町1821
交通：JR白濱站車程12分鐘
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白濱溫泉酒店推介【10】南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）

南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）位於白濱溫泉區，距離白良浜海灘、白濱能量樂園及白濱溫泉均在15分鐘步程內，步行4至6分鐘更可到「白濱海岸漁師市場」品嘗新鮮海產！酒店提供182間西式及和洋式客房，部分客房配備私人溫泉浴池，可以一邊浸溫泉一邊欣賞無敵海景！酒店亦附設露天浴池、無邊際足湯、室外游泳池、健身室及spa等休閒娛樂設施。

南紀白浜萬豪酒店（Nanki-Shirahama Marriott Hotel）
房價：人均HK$474起（園景高級房）
地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町2428
交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士
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