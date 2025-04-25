內地旅遊｜9地區地震風險低　張家界睇絕景　這裡被讚東方威尼斯

內地旅遊｜日本地震預言令不少人對日本，甚至鄰近的台灣、韓國等地方旅行卻步。近年地震頻繁發生，就連被評為全球8個不會地震的城市之一的曼谷，上個月底也發生7.7級大地震。如果想去旅行，其實國內也有不少景點選擇。以下9大較不容易地震的內地城市推介給大家，無論是親子旅遊，還是情侶出遊也相當適合，詳情即睇下文！



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內地旅遊【1】湖南——張家界、鳳凰古城

根據湖南地震局資料，湖南最近一次破壞性的地震於1931年，震級達到4.8級，但至今為止已有超過90年沒有發生過破壞性的地震。位於湖南的張家界，是國內數一數二的旅遊勝地，除了著名的國家森林公園和天門山等山水景色，還有內地最美古城之一的鳳凰古城，可說是動靜皆宜的旅遊景點。

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張家界酒店推介【1】張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）

張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）在2024年新開幕，提供208間客房，客房面積由400呎起，不少住客都讚客房寬敞舒適，位於環境附近環境幽靜，酒店設備先進，配備自動窗簾、智能馬桶，大受住客讚揚。酒店配備有棋牌室、茶室、健身中心、露天游泳池等等。

張家界瑞景縵山温德姆酒店（Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain）

房價：人均HK$312／晚起（舒適大床房）

地址：張家界武陵源區軍地坪武陵大道83號

交通：張家界汽車西火車站行車約33分鐘

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張家界酒店推介【2】張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）

張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）位於張家界市中心，步行5分鐘即達天門山索道，距離張家界核心景區約30分鐘車程，交通非常方便。酒店提供500間客房，房間面積由430尺起，並設有不同的房型，部份還可以看到酒店周邊有不少湘菜餐廳，可以吃到地道的湘菜，也不愁吃喝。酒店也有兩間餐廳可供選擇，亦配備茶室、KTV、健身室，滿足住客休閒活動的需求。

張家界華天大酒店（Zhangjiajie Huatian Hotel）

房價：人均HK$176／晚起（標準雙床房）

地址：張家界永定區天門山索道站旁迎賓路和大庸路交匯處

交通：火車張家界站步行距離約25分鐘；張家界汽車西站行車約18分鐘

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地震不易發生的內地地方【2】江西——景德鎮、「內地最美的鄉村」婺源

江西省大部分地區也遠離主要的地震帶，而且地質相對穩定，較難發生地震。而江西省內也有很多熱門旅遊景點，如盧山、景德鎮、龍虎山及被譽為「內地最美的鄉村」的婺源，在春天有漫山遍野的油菜花；在秋天也有醉人的楓樹林，絕對是欣賞美景的好地方。

景德鎮酒店推介【1】景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店（中國陶瓷博物館店）（Home2 Suites by Hilton Jingdezhen Changnan）

景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店（中國陶瓷博物館店）就坐落在景德鎮，而且鄰近「內地最美的鄉村」婺源，不但可輕鬆抵達景德鎮市主商圈及風景區，而且距離機場僅15分鐘。房間以簡約風設計，配有智能馬桶、免費迷你吧、膠囊咖啡機，以及包一份早餐。

景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店（中國陶瓷博物館店）（Home2 Suites by Hilton Jingdezhen Changnan）

房價：人均HK$190／晚起（舒適雙床房）

地址：昌江區景德鎮昌南新區珠山大道2188號

交通：於景德鎮羅家機場乘坐的士，約15分鐘車程

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景德鎮酒店推介【2】景德鎮昌南里長天酒店（中國陶瓷博物館店）(CHARMING HOTEL）

景德鎮昌南里長天酒店（中國陶瓷博物館店）鄰近多個景點，其中5A級景區「古窯民俗博覽區」僅7分鐘車程便可到達。而酒店主打華麗路線，不但設有多間餐廳，還提供中西式自助早餐服務。高級大床房包兩份精美早餐，空間約35平方米，配備雪櫃、LCD 電視、書桌以及落地玻璃窗，可觀望怡人的景德鎮風景。

景德鎮昌南里長天酒店（中國陶瓷博物館店）(CHARMING HOTEL）

房價：人均HK$240／晚起（高級大床房）

地址：昌江區景德鎮綠地陶瓷文化旅遊城66棟105號

交通：於景德鎮羅家機場乘坐的士，約15分鐘車程

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地震不易發生的內地地方【3】上海——外灘、上海迪士尼、水族館

上海在內地地震活動分區的地震活動強度相對較弱、頻率較低，因此也被內地地震局列在低風險地區。作為熱門的旅遊城市，自《繁花》熱播後，其旅遊熱度更上一層樓。除了有標誌性的打卡地標外灘，還有比香港迪士尼大7倍的上海迪士尼，以及面積約2萬平方米的上海海洋水族館。此外，上海交通方便，即使帶小朋友出遊也不會感到有壓力。

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上海酒店推介【1】上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）坐落於南京路步行街，鄰近上海星空藝術館、上海杜莎夫人蠟像館及外灘等景點，來往地鐵站亦方便快捷。酒店提供383間房，位於9-29層，景觀開揚且空間感十足，部分房間內亦配備浴缸。酒店亦附設餐廳、酒吧、健身室等設施。

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

房價：人均HK$331起（麗笙精選標準大床房）

地址：上海黃浦區南京東路505號

交通：南京東路站步行4分鐘

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上海酒店推介【2】上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）

上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）坐落於浦東陸家嘴金融中心，擁有甲級辦公樓、購物商場、餐飲等生活配套設施。酒店擁有296間公寓式客房，分為一房及兩房的户型。房間均配備全配套廚房、影音娛樂系統、雨林式淋浴及浴缸、舒適床具等。酒店亦附設室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

上海國金滙飯店公寓（IFC Residence）

房價：人均HK$613起（一室户）

地址：上海浦東新區世紀大道8號

交通：陸家嘴站步行1分鐘

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地震不易發生的內地地方【4】廣西——桂林、龍脊梯田

與江西一樣，廣西處於地質構造較為穩定的華南板塊內部，因此也不容易發生嚴重的地震。廣西有不少熱門旅遊景點，例如有「桂林山水甲天下」美譽的桂林和陽朔；可欣賞壯觀梯田的「龍脊梯田」等，還可從香港搭高鐵直達廣西，非常方便！

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桂林酒店推介【1】良宿·奢網紅旅拍酒店（陽朔十里畫廊遇龍河店）（LIANGSU Hotel (Yangshuo Shili Gallery & Yulong Liver)）

良宿·奢網紅旅拍酒店位於陽朔十里畫廊，雖然開業只有短短5年，但由於酒店位置可觀賞十里畫廊的隱世山景，便逐漸成為遊客的打卡勝地。酒店設有14間特色客房，其中「270度日出夕陽大床房」不但配有270度觀賞山景的玻璃窗，更有陽台、浴缸、智能馬桶、浴室電視等配套，非常全面且貼心。

良宿·奢網紅旅拍酒店（陽朔十里畫廊遇龍河店）LIANGSU Hotel (Yangshuo Shili Gallery & Yulong Liver)

房價：人均HK$1,068起（270度觀景網紅套房）

地址：陽朔鎮雞窩渡村49-3號

交通：於桂林西街坐的士／預約接送服務直達，車程約24分鐘。

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桂林酒店推介【2】桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）坐落在桂林市中心，步行約15分鐘便可抵達桂林站，亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓，地理位置優越！酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座，部分客房更可採用全屋智能控制，客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住！

桂林灕江雲端酒店（桂林兩江四湖象鼻山店）（LiCLOUDS HOTEL （Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park））

房價：人均HKD$271起（雲端大床房；包下午茶）

地址：桂林象山區中山中路2號

交通：桂林火車站步行15分鐘

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地震不易發生的內地地方【5】貴州——4A級景區玉捨國家森林公園

貴州地處高原，地質結構穩定，且遠離地震帶，最重要的是貴州天氣涼爽、交通便利，非常適合親子遊。著名景點有國家4A級旅遊景區玉捨國家森林公園、亞洲最大的瀑布之一的黃果樹瀑布，以及內地最大的苗族村寨西江千戶苗寨，可與小朋友一同穿上苗族民族服飾拍照，留下珍貴回憶。

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貴州酒店推介【1】荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）

荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）位於貴州著名景點「小七孔」景區東門，從酒店步行即可到達小七孔古橋，觀光車路過酒店可以停留，酒店亦有專車接送住客，非常方便有意前往小七孔觀光的朋友。酒店走英倫風格，部份客房可以看到山景、河景，酒店的裝潢、設施都以五星級酒店打做，因此被Trip.com評為「荔波豪華酒店第1名」。

荔波小七孔睿景酒店（Xiaoqikong Ruijing Hotel）

房價：人均HK$330／晚起（高級大床房）

地址：荔波大小七孔景區內東門管理站北100米

交通：荔波火車站行車約24分鐘

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貴州酒店推介【2】貴陽凱賓斯基大酒店 （Guiyang Kempinski Hotel）

貴陽凱賓斯基大酒店是凱賓斯基酒店集團旗下五星級酒店。酒店位於城市商業中心，附近有南明河畔、甲秀樓、弘福寺、黔靈山公園等多個著名景點，亦有娛樂及消費場所如亨特購物廣場、銀座商場，滿足購物及餐飲的需要。酒店在2024年剛剛完成翻新，客房內選用的設備都相對完善、新淨，每間客房都配置智能馬桶、可投屏電視。酒店53 Lounge可以看到貴陽迷人的夜景，更被Trip.com評為「貴州靚景酒店第5名」。

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貴陽凱賓斯基大酒店 （Guiyang Kempinski Hotel）

房價：人均HK$347／晚起（豪華雙床房）

地址：貴陽南明護國路68號

交通：省人民醫院地鐵站步行約13分鐘；貴陽火車站行車約12分鐘

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地震不易發生的內地地方【6】蘇州——拙政園、獅子林

江州是內地其中一個地震活動較少的地方，地質相對穩定。說到旅遊熱點，便不得不提有「東方威尼斯」之稱的蘇州，除了有保留明代建築風格、以水景見勝的拙政園外，還有四大名園之一的獅子林。

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蘇州酒店推介【1】安渡酒店（蘇州觀前街七里山塘店）（ANDU HOTEL）

安渡酒店（蘇州觀前街七里山塘店）地處蘇州古城區，交通便利，周邊有眾多大型商場、熱門餐飲和旅遊景點，且鄰近地鐵1號線、地鐵2號線和4號線，方便出遊。初見·韶華大床房有65吋高清電視、大雪櫃、免費迷你吧、私人浴室等全面的配套，而且房間裝修時尚優雅，空間安心舒適。

安渡酒店（蘇州觀前街七里山塘店）（ANDU HOTEL）

房價：人均HK$185／晚起（初見·韶華大床房）

地址：蘇州姑蘇區景德路368號

交通：地鐵養育巷站下車，步行約9分鐘

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蘇州酒店推介【2】蘇州觀前平江美居酒店（Mercure Suzhou City Center）

蘇州觀前平江美居酒店為為法國雅高酒店管理集團旗下品牌，是全球很具知名度的品牌酒店。酒店位於蘇州市幹將東路，距離蘇州博物館、拙政園、獅子林等知名景點也僅10分鐘車程。客房主打法式設計，環境浪漫優雅，還可眺望雙塔景區的風景。房內配置膠囊咖啡機、全自動馬桶、私人浴室等設備。

蘇州觀前平江美居酒店（Mercure Suzhou City Center）

房價：人均HK$185／晚起（初見·韶華大床房）

地址：蘇州姑蘇區幹將東路535號

交通：地鐵臨頓路站下車，步行約5分鐘

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地震不易發生的內地地方【7】杭州——杭州、烏鎮、武林夜市

浙江位於內地東南沿海，從地理位置而言，恰好避開兩大地震帶，其中杭州更是出名多名勝的旅遊城市。除了有詩情畫意的西湖，也有古色古香的烏鎮。即使對古蹟和湖景沒有興趣，還有充滿煙火氣息和特色美食的武林夜市，當中更有各式各樣的攤位，如皮影戲表演、空靈鼓等，即使小朋友也能樂在其中。

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杭州酒店推介【1】杭州索菲特西湖大酒店（Sofitel Hangzhou Westlake）

杭州索菲特西湖大酒店位於西湖大道，就在著名景點西湖和中國美院旁邊，加上地處杭州商業繁華的市中心，不但交通便利，而且購物和尋找美食亦十分快捷。套房尊享大床房配備私人浴室、迷你吧、雪櫃、LCD 電視等等，而酒店內更設有游泳池、健身中心、桑拿浴室、酒吧等設施。

杭州索菲特西湖大酒店Sofitel Hangzhou Westlake

房價：人均HK$455／晚起（尊享大床房）

地址：杭州上城區西湖大道333號

交通：地鐵定安路站下車，步行約8分鐘

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杭州酒店推介【2】杭州温德姆至尊豪廷大酒店（Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou）

杭州溫德姆至尊豪廷大酒店位於西湖旁邊，無論是去看斷橋殘雪、寶石流霞，或是前往武林廣場、杭州大廈和銀泰百貨逛街都十分便利。酒店提供湖景房、豪廷房、在內的各類客房。豪華大床房配有陽台、浴缸、餐桌、免費迷你吧、咖啡機等設施，並設有落地玻璃可觀望城景。

杭州温德姆至尊豪廷大酒店（Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou）

房價：人均HK$447／晚起（豪華大床房）

地址：杭州拱墅區鳳起路555號

交通：地鐵風起路站下車，步行約5分鐘

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地震不易發生的內地地方【8】三亞——西島、大小洞天、林旺夜市

據《內地地震災害防禦中心》資料，三亞不處於地震帶上，因此也是相對較少地震發生的地方。三亞為熱帶海濱度假勝地，不但陽光明媚，而且有海水清澈見底的沙灘。著名景點包括西島、大小洞天、林旺夜市。其中西島更可玩浮潛，在海底觀賞海龜、珊瑚礁，帶小朋友放電一流！

三亞酒店推介【1】三亞福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hainan, Sanya）

三亞福朋喜來登酒店位處於三亞灣海月廣場，附近即可漫步沙灘。此外，酒店亦位於美食購物商圈，步行周邊即可尋找地道的美食餐廳。套房城市景觀大床房提供浴缸或淋浴、雪櫃、免費的額外床上用品，部份房型更可觀賞到海景。

三亞福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Hainan, Sanya）

房價：人均HK$264起（城市景觀大床房）

地址：天涯區三亞三亞灣路78號

交通：從三亞鳳凰國際機場乘坐的士，約27分鐘車程。

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三亞酒店推介【2】三亞君吉海景酒店（Sanya Junji Seaview Hotel）

三亞君吉海景酒店坐落於三亞大東海海灣，擁有多間可觀賞大東海美景的海景客房，而且鄰近大東海購物中心，購物和尋找餐廳也相當方便。聽海園景大床房面積約50平方米，廁所乾濕分離，並有智能馬桶、雪櫃、私人浴室等設備，配套齊全。

三亞君吉海景酒店（Sanya Junji Seaview Hotel）

房價：人均HK$386起（聽海園景大床房）

地址：吉陽區三亞大東海海韻路27號

交通：從三亞鳳凰國際機場乘坐的士，約40分鐘車程。

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地震不易發生的內地地方【9】哈爾濱——斯大林公園、索菲亞教堂

哈爾濱是內地地震風險最低的大城市之一，有記載以來從未發生過破壞性地震。有「東方莫斯科」之稱的哈爾濱，除了最為人熟悉，於每年冬季也會舉辦國際冰雪節之外，在其他季節也有別具特色的景點，例如充滿濃濃蘇聯風情的斯大林公園、有超過1500年歷史的索菲亞教堂等等，同樣值得大家去探索。

哈爾濱酒店推介【1】哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）是哈爾濱的地標建築，建築高270米，全部客房位於38至50樓，可以飽覽無敵城景！此外，客房內亦配備奢華的浴室及浴缸、高級備品、電器及家具，酒店同時提供景觀室內泳池、健身室、水療中心等設施，並設有免費公共停車場，非常貼心！

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Harbin）

房價：人均HK$453起（豪華城景大床房）

地址：哈爾濱道里區友誼西路660號富力中心1座

交通：公路大橋站步行10分鐘

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哈爾濱酒店推介【2】哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）位於哈爾濱市松北區商圈中心，鄰近哈爾濱冰雪世界、哈爾濱熱雪奇蹟、哈爾濱融創文旅城等景點。酒店於2018年開幕，擁有342間房，房間空間寬敞，大部分房型更擁有一湖三島的景觀！酒店亦配備24小時健身中心、免費公共停車場及免費穿梭巴士服務。

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）

房價：人均HK$262起（豪華江景大床房）

地址：哈爾濱松北區創新一路199號

交通：世茂大道站車程9分鐘

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