內地旅遊｜9地區地震風險低　張家界睇絕景　這裡被讚東方威尼斯

內地旅遊|日本地震預言令不少人對日本,甚至鄰近的台灣、韓國等地方旅行卻步。近年地震頻繁發生,就連被評為全球8個不會地震的城市之一的曼谷,上個月底也發生7.7級大地震。如果想去旅行,其實國內也有不少景點選擇。以下9大較不容易地震的內地城市推介給大家,無論是親子旅遊,還是情侶出遊也相當適合,詳情即睇下文!



內地旅遊【1】湖南——張家界、鳳凰古城

根據湖南地震局資料,湖南最近一次破壞性的地震於1931年,震級達到4.8級,但至今為止已有超過90年沒有發生過破壞性的地震。位於湖南的張家界,是國內數一數二的旅遊勝地,除了著名的國家森林公園和天門山等山水景色,還有內地最美古城之一的鳳凰古城,可說是動靜皆宜的旅遊景點。

張家界國家森林公園門票優惠 鳳凰古城遊船票優惠

張家界酒店推介【1】張家界瑞景縵山温德姆酒店(Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain)

張家界瑞景縵山温德姆酒店(Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain)在2024年新開幕,提供208間客房,客房面積由400呎起,不少住客都讚客房寬敞舒適,位於環境附近環境幽靜,酒店設備先進,配備自動窗簾、智能馬桶,大受住客讚揚。酒店配備有棋牌室、茶室、健身中心、露天游泳池等等。

張家界瑞景縵山温德姆酒店(Wyndham Garden Zhangjiajie Tianmen Mountain)

房價:人均HK$312/晚起(舒適大床房)

地址:張家界武陵源區軍地坪武陵大道83號

交通:張家界汽車西火車站行車約33分鐘

張家界瑞景縵山温德姆酒店搶先預訂優惠

想知張家界有咩好玩、好食🤤?即按連結睇更多!

張家界酒店推介【2】張家界華天大酒店(Zhangjiajie Huatian Hotel)

張家界華天大酒店(Zhangjiajie Huatian Hotel)位於張家界市中心,步行5分鐘即達天門山索道,距離張家界核心景區約30分鐘車程,交通非常方便。酒店提供500間客房,房間面積由430尺起,並設有不同的房型,部份還可以看到酒店周邊有不少湘菜餐廳,可以吃到地道的湘菜,也不愁吃喝。酒店也有兩間餐廳可供選擇,亦配備茶室、KTV、健身室,滿足住客休閒活動的需求。

張家界華天大酒店(Zhangjiajie Huatian Hotel)

房價:人均HK$176/晚起(標準雙床房)

地址:張家界永定區天門山索道站旁迎賓路和大庸路交匯處

交通:火車張家界站步行距離約25分鐘;張家界汽車西站行車約18分鐘

張家界華天大酒店搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【2】江西——景德鎮、「內地最美的鄉村」婺源

江西省大部分地區也遠離主要的地震帶,而且地質相對穩定,較難發生地震。而江西省內也有很多熱門旅遊景點,如盧山、景德鎮、龍虎山及被譽為「內地最美的鄉村」的婺源,在春天有漫山遍野的油菜花;在秋天也有醉人的楓樹林,絕對是欣賞美景的好地方。

景德鎮酒店推介【1】景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店(中國陶瓷博物館店)(Home2 Suites by Hilton Jingdezhen Changnan)

景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店(中國陶瓷博物館店)就坐落在景德鎮,而且鄰近「內地最美的鄉村」婺源,不但可輕鬆抵達景德鎮市主商圈及風景區,而且距離機場僅15分鐘。房間以簡約風設計,配有智能馬桶、免費迷你吧、膠囊咖啡機,以及包一份早餐。

景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店(中國陶瓷博物館店)(Home2 Suites by Hilton Jingdezhen Changnan)

房價:人均HK$190/晚起(舒適雙床房)

地址:昌江區景德鎮昌南新區珠山大道2188號

交通:於景德鎮羅家機場乘坐的士,約15分鐘車程

景德鎮昌南希爾頓惠庭酒店(中國陶瓷博物館店)搶先預訂優惠

景德鎮酒店推介【2】景德鎮昌南里長天酒店(中國陶瓷博物館店)(CHARMING HOTEL)

景德鎮昌南里長天酒店(中國陶瓷博物館店)鄰近多個景點,其中5A級景區「古窯民俗博覽區」僅7分鐘車程便可到達。而酒店主打華麗路線,不但設有多間餐廳,還提供中西式自助早餐服務。高級大床房包兩份精美早餐,空間約35平方米,配備雪櫃、LCD 電視、書桌以及落地玻璃窗,可觀望怡人的景德鎮風景。

景德鎮昌南里長天酒店(中國陶瓷博物館店)(CHARMING HOTEL)

房價:人均HK$240/晚起(高級大床房)

地址:昌江區景德鎮綠地陶瓷文化旅遊城66棟105號

交通:於景德鎮羅家機場乘坐的士,約15分鐘車程

景德鎮昌南里長天酒店(中國陶瓷博物館店)搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【3】上海——外灘、上海迪士尼、水族館

上海在內地地震活動分區的地震活動強度相對較弱、頻率較低,因此也被內地地震局列在低風險地區。作為熱門的旅遊城市,自《繁花》熱播後,其旅遊熱度更上一層樓。除了有標誌性的打卡地標外灘,還有比香港迪士尼大7倍的上海迪士尼,以及面積約2萬平方米的上海海洋水族館。此外,上海交通方便,即使帶小朋友出遊也不會感到有壓力。

黃浦江遊船門票優惠預訂 上海迪士尼度假區優惠預訂 上海海洋水族館門票優惠預訂

上海酒店推介【1】上海麗笙精選海侖賓館(Radisson Collection Hyland Shanghai)

上海麗笙精選海侖賓館(Radisson Collection Hyland Shanghai)坐落於南京路步行街,鄰近上海星空藝術館、上海杜莎夫人蠟像館及外灘等景點,來往地鐵站亦方便快捷。酒店提供383間房,位於9-29層,景觀開揚且空間感十足,部分房間內亦配備浴缸。酒店亦附設餐廳、酒吧、健身室等設施。

上海麗笙精選海侖賓館(Radisson Collection Hyland Shanghai)

房價:人均HK$331起(麗笙精選標準大床房)

地址:上海黃浦區南京東路505號

交通:南京東路站步行4分鐘

上海麗笙精選海侖賓館搶先預訂優惠

上海酒店推介【2】上海國金滙飯店公寓(IFC Residence)

上海國金滙飯店公寓(IFC Residence)坐落於浦東陸家嘴金融中心,擁有甲級辦公樓、購物商場、餐飲等生活配套設施。酒店擁有296間公寓式客房,分為一房及兩房的户型。房間均配備全配套廚房、影音娛樂系統、雨林式淋浴及浴缸、舒適床具等。酒店亦附設室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

上海國金滙飯店公寓(IFC Residence)

房價:人均HK$613起(一室户)

地址:上海浦東新區世紀大道8號

交通:陸家嘴站步行1分鐘

上海國金滙飯店公寓搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【4】廣西——桂林、龍脊梯田

與江西一樣,廣西處於地質構造較為穩定的華南板塊內部,因此也不容易發生嚴重的地震。廣西有不少熱門旅遊景點,例如有「桂林山水甲天下」美譽的桂林和陽朔;可欣賞壯觀梯田的「龍脊梯田」等,還可從香港搭高鐵直達廣西,非常方便!

最新高鐵門票優惠

桂林酒店推介【1】良宿·奢網紅旅拍酒店(陽朔十里畫廊遇龍河店)(LIANGSU Hotel (Yangshuo Shili Gallery & Yulong Liver))

良宿·奢網紅旅拍酒店位於陽朔十里畫廊,雖然開業只有短短5年,但由於酒店位置可觀賞十里畫廊的隱世山景,便逐漸成為遊客的打卡勝地。酒店設有14間特色客房,其中「270度日出夕陽大床房」不但配有270度觀賞山景的玻璃窗,更有陽台、浴缸、智能馬桶、浴室電視等配套,非常全面且貼心。

良宿·奢網紅旅拍酒店(陽朔十里畫廊遇龍河店)LIANGSU Hotel (Yangshuo Shili Gallery & Yulong Liver)

房價:人均HK$1,068起(270度觀景網紅套房)

地址:陽朔鎮雞窩渡村49-3號

交通:於桂林西街坐的士/預約接送服務直達,車程約24分鐘。

良宿·奢網紅旅拍酒店優惠預訂

桂林酒店推介【2】桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)坐落在桂林市中心,步行約15分鐘便可抵達桂林站,亦鄰近象鼻山景區、日月雙塔、兩江四湖和桂林百貨大樓,地理位置優越!酒店客房擁有超大雙人床、各規格的電源插座,部分客房更可採用全屋智能控制,客房景觀可俯瞰桃花江及遠眺喀斯特羣山。酒店亦有2個室外泳池、兒童泳池、兒童遊樂場等休閒娛樂設施,無論是家庭還是與好朋友出遊都適合入住!

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)(LiCLOUDS HOTEL (Guilin Two Rivers and Four Lakes Xiangshan Park))

房價:人均HKD$271起(雲端大床房;包下午茶)

地址:桂林象山區中山中路2號

交通:桂林火車站步行15分鐘

桂林灕江雲端酒店(桂林兩江四湖象鼻山店)搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【5】貴州——4A級景區玉捨國家森林公園

貴州地處高原,地質結構穩定,且遠離地震帶,最重要的是貴州天氣涼爽、交通便利,非常適合親子遊。著名景點有國家4A級旅遊景區玉捨國家森林公園、亞洲最大的瀑布之一的黃果樹瀑布,以及內地最大的苗族村寨西江千戶苗寨,可與小朋友一同穿上苗族民族服飾拍照,留下珍貴回憶。

最新高鐵門票優惠

貴州酒店推介【1】荔波小七孔睿景酒店(Xiaoqikong Ruijing Hotel)

荔波小七孔睿景酒店(Xiaoqikong Ruijing Hotel)位於貴州著名景點「小七孔」景區東門,從酒店步行即可到達小七孔古橋,觀光車路過酒店可以停留,酒店亦有專車接送住客,非常方便有意前往小七孔觀光的朋友。酒店走英倫風格,部份客房可以看到山景、河景,酒店的裝潢、設施都以五星級酒店打做,因此被Trip.com評為「荔波豪華酒店第1名」。

荔波小七孔睿景酒店(Xiaoqikong Ruijing Hotel)

房價:人均HK$330/晚起(高級大床房)

地址:荔波大小七孔景區內東門管理站北100米

交通:荔波火車站行車約24分鐘

荔波小七孔睿景酒店(Xiaoqikong Ruijing Hotel)搶先預訂優惠

貴州酒店推介【2】貴陽凱賓斯基大酒店 (Guiyang Kempinski Hotel)

貴陽凱賓斯基大酒店是凱賓斯基酒店集團旗下五星級酒店。酒店位於城市商業中心,附近有南明河畔、甲秀樓、弘福寺、黔靈山公園等多個著名景點,亦有娛樂及消費場所如亨特購物廣場、銀座商場,滿足購物及餐飲的需要。酒店在2024年剛剛完成翻新,客房內選用的設備都相對完善、新淨,每間客房都配置智能馬桶、可投屏電視。酒店53 Lounge可以看到貴陽迷人的夜景,更被Trip.com評為「貴州靚景酒店第5名」。

+ 1

貴陽凱賓斯基大酒店 (Guiyang Kempinski Hotel)

房價:人均HK$347/晚起(豪華雙床房)

地址:貴陽南明護國路68號

交通:省人民醫院地鐵站步行約13分鐘;貴陽火車站行車約12分鐘

搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【6】蘇州——拙政園、獅子林

江州是內地其中一個地震活動較少的地方,地質相對穩定。說到旅遊熱點,便不得不提有「東方威尼斯」之稱的蘇州,除了有保留明代建築風格、以水景見勝的拙政園外,還有四大名園之一的獅子林。

拙政園門票優惠預訂 獅子林門票優惠預訂

蘇州酒店推介【1】安渡酒店(蘇州觀前街七里山塘店)(ANDU HOTEL)

安渡酒店(蘇州觀前街七里山塘店)地處蘇州古城區,交通便利,周邊有眾多大型商場、熱門餐飲和旅遊景點,且鄰近地鐵1號線、地鐵2號線和4號線,方便出遊。初見·韶華大床房有65吋高清電視、大雪櫃、免費迷你吧、私人浴室等全面的配套,而且房間裝修時尚優雅,空間安心舒適。

安渡酒店(蘇州觀前街七里山塘店)(ANDU HOTEL)

房價:人均HK$185/晚起(初見·韶華大床房)

地址:蘇州姑蘇區景德路368號

交通:地鐵養育巷站下車,步行約9分鐘

安渡酒店(蘇州觀前街七里山塘店)(ANDU HOTEL)搶先預訂優惠

蘇州酒店推介【2】蘇州觀前平江美居酒店(Mercure Suzhou City Center)

蘇州觀前平江美居酒店為為法國雅高酒店管理集團旗下品牌,是全球很具知名度的品牌酒店。酒店位於蘇州市幹將東路,距離蘇州博物館、拙政園、獅子林等知名景點也僅10分鐘車程。客房主打法式設計,環境浪漫優雅,還可眺望雙塔景區的風景。房內配置膠囊咖啡機、全自動馬桶、私人浴室等設備。

蘇州觀前平江美居酒店(Mercure Suzhou City Center)

房價:人均HK$185/晚起(初見·韶華大床房)

地址:蘇州姑蘇區幹將東路535號

交通:地鐵臨頓路站下車,步行約5分鐘

蘇州觀前平江美居酒店(Mercure Suzhou City Center)搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【7】杭州——杭州、烏鎮、武林夜市

浙江位於內地東南沿海,從地理位置而言,恰好避開兩大地震帶,其中杭州更是出名多名勝的旅遊城市。除了有詩情畫意的西湖,也有古色古香的烏鎮。即使對古蹟和湖景沒有興趣,還有充滿煙火氣息和特色美食的武林夜市,當中更有各式各樣的攤位,如皮影戲表演、空靈鼓等,即使小朋友也能樂在其中。

西湖遊船門票優惠預訂 靈隱寺門票優惠預訂

杭州酒店推介【1】杭州索菲特西湖大酒店(Sofitel Hangzhou Westlake)

杭州索菲特西湖大酒店位於西湖大道,就在著名景點西湖和中國美院旁邊,加上地處杭州商業繁華的市中心,不但交通便利,而且購物和尋找美食亦十分快捷。套房尊享大床房配備私人浴室、迷你吧、雪櫃、LCD 電視等等,而酒店內更設有游泳池、健身中心、桑拿浴室、酒吧等設施。

杭州索菲特西湖大酒店Sofitel Hangzhou Westlake

房價:人均HK$455/晚起(尊享大床房)

地址:杭州上城區西湖大道333號

交通:地鐵定安路站下車,步行約8分鐘

杭州索菲特西湖大酒店(Sofitel Hangzhou Westlake)搶先預訂優惠

杭州酒店推介【2】杭州温德姆至尊豪廷大酒店(Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou)

杭州溫德姆至尊豪廷大酒店位於西湖旁邊,無論是去看斷橋殘雪、寶石流霞,或是前往武林廣場、杭州大廈和銀泰百貨逛街都十分便利。酒店提供湖景房、豪廷房、在內的各類客房。豪華大床房配有陽台、浴缸、餐桌、免費迷你吧、咖啡機等設施,並設有落地玻璃可觀望城景。

杭州温德姆至尊豪廷大酒店(Wyndham Grand Plaza Royale Hangzhou)

房價:人均HK$447/晚起(豪華大床房)

地址:杭州拱墅區鳳起路555號

交通:地鐵風起路站下車,步行約5分鐘

杭州温德姆至尊豪廷大酒店搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【8】三亞——西島、大小洞天、林旺夜市

據《內地地震災害防禦中心》資料,三亞不處於地震帶上,因此也是相對較少地震發生的地方。三亞為熱帶海濱度假勝地,不但陽光明媚,而且有海水清澈見底的沙灘。著名景點包括西島、大小洞天、林旺夜市。其中西島更可玩浮潛,在海底觀賞海龜、珊瑚礁,帶小朋友放電一流!

三亞酒店推介【1】三亞福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hainan, Sanya)

三亞福朋喜來登酒店位處於三亞灣海月廣場,附近即可漫步沙灘。此外,酒店亦位於美食購物商圈,步行周邊即可尋找地道的美食餐廳。套房城市景觀大床房提供浴缸或淋浴、雪櫃、免費的額外床上用品,部份房型更可觀賞到海景。

三亞福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Hainan, Sanya)

房價:人均HK$264起(城市景觀大床房)

地址:天涯區三亞三亞灣路78號

交通:從三亞鳳凰國際機場乘坐的士,約27分鐘車程。

三亞福朋喜來登酒店搶先預訂優惠

三亞酒店推介【2】三亞君吉海景酒店(Sanya Junji Seaview Hotel)

三亞君吉海景酒店坐落於三亞大東海海灣,擁有多間可觀賞大東海美景的海景客房,而且鄰近大東海購物中心,購物和尋找餐廳也相當方便。聽海園景大床房面積約50平方米,廁所乾濕分離,並有智能馬桶、雪櫃、私人浴室等設備,配套齊全。

三亞君吉海景酒店(Sanya Junji Seaview Hotel)

房價:人均HK$386起(聽海園景大床房)

地址:吉陽區三亞大東海海韻路27號

交通:從三亞鳳凰國際機場乘坐的士,約40分鐘車程。

三亞君吉海景酒店搶先預訂優惠

地震不易發生的內地地方【9】哈爾濱——斯大林公園、索菲亞教堂

哈爾濱是內地地震風險最低的大城市之一,有記載以來從未發生過破壞性地震。有「東方莫斯科」之稱的哈爾濱,除了最為人熟悉,於每年冬季也會舉辦國際冰雪節之外,在其他季節也有別具特色的景點,例如充滿濃濃蘇聯風情的斯大林公園、有超過1500年歷史的索菲亞教堂等等,同樣值得大家去探索。

哈爾濱酒店推介【1】哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Harbin)

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Harbin)是哈爾濱的地標建築,建築高270米,全部客房位於38至50樓,可以飽覽無敵城景!此外,客房內亦配備奢華的浴室及浴缸、高級備品、電器及家具,酒店同時提供景觀室內泳池、健身室、水療中心等設施,並設有免費公共停車場,非常貼心!

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Harbin)

房價:人均HK$453起(豪華城景大床房)

地址:哈爾濱道里區友誼西路660號富力中心1座

交通:公路大橋站步行10分鐘

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠

哈爾濱酒店推介【2】哈爾濱JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Harbin River North)

哈爾濱JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Harbin River North)位於哈爾濱市松北區商圈中心,鄰近哈爾濱冰雪世界、哈爾濱熱雪奇蹟、哈爾濱融創文旅城等景點。酒店於2018年開幕,擁有342間房,房間空間寬敞,大部分房型更擁有一湖三島的景觀!酒店亦配備24小時健身中心、免費公共停車場及免費穿梭巴士服務。

哈爾濱JW萬豪酒店(JW Marriott Hotel Harbin River North)

房價:人均HK$262起(豪華江景大床房)

地址:哈爾濱松北區創新一路199號

交通:世茂大道站車程9分鐘

哈爾濱JW萬豪酒店搶先預訂優惠

