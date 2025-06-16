深圳Staycation酒店｜4分鐘到地鐵／海景房／新開幕／人均$231起

深圳Staycation酒店｜放假想鬆一鬆，最好睡到自然醒，再歎一個酒店自助餐？去Staycation就可以滿足大家想好好放鬆、休息的願望！今次《香港01》好食玩飛就幫大家挑選了10間深圳熱門的Staycation酒店，幫大家快速充電！



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深圳Staycation酒店推介【1】深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）坐落於著名的觀瀾湖國際休閑旅遊度假區，在觀瀾湖內有海洋世界、冰雪體驗館、高爾夫球場等，大朋友小朋友都可以玩得盡興！酒店融合了流行文化元素，客房巧妙融匯音樂創意裝潢和摩登中國元素，空間寬敞舒適，搭配鮮紅、鮮紫色等，營造出奢華的新體驗。酒店亦提供超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品，更提供親子同樂空間，有不少工作坊及體驗班可以參與，非常特別！

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深圳硬石酒店（Hard Rock Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$503起（搖滾尊尚雙床房；小童若與成人共用床鋪即可免費入住）

地址：深圳龍華區觀瀾高爾夫大道9號

交通：福田口岸乘坐地鐵4號線到觀瀾湖站下車步轉乘免費穿梭巴士

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深圳Staycation酒店推介【2】深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）於2025年開幕，坐落於龍華區，鄰近大浪時尚創意城、新銳美術館、石凹公園等景點。酒店共有262間房，房間設有半開放式浴室、大面積景觀窗及串流媒體服務等，部分客房更設有270度全景觀！酒店同時配備室內恆温泳池、24小時開放的健身室、3間餐廳等設施，更提供免費穿梭巴士來往酒店及地鐵站！

深圳美憬閣酒店（MGallery Shenzhen）

房價：人均HK$326起（豪華城景雙床房-時尚小鎮日落景緻）

地址：深圳市龍華區浪韻路8號

交通：陽台山東站車程16分鐘

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深圳Staycation酒店推介【3】深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）位於大梅沙，鄰近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙遊艇會等。酒店客房坐擁奢華海景和葱鬱園林，裝修典雅時尚、寬敞舒適，糅合現代風格打造出和諧自然的格調。酒店亦設有海濱浴場、室內恆温泳池、室外景觀泳池、健身中心以及多間餐廳，絕對能滿足你的全方位需求！

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深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$307起（豪華雙床房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路90號

交通：大梅沙站步行12分鐘

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深圳Staycation酒店推介【4】深圳隱秀山居酒店（Castle Hotel Shenzhen）

深圳隱秀山居酒店（Castle Hotel Shenzhen）位於龍崗區，屬高爾夫豪華球場配套酒店，其秀廚自助餐廳（前身為池畔餐廳）坐擁落地大玻璃，可以欣賞到美觀的自然環境，而且菜式出品甚佳，是為數不多的高品質自助餐。餐廳提供澳洲生蠔刺身、龍蝦、大閘蟹、遼參、鮑魚仔燉湯等高等級食材，甜品更有滋補的椰汁燉雪蛤，最適合慢活度假！

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深圳隱秀山居酒店（Castle Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$485起（豪華大床房；包早餐）

地址：深圳龍崗市中心愛聯街道寶荷路

交通：地鐵嶂背站行車約7分鐘；火車深圳坪山站行車約19分鐘

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深圳Staycation酒店推介【5】深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）位於深圳市中心，酒店周邊環繞歡樂谷、錦綉中華及世界之窗等景點，酒店提供現代化客房以及奇趣戲夢劇場AI親子主題客房。酒店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。酒店穿梭巴士可搭乘巴士前往萬象天地、華僑城文化創意園、南頭古城等多個熱門旅遊地區，非常方便！

深圳威尼斯英迪格酒店（Hotel Indigo Hotel Indigo）

房價：人均HK$404起（精品雙床房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9026號

交通：世界之窗地鐵站步行4分鐘

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深圳Staycation酒店推介【6】深圳好日子皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Futian）

深圳好日子皇冠假日酒店座落於深圳商業區福田市中心，鄰近會展中心和購物公園，房間擁有繁華的城市景觀同時享受閒靜；酒店更有有氧運動普拉達健身中心或戶外恒温泳池，在平安夜及聖誕節期間，自助晚餐更有抽獎活動，充滿聖誕氣氛！現時Klook更有獨家68折優惠，包住宿、早餐及自助晚餐！

深圳好日子皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Futian）

房價：人均HK$436

地址：福華一路28號

交通：由香港西九龍高鐵站乘搭高鐵最快18分鐘到深圳北站／直通巴士或地鐵到羅湖口岸，打車僅約車程15分鐘

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深圳Staycation酒店推介【7】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站只需步行10分鐘，距離深圳灣口岸車程則大約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、乾濕分離浴室、特大睡床等。酒店亦配備無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$336起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北地鐵站步行10分鐘

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深圳Staycation酒店推介【8】深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)

深圳國際會展中心希爾頓飯店交通非常便利，步行6分鐘即到國展北站，乘坐深圳地鐵20號線即可到達南山區及福田區，更可直達皇崗及福田口岸。如果到深圳國際會展中心參加活動、展覽更可以通過酒店相連的空中連廊步行直達。酒店在2021年開業，提供客房共325間，面積由360呎起。酒店配套完善、擁有游泳池、餐廳、健身室，如果購買逛街，只要到附近的會展灣花園裡（東城廣場店）就可以找到吃喝玩樂的商店。

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深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)

房價：人均HK$298起（高級大床房）

地址：深圳寶安區展豐路80號

交通：深圳地鐵國展北站步行約6分鐘

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深圳Staycation酒店推介【9】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

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深圳Staycation酒店推介【10】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

遠離市區的車水馬龍及喧囂，安靜地享受如詩如畫的地方。藍白聖島外觀整體宛如白色純凈的宮殿一樣，簡潔的線條恰到好處地勾勒着這片純凈之地。分為L、J、K三棟，房間整體採用低飽和的色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

價格：人均HKD$278起

地址：海濱南路33號D2棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳Staycation酒店推介【11】深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

深圳華僑城洲際大酒店位於地鐵華僑城站附近，鄰近歡樂海岸、益田假日廣場等景點。酒店更有設人造沙灘及水上樂園，最適合有小朋友的家庭前往！酒店更有超大兒童遊樂場，有室內玩耍區域，室外區域、聯通親子餐廳，仿如巨型城堡！酒店客房更有特色主題，以海洋風格打造，房內更自帶滑梯、投影儀等設施，就算帶埋小朋友一齊去旅行都不會悶！

深圳華僑城洲際大酒店（InterContinental Shenzhen）

房價：人均HK$452起（豪華房 雙床）

地址：深圳南山區華僑城深南大道9009號

交通：華僑城站步行1分鐘

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深圳Staycation酒店推介【12】深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）位於大空港核心區域，緊鄰深圳國際會展中心與深圳寶安國際機場。酒店於2018年開幕，擁有235間客房，房間配備半開放的乾濕分離浴室、高清大電視等，設施齊全且温馨。酒店另設健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

深圳同泰萬怡酒店（Courtyard Shenzhen Northwest）

房價：人均HK$231起（怡靜大床房）

地址：深圳寶安區福永鎮橋頭社區寶安大道6259號同泰時代中心1棟

交通：福永站步行8分鐘

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深圳Staycation酒店推介【13】深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）於2019年開幕，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚！部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

房價：人均HK$374起（山景標準大床房）

地址：深圳鹽田區海景二路1025號1-6層、30-50層

交通：海山站步行8分鐘

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深圳Staycation酒店推介【14】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、室外游泳池及無邊際泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等設施及活動。酒店提供321間全海景房，均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$862起（豪華海景大床房；包早餐）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

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深圳Staycation酒店推介【15】深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）於2019年開幕，坐落於南山。酒店由頂級室內設計公司設計，擁有307間精緻客房，客房空間寬敞，設備奢華。酒店更設有健身室、餐廳、室內恆溫無邊際玻璃打卡游泳池等設施，十分打卡able！

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$391起（豪華大床房）

地址：深圳南山區留仙大道4088號

交通：大學城站步行11分鐘

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深圳Staycation酒店推介【16】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台，非常適合拍照！酒店步行1分鐘可以直達沙灘，更擁有室內及室外泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等設施，絕對可以好好度假！

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均HK$419起（高級大床房）

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：深圳坪山站車程55分鐘

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深圳Staycation酒店推介【17】深圳觀瀾湖度假酒店

不少人都喜歡到觀瀾湖度假，而最「就腳」的酒店就是位於度假區內的深圳觀瀾湖度假酒店。酒店於2012年重新裝修，提供188間客房，客房面積由592呎起，酒店內外都可以看到綠蔭景觀、部份客房可以看到湖景。酒店內設有兩個户外泳池、健身房和水療養生中心，而度假村內就有生態公園和MH購物中心，集吃喝玩樂一身。

深圳觀瀾湖度假酒店

房價：人均HK$390／晚起（高級豪華雙床房）

地址：深圳龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號

交通：深圳地鐵觀瀾湖站行車約7分鐘

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