珠海景點「小蘇州園林」翠湖里康旅小鎮　打卡點多美食玩樂齊全

大家知唔知道，珠海有一個景色咁優美的好地方，獨一無二的蘇式園林精品商圈。從山姆過去車程僅需15分鐘，哩個勁靚嘅目的地，唔允許你錯過！事不宜遲，跟住我哋出發啦~



超出片，珠海小蘇州

唔講你都可能唔知，珠海居然有咁樣嘅蘇式園林建築群！真係小眾寶藏北上目的地，一步一景，靚到dum一聲~

位於唐家灣大學城嘅「翠湖里·康旅小鎮」規模達5.8萬平方米，個人認為係珠海最有特色嘅一個商圈。逃離都市喧囂，哩度就好似一個推窗即景嘅桃花源，可以將湖光山色盡收眼底。精緻嘅亭台樓閣、曲折嘅廊橋水榭，每一處都透露着江南嘅温婉同雅緻。

一站式吃喝玩樂購住，完全可以滿足一家人出行需求。小朋友嚟放電，大人嚟行街出片，老人家嚟飲茶食飯~

哩度周不時都會舉行一啲傳統國風文化活動，弘揚中國傳統文化，好有古風氛圍~

推薦大家可以著新中式穿搭或者漢服過嚟打卡，包出片的！

翠湖里·康旅小鎮

地址：珠海市高新區凱旋路818號

交通方式：①自駕：導航至珠海香洲高新區翠湖里·康旅小鎮，附近設有停車場。

②公交：乘坐珠海市內公交至「寧堂」站下車，再步行10分鐘左右，或踩共享單車前往。



超好逛，吃喝玩樂購

1. 禧粵祥雲

這裏的主廚梁志堅師傅是福布斯中國·福廚30評選的菁英主廚，還獲得了橄欖中國餐廳大獎的2023年度新鋭名廚，仲從全國數十萬間優秀餐廳中脱穎而出，榮獲2024金梧桐中國餐廳指南·一星餐廳，出品嘅水準不言而喻~

不僅就餐環境好，口碑也非常好，很多人都稱哩度為珠海粵菜新晉天花板，宴客都好體面。

2. 向遊看鰭

哩度都係嚟珠海必去嘅一間私房菜，一家主打海釣烹飪嘅高級私人定製餐廳。

哩度只有包房，每一個包房都可以俯瞰翠湖里的園林美景，私密性十足，菜品精緻服務周到，可以盡情享受美景同美食。

3. 九尚書店

一出電梯就見到大有來頭嘅九尚書店，哩度喺2023年被評為咗珠海市最美書店以及全國工會品牌職工書屋示範點（全國最美職工書屋）。

一共有兩層，除咗可以購書閲讀，哩度仲可以一邊嘆啡一邊睇景。定期仲會舉辦讀書會、座談會、展覽之類的交流活動。

4. 鳳凰花開人文影像藝術空間

位於無限之光廣場旁邊嘅70棟首層及二層嘅「鳳凰花開」人文影像藝術中心，有佢嘅存在就完全唔洗擔心喺哩嘅咁靚嘅園林入邊，男朋友或者是老公幫唔到你出片，專業嘅事交俾專業嘅人做，享受一次做MV主角嘅明星級體驗！

5. 九椽·翠湖邸

大灣區度假嘅好住處，性價比很高，新開業的酒店環境好乾淨又整潔，好多嚟打高爾夫嘅朋友都選擇下榻哩度。房型都幾多，有電競房、棋牌房、高爾夫房、景觀房等等，總能滿足你嘅需求~

同時都非常適合年輕人結隊出行，大堂仲有免費網咖俾靚仔們組隊開黑！

6. 憶辰裏愛

憶辰裏愛美學中心都係位於無限之光廣場旁邊嘅70棟第三層，作為酒店的配套服務都將專業貫徹到底，面部護理、身體修復等等嘅項目一應俱全，行攰咗過嚟做個facial放鬆下都得~

7. 方吉咖啡

不得不說，喺哩度飲下午茶真係太chill喇！透過玻璃穿過嚟嘅光影好有氛圍感！推門而入就可以聞到勁香烤麵包嘅香味，麵包都係當日手工現做，有顏有料。

8. 熊貓健身

一家集專業、創新樂趣於一體嘅全方位社區健身中心，有相當齊全嘅健身設備，同埋拳擊、瑜伽、普拉提等運動培訓課程，可以滿足你多元化嘅健身需求。

9. 京世美髮

行攰咗除咗可以幫塊面做個facial，仲可以幫自己嘅頭皮做個facial，哩度提供全面的護髮、染髮及造型服務，只採用高品質、低刺激的美髮產品。

10. 安南游泳

翠湖里居然仲有一間卧虎藏龍嘅游泳館，係首家提出「深水區教學，終身質保」遊泳俱樂部，17年教學經驗沉澱，喺廣州、珠海、佛山、中山等地培養超萬名學員成功「畢業」~

安南游泳俱樂部瘋狂星期四

活動時間：每周四14:30-21:00

單人單次游泳19.9元；情侶雙人游泳29.9元（人民幣）

最終解釋權歸安南游泳俱樂部所有



11. 動點高爾夫

專為遠程而來嘅高爾夫愛好者精心打造的高端用品專賣店，喺哩度可以選購到專業齊全嘅運動裝備，仲有專業顧問團隊為你提供選購意見、技術指導。

12. 飛雲閣

飛雲閣係一間致力於傳承與創新並蓄嘅高端紅木傢俱精品店，專售來自東南亞頂級紅木定製的傳世級別傢俱珍品，同時都係無數翠湖里業主嘅尊貴之選。

13. 北宸心偲

哩度喺女性聚會嘅世外桃源，為女性打造嘅精密雅緻茶室，一個可以品茗論道、插花嘅小空間，仲有好多精緻茶具供妳選購！

14. 1966邑

威士忌愛好者與雪茄鑑賞愛好者必嚟嘅奢華休閒空間，融合復古與現代美學元素，喺哩度揾到屬於自己嘅寧靜，探索品味生活嘅無限可能。

15. 名品世家

名品世家嘅每一份商品都承載著對精緻生活嘅追求，從世界頂級嘅煙酒、到珍稀嘅海味、璀璨奪目嘅珍珠飾品，都係主理人用心搜羅嘅好物。

【本文獲「食在澳門」授權轉載。】