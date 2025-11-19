日本便利店美食｜LAWSON必吃炸物　全家要試冷麵　7-11推薦關東煮

日本美食不計其數，但許多人都有所不知，其實日本便利商店也隱藏著各種不能不吃的美味料理！本次就針對日本規模最大的LAWSON、FamilyMart 全家、7-11 等3間超商（便利店），集結出獲得日本網友們一致好評的排行榜必吃品項，預計前往日本旅行的人趕緊往下看吧！



日本LAWSON三大必吃便利店美食👇👇👇

1. 塔塔醬炸魚漢堡（タルタルフィッシュバーガー）

雖然日本幾乎每一家便利商店都有推出塔塔醬炸魚漢堡，但其中尤以LAWSON最廣為受到日本網友們大力推薦。LAWSON不愧是當地超商的龍頭業者，炸魚不但麵衣酥脆又不會過於油膩，而且份量十足到超出了漢堡麵包，配上清爽的莎莎醬令人食指大動！

2. 炸三元豬厚切里肌三明治（三元豚の厚切りロースカツサンド）

三元豬是指由3種不同的純種豬所配種而來，因此集結了各個品種豬肉的優點，在日本是備受歡迎的食用肉品種類。而這份三明治正是將厚切的三元豬里肌稍微炸過之後，夾進充滿奶香與麵粉香的吐司內，從橫切剖面就能看出裡頭鮮嫩多汁的豬肉！

3. 海鮮天婦羅丼（海鮮かき揚げ丼）

大家可別小看這一碗海鮮天婦羅丼，儘管乍看之下可能不足為奇，但實際上常常被日本網友們票選進入LAWSON必吃美食排行榜！日本人向來擅長製作脆而不油膩的天婦羅，而這碗丼飯上鋪滿的鮮蝦、花枝與蔬菜正是如此。底下的白飯也Q彈美味，帶來滿滿的飽足感與幸福感。

日本FamilyMart全家三大必吃便利店美食👇👇👇

1. 盛岡風牛高湯冷麵（牛スープの旨み盛岡風冷麺）

日本的全家便利商店為數眾多，並被在地人暱稱為Famima（ファミマ）。而全家旗下的冷麵款式五花八門，特別是這款盛岡風牛高湯冷麵被譽為是最該品嚐的一道！整體散發出濃郁的牛高湯香氣，配上叉燒肉、海帶、豆芽、小黃瓜與泡菜，很適合在夏日作為消暑的一餐。此外，全家另有醬油冷麵、蕎麥冷麵、美乃滋冷麵、焙煎芝麻冷麵、牛肉煮冷麵、冷麵定食，大家也能依照喜好自由挑選哦！

2. 明太子年糕起司焗飯（もち明太チーズドリア）

除了冷麵之外，焗烤類料理也是全家的強項！日本的焗烤料理可分成底下有白飯的焗飯（ドリア）、以及單純焗烤或搭配馬鈴薯的焗烤（グラタン）。針對全家的焗飯類，建議能嘗試採用博多明太子的年糕起司焗飯，香濃的起司味與鮮美的明太子形成絕佳組合。而焗烤類則推薦奶醬鮮蝦焗烤，能一口吃到新鮮的蝦仁與甜甜的奶味！

3. 巧克力蛋糕捲（チョコロール）

日本便利商店內多樣化的甜點也是不能錯過的品項！而全家的巧克力蛋糕捲評價極高，是將綿密鬆軟的可可蛋糕體浸泡白蘭地糖漿，再加入誘人的甘那許鮮奶油，外側則以巧克力霜增添微脆的口感，讓人忍不住一口接一口全部吃完！

日本7-11四大必吃便利店美食👇👇👇

1. 日式炒麵（焼きそば）

想吃道地日式炒麵的話，不需要再特地參加日本當地的傳統祭典，只要走進 7-11 就有琳瑯滿目的選擇！日本人最愛的應屬中華炒麵，但對於香港人來說，不妨試試看味道更日式的海鮮五目炒麵、鹽蔥燒肉炒麵，甚至還有結合大阪燒的款式。部分地區還會販賣地方限定的口味，像是沖繩的沖繩炒麵、山梨的南瓜炒麵，有造訪的人可趁機大飽口福！

2. 關東煮（おでん）

日本便利商店的關東煮堪稱是深藏不露！以7-11為例，就會耗費大量時間精心熬製香噴噴的高湯，且每一樣都選用高品質的食材，從原形的白蘿蔔、雞蛋，到含有各種配料在內的天婦羅、豆包、白菜卷，全部都飄散著讓人垂涎欲滴的香味，加上低熱量的特點，很適合一次夾取多種來慢慢品嚐。

3. 炭火燒肉／鹽蔥燒肉便當（牛カルビ／ねぎ塩豚カルビ弁当）

特地到了日本，怎麼能不吃日式燒肉呢？若沒有機會去燒肉餐廳的話，也可以購買便利商店推出的燒肉便當一解嘴饞。7-11的燒肉可是富有盛名，炭火燒牛五花與鹽蔥燒豬五花都各有不少擁戴者。而為了選擇障礙的人著想，7-11特別販售將兩種肉放入一盒的牛豬組合，如此一來就能一次享有不同口味！

4. 現炸咖哩麵包（お店で揚げたカレーパン）

日本便利商店的炸物風潮比台灣還早出現了十幾年之久，且至今仍然不斷求新求變、屢屢發明出令人大感驚艷的美味新產品。就像是這道現炸咖哩麵包，炸得極脆的麵包外皮內是日本人最愛的咖哩餡料，一口咬下能感受到濃濃的咖哩與酥脆的麵包皮合而為一，交織出唇齒留香的體驗！

