雲南酒店8間｜私人溫泉／有Dyson風筒／望玉龍雪山／人均$314起

雲南酒店｜雲南是內地旅遊的熱門地區，麗江、大理、昆明、香格里拉等地，不但可以拜訪中國古城，還可以欣賞玉龍雪山、藍月谷等天然美景！當地的酒店裝修、佈置亦古色古香，別有一番風味！今次《香港01》「好食玩飛」頻道將會為大家介紹8間極具特色的酒店！



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雲南酒店推介【1】麗江大研安縵酒店（Amandayan）

麗江大研安縵酒店（Amandayan）屬安縵酒店集團旗下的酒店，集團一向走奢華風格，這間麗江大研安縵酒店也不例外！酒店客房僅35間房，但貴精不貴多！酒店位於獅子山上，可以俯瞰整個麗江古城，如果天氣晴朗更加可以看到玉龍雪山，欣賞日照金山的美景！冠上奢華酒店的名號，除了環境佈置別出心裁，提供的服務也非常貼心。

酒店為住客預備MINI BAR、水果，亦會提供專車接／送服務、夜床服務等等，不少住客都大讚服務周到！而且室外游泳池、SPA、茶室、健身室等等應有盡有。

麗江大研安縵酒店（Amandayan)

房價：人均HK$2540／晚起（庭院套房；包早餐）

地址：雲南省麗江市古城區獅山路29號

交通：火車麗江站行車約35分鐘；三義機場行車約42分鐘

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雲南酒店推介【2】麗江古城英迪格酒店（Hotel Indigo Lijiang Ancient Town）

麗江古城英迪格酒店（Hotel Indigo Lijiang Ancient Town）屬洲際酒店集團旗下酒店，位於麗江大研古城南門，走路10分鐘就可以到古城核心的四方街！酒店擁有68間客房，每間客房都有著名設計公司設計，巧妙融合納西族、藏族的文化，並糅合茶馬古道文化，古色古香的設計仿佛穿梭到當年的茶馬古道！而且每間客房都會帶一個庭院，酒店平台更可以眺望玉龍雪山！

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麗江古城英迪格酒店（Hotel Indigo Lijiang Ancient Town）

房價：人均HK$499／晚起（精品大床房；包早餐）

地址：麗江古城區七一街興文巷111號

交通：火車麗江站行車約22分鐘；三義機場行車約35分鐘

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雲南酒店推介【3】麗江和府洲際度假酒店（InterContinental Lijiang Ancient Town Resort）

麗江和府洲際度假酒店（InterContinental Lijiang Ancient Town Resort）位於麗江古城的南門，酒店有一道專屬的小門可以通往古城，步行即可到達古城中心的四方街。酒店提供267間房，每間房間都融合了中國古代風格，面積由405呎起，非常寬敞！酒店有室內及室內游泳池、SPA、健身室、兒童遊樂場等等，休閒活動的設施可說是應有盡有，酒店內設有5間餐廳，滿足不同口味的餐飲需要。

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麗江和府洲際度假酒店（InterContinental Lijiang Ancient Town Resort）

房價：人均HK$$522／晚起（豪華大床房）

地址：麗江古城區祥和路276號

交通：火車麗江站行車約23分鐘；三義機場行車約36分鐘

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雲南酒店推介【4】昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）為凱悦酒店集團旗下酒店，酒店在2024年開幕，提供客房331間，由於酒店大堂、房間設計有特色，成為吸引住客打卡，因此更被Trip.com評為「昆明Instagram打卡酒店第2名」！酒店客房面積由405呎起，最大可達738呎！酒店內有4間特色餐廳和1間酒吧，休閒設施有室內恆溫游泳池、健身室、桑拿、SPA。

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昆明君悦酒店（Grand Hyatt Kunming）

房價：人均HK$540／晚起（君悦客房 - 雙床）

地址：昆明盤龍區崇禮街1號

交通：地鐵塘子巷站或東風廣場站步行約5分鐘；火車昆明站行車約12分鐘

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雲南酒店推介【5】昆明洲際酒店（InterContinental Kunming）

昆明洲際酒店（InterContinental Kunming）位於滇池風景區的酒店，被Trip.com評為「昆明靚景酒店第1名」，酒店擁有客房536間，面積由450呎起，面積最大的花園溫泉更達1710呎，房間內更有私人溫泉。客房備有Dyson風筒、膠囊咖啡機供住客使用。部份房價更會送旅拍服務，為住客的旅程留影。而且早餐選擇豐富，口味極佳，不少住客都對此讚口不絕，入住酒店不妨選有早餐的方案。

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昆明洲際酒店（InterContinental Kunming）

房價：人均HK$425／晚起（豪華大床房）

地址：昆明西山區怡景路5號

交通：地鐵迎海路站行車約3分鐘；火車昆明站行車約25分鐘

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雲南酒店推介【6】香格里拉大酒店（Shangri-La Resort Shangri-La）

香格里拉大酒店（Shangri-La Resort Shangri-La）位於香格里拉市中心，酒店步行2分鐘即達香格里拉必去景點「香巴拉時輪壇城」，感受藏族文化。酒店裝修同樣有濃厚的藏族文化氣息，提供免費的藏族衣服供住客穿戴體驗。住客還可以參與酥油茶、糌粑的製作體驗班。為紓緩外地來訪的旅客的高山反應，酒店一樓特設24小時「氧吧」供住客使用，如高山反應難受可進去吸氧氣紓緩。部份客房的窗戶更面向玉龍雪山及獨克宗古城，在房間內即可飽覽風光。

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香格里拉大酒店（Shangri-La Resort Shangri-La）

房價：人均HK$486／晚起（豪華大床房-飽覽雪山及獨克宗古城風光）

地址：香格里拉建塘鎮池慈卡1號

交通：火車香格里拉站行車約14分鐘；香格里拉機場行車約12分鐘

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雲南酒店推介【7】昆明喜來登酒店（Sheraton Kunming）

昆明喜來登酒店（Sheraton Kunming）是萬豪國際集團旗下酒店。酒店位於昆明商業區，鄰近富康城購物中心，無論想去吃飯，還是購物都非常方便，亦可以去官渡古鎮觀光。酒店擁有客房427間，並具備多種房型，包括親子房、家庭。另有室內恆溫游泳池、健身室、桑拿等等設施。

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昆明喜來登酒店（Sheraton Kunming）

房價：人均HK$314／晚起（豪華雙床房）

地址：昆明官渡區龍輝路206號2棟

交通：地鐵羊甫頭站行車約7分鐘

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雲南酒店推介【8】大理俊發鉑爾曼酒店（Pullman Dali）

大理俊發鉑爾曼酒店（Pullman Dali）屬於雅高酒店集團旗下的酒店。酒店被Trip.com評為「2024 Greater China - 靚景酒店」，全因從酒店房間即可以看洱海，部份房間還可以看到日出美景，還有住客特意到此求婚！酒店提供220間客房，面積由405呎起，最大可達1,350呎（雙卧湖景連通套房）供4人入住。

大理俊發鉑爾曼酒店（Pullman Dali）

房價：人均HK$367／晚起（高級湖景大床房）

地址：大理市下關鎮洱河南路61-1

交通：火車大理站行車約13分鐘；大理鳳儀機場行車約22分鐘

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