深圳全季酒店3大必住原因｜平價酒店的天花板　5間高評價分店推介

深圳全季酒店｜港人喜歡周末北上玩樂，甚至會順道住一晚酒店，享受出行的感覺。當中最為人熟悉的，就要提到全季酒店。全季酒店是中國連鎖酒店品牌之一，在國內、國外已經開設超過2,000間分店，更深受國內網民的喜受，到底全季酒店有什麼吸引之處？立上看看吧！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

全季酒店屬三至四星級酒店。（Trip.com）

全季酒店3大必住原因【1】簡約風連鎖酒店

全季酒店隸屬於華住酒店集團，酒店提供的服務、硬件配套，偏向三、四星級酒店的商務風酒店，服務中端消費群，酒店的佈置、燈光簡約溫馨，裝潢帶著淡淡的中國風，環境非常舒適，客房內有智能客控功能，例如智能馬桶、智能電視、自動窗簾等等，部份酒店住宿套餐還提供免費早餐。

大部份全季酒店都有洗衣房，提供免費洗衣服務。（Trip.com）

全季酒店的洗衣房更備受網民推薦！大部份全季酒店都帶有洗衣房，提供免費使用的洗衣機、乾衣機及獨立包裝的洗衣液，方便住客清洗衣服，非常適合家庭或連續入住的住客。

全季酒店屬於連鎖酒店，品質監控亦比較嚴格，無論走進哪一間分店，都可以獲得水準一致的服務，可說是出差、短行首選。

全季酒店3大必住原因【2】地理位置便利

全季酒店在國內地開設超過1000間分店，可說是「總有一間喺左近」。而且全季酒店的選址通常非常便利，靠近地鐵站或核心商圈，以港人最熟悉的深圳為例，全季酒店的民治地鐵站店、華強路地鐵站店、會展中心崗廈地鐵站店、深圳羅湖東門店、寶安國際會展中心店，全部都鄰近地鐵站，出站步行不到5分鐘就到達，而民治地鐵站店更位於地鐵站出口！而且目前仍有不少酒店興建中或剛開始投入服務。

大部份客房都走簡約舒適的風格 （Trip.com）

全季酒店3大必住原因【3】CP值超高

全季酒店在不同地區的酒店房價都略有不同，所以其CP值高低取決於所在的城市。如果是在大城市，全季酒店的房價相對會較高，大約¥400至500左右，很容易被當地四、五星級酒店比下去。相反，如果是在四、五線城市，全季酒店的CP值相對較高，每晚房價約為¥200至400左右，但其質素遠超當地房價相約的三星級酒店。

全季酒店的質素維持在高水平，而且價格不高，在三、四線城市更可以稱為划算，因此又被網民稱為「平價酒店的天花板」。

接下來將會為大家精選5間抵住的全季酒店，大部份都鄰近商場、車站，更獲網民一致好評，人均只需$117起！



深圳全季酒店推介【1】全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）坐落在蓮塘，鄰近蓮塘口岸、羅湖口岸等。酒店於2024年全新開幕，擁有79間房，房間空間寬敞，配備免費迷你吧、電視、各規格電源插座等。酒店亦附設自助餐廳、洗衣房、健身房、停車場等配套設施。

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）

房價：人均HK$145起（高級大床房A）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路68號

交通：蓮塘站步行2分鐘

全季酒店（深圳羅湖蓮塘地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳全季酒店推介【2】全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善。

全季酒店（深圳福田會展中心皇崗店）

房價：人均HKD$195起（大床房A；包早餐）

地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105

交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳全季酒店推介【3】全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）

全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）於2024年開業，酒店設施更具時尚感、舒適度高，以及設備更智能化，例如大堂配有自助入住機、機器人服務，以及廁所有智能馬桶。而酒店地理位置也十分方便，距離地鐵民治站不用一分鐘便可直達。

全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）

房價：人均HK$318起（大床房）

地址：深圳龍華區民治街道民強社區民治大道東邊商務大樓1樓大堂

交通：民治站步行約1分鐘

全季酒店（深圳北站民治地鐵站店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

全季酒店推薦【4】全季酒店（深圳寶安國際會展中心沙井店）

全季酒店（深圳寶安國際會展中心沙井店）地點鄰近地鐵站、公車站，而且周邊亦有餐廳、商場、景點等等，出行非常方便。由於是2024年新開業的酒店，整體設施新淨，而且打掃乾淨。房間簡約寬敞，面積由280呎起，客房選用大窗戶採光度十足。酒店有24小時前台，服務非常周到。

全季酒店（深圳寶安國際會展中心沙井店）

房價：人均HK$$117起（大床房）

地址：深圳寶安區沙井街道沙頭社區西環路2004號

交通：地鐵沙蠔站行車約12分鐘

全季酒店（深圳寶安國際會展中心沙井店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

全季酒店推薦【5】全季酒店（深圳華強北體育中心店）

全季酒店（深圳華強北體育中心店）地點鄰近華強北，可以步行而至，由於鄰近地鐵站，出行非常方便。酒店在2025年剛開業，住客反映整體設施新淨，而且客戶選擇比較多，房間寬敞，行政套房可達538呎，預訂客房大多都包括早餐，亦可以延遲退房。

全季酒店（深圳華強北體育中心店）

房價：人均HK$$246起（大床房）

地址：深圳福田區園嶺街道華強北路4014號

交通：地鐵華新站步行約4分鐘

全季酒店（深圳華強北體育中心店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店｜深圳浴缸酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜珠海親子酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店