九寨溝酒店8間｜高評分/新開幕/有陽台/8分鐘到景區/人均$144

撰文：張雨靜
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九寨溝酒店｜旅客都喜歡住在靠近景區的酒店，早上起床享用早餐後就可以馬上出發，比其他人更早到達景區，自然可以看到更美的風景。今次《香港01》好食玩飛頻道將會為大家介紹8間位於九寨溝漳扎鎮的酒店，當地距離景區入口僅15鐘車程，而且有不少是五星級酒店！

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九寨溝漳扎鎮內沿路都是酒店，前往景區的大巴通常會路經酒店附近（部份熱門酒店門前更有車站），當地酒店大多數都會提供接送服務，旅客可預先向酒店查詢大巴下車的車站，及能否派車接送，省卻中間走路的時間。

九寨溝酒店推介【1】九寨溝麗呈華廷度假酒店 （Grand Rezen Resort Hotel Jiuzhaigou）

九寨溝麗呈華廷度假酒店 （Grand Rezen Resort Hotel Jiuzhaigou）酒店位置非常靠近九寨溝景區入口，行步10分鐘即可到達，而且靠近月亮灣停車場，交通方便。酒店在2024年開幕，提供客房150間，並提供多款房型，當中包括商務套房、園景大床房、陽光觀景套房、陽光大床房、園景雙床房、豪華親子房等等。

值得一讚的是每間客房都配置電熱毯，即使寒冷日子入住也可以非常舒適。酒店配套亦相當完善，有茶坊、商場、小童樂園、健身房、恆温游泳池等功能及服務。酒店旁邊亦有多間餐廳可以選擇。

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九寨溝麗呈華廷度假酒店 （Grand Rezen Resort Hotel Jiuzhaigou）
房價：人均HK$227／晚起（高級雙床房）
地址：九寨溝漳扎彭豐村1組122號
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴至九寒千古情站下車，車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【2】九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）

九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）屬温德姆酒店及度假村旗下酒店，酒店在2024年開幕，提供客房102間，房型分為套房、觀景房、花園房、單人間、標準間、親子間等等。酒店有商務車免費接載住客直達景區門口，約10分鐘就可以到達景區。抵達酒店時，亦可以請酒店派車到大巴站接送。

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九寨溝戴斯温德姆酒店（JIUZHAIGOU DAYS HOTEL BY WYNDHAM）
房價：人均HK$173／晚起（高級單間）
地址：九寨溝漳扎鎮漳扎村三組184號
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴至名人酒店站下車，車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【3】九寨莊園施柏閣酒店 （Steigenberger Hotel Jiuzhai）

九寨莊園施柏閣酒店 （Steigenberger Hotel Jiuzhai）屬華住酒店集團旗下的五星級酒店。酒店於2024年開幕，是一座具有藏族建築的現代化酒店。酒店鄰近九寨溝風景區、九寨溝千古情，而且有免費接送服務，大概10分鐘就到九寨溝景區口。由於離九寨溝口比較近，所以附近也有不少餐廳，餐飲選擇比較多。不過據住客反映，酒店是經翻新星級酒店，所以部份裝潢看起來會有痕跡。

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九寨莊園施柏閣酒店 （Steigenberger Hotel Jiuzhai）
房價：人均HK$205／晚起（豪華閣大床房）
地址：九寨莊園施柏閣酒店位於漳扎鎮龍康村火地壩26號
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【4】九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）

九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）屬於希爾頓酒店集團旗下，酒店提供161間客房，由於酒店於群山環抱，鄰近溪流湖泊，所以客房的陽台可以看到漂亮的山景或湖景，如果是冬天更有機會看到雪山，更被Trip.com評為「阿壩藏族羌族自治州靚景酒店第2名」。酒店附送黃龍九寨機場專車接送服務，如果乘坐飛機到九寒溝的朋友記得預約接送，而乘坐大巴的朋友亦可以請酒店從車站接送到酒店，酒店內部則有電瓶車接送。

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九寨康萊德酒店 （Conrad Jiuzhaigou）
房價：人均HK$732／晚起（豪華大床房）
地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【5】九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）

九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）屬於洲際酒店集團旗下，提供客房208間，面積由430呎到1292呎，寬敞舒適，酒店的房間極具藏族風格，早餐時段也有供應藏式的食品，如酥油茶、糌粑、酸奶，房價一般已包minibar，並免費接機服務、藏裝體驗。而且酒店的設施齊全，健身室、圖書館、棋牌室、兒童遊樂場。酒店位於魯能小鎮內，除了酒店的餐廳外，周邊都有其他餐廳，而且價格實惠。喜歡滑雪的朋友可以冬天到訪，酒店離滑雪場非常近，還有免費直通車。

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九寨英迪格酒店 （Hotel Indigo Jiuzhai）
房價：人均HK$581／晚起（精品大床房）
地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【6】桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area))

桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area)) 位置相當便利，距離九寨溝入口僅8分鐘車程，距離5D劇院實景演出場地「九寨溝宋城千客情景區」僅2分鐘車程，而且酒店可提供來回接送，大受住客讚揚。酒店在2023年開幕，提供客房125間，酒店設施、設備都新淨、先進，提供智能馬桶、機械人送餐服務等等，獲Trip.com評為「阿壩藏族羌族自治州精選4星級酒店第6名」。

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桔子酒店（九寨溝景區店） (Orange Hotel (Jiuzhaigou Scenic Area))
房價：人均HK$144／晚起（月若流金雙床房）
地址：四川九寨溝九寨溝縣漳扎鎮漳扎村3組52號
交通：高鐵黃龍九寨站出發車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【7】九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）

九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）是希爾頓旗下酒店，提供255間客房，每間客房都可以看到漂亮山景，房間內提供浴鹽等用品，家庭出遊帶著小朋友，也會為小朋友安排日用品，送上糖果、小熊等等，不少住客都反映酒店服務非常周到，照顧無微不至。另外，酒店還有機場接機服務，如果乘搭飛機到九寨黃龍機場的朋友，可以先聯絡酒店安排。

九寨魯能希爾頓度假酒店 （Hilton Jiuzhaigou Resort）
房價：人均HK$541／晚起（希爾頓雙床房）
地址：四川阿壩州九寨溝縣漳扎鎮郎寨村
交通：高鐵黃龍九寨站乘坐景區大巴車程約兩小時
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九寨溝酒店推介【8】日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve）

日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve）屬萬豪國際集團旗下的品牌麗思卡爾頓的奢華級酒店，這間更是國內目前唯一的麗思卡爾頓隱世酒店，更被Trip.com評為「2024 Greater China - 奢華酒店」。酒店採用全別墅式，提供87棟別墅，酒店位置正正就在九寨溝山谷中，被茂密的森林和壯麗的山脈環繞，每棟別墅都可以飽覽群山壯麗美景。

大堂吧設270度落地玻璃窗，亦可以看到雪山美景。別墅面積由1700呎至4607呎，每間客房都附送MINI BAR，而且視乎房量入住時可享24小時入住體驗，無需因為太早到酒店需要打發時間。酒店內的設備應有盡有，SPA、健身中心、室內泳池、熱水池、餐廳，能夠滿足住客需要。

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日賽谷麗思卡爾頓隱世酒店（Rissai Valley, a Ritz-Carlton Reserve）
房價：人均HK$4863／晚起（隱世山海閣）
地址：四川九寨溝漳札鎮中查溝
交通：高鐵黃龍九寨站車程約兩小時
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