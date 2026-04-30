深圳新地標會展灣　300萬㎡灣區綜合體　公園滑雪展會美食全攻略

漫步深圳會展灣。



深圳新地標——會展灣，超300萬㎡灣區綜合體。

遊：五一深圳微度假，用citywalk丈量會展灣

五一小長假將至，在深圳staycation，又多了個新去處。

寶安國際會展中心對面的會展灣片區，從國際會展中心起步，經過廊橋到福海河公園，再沿河岸綠道漫步至會展灣花園裏，暮春暖風拂面，好不愜意。對岸的國際會展中心以及華髮冰雪熱雪奇蹟，皆是全球最大的項目，值得專程來深圳打卡。

第1站：會展公園，深圳少見的高線公園

認識會展灣的第一站，一定是深圳會展公園，它是深圳少見的高線公園，廊橋無縫連接國際會展中心，可輕鬆實現一站式逛展+逛公園。

公園長線型的設計，適合散步或慢跑，不僅有多個拍照打卡點，還設立了海盜船、蹺蹺板、沙池等遊樂設置，也是個不錯的帶小孩放電場所。

交通小貼士：

地鐵20號線國展北站A出口，出站步行228m可達



第2站：福海河綠道，6.4km寶藏綠道，連通吃喝玩樂

福海河公園是個小眾的寶藏打卡地，沿福海河岸而建，分南岸和北岸。沿河綠道全長6.4km，北至茅洲河綠道、海上田園，南至珠江口。

兩側園區覆蓋大片狼尾草、鳳凰花、風鈴木落羽杉，一年不同植物盛開，漫步其中舒適怡然。公園裏還設立寵物友好園區，寵物廁所、寵物玩樂區、寵物休息區一應俱全，帶毛孩子也可以輕鬆直通。

交通小貼士：

地鐵20號線國展北站A出口，出站步行618m可達



第3站：華髮冰雪熱血奇蹟，全球最大規模的室內滑雪場

華髮冰雪熱雪奇蹟以「躍海藍鯨」為設計靈感，整座場館的外觀以流線型藍色外立面搭配通透玻璃幕牆，遠遠望去，彷彿一頭巨型藍鯨從海面躍起。

整個建築面積10萬㎡，約14個標準足球場大小，雪道總長1569米，最大垂直落差達83米，單道最長463米，是全球規模最大、垂直落差最大、單道最長、全球緯度最低的室內滑雪場。

交通小貼士：

地鐵20號線會展城站C出口，出站步行669m可達



第4站：連廊直通國際會展中心，看一場大展

深圳國際會展中心也位於會展灣片區，大家都不陌生。共20個展館，是全球最大的國際會展中心。波浪狀外立面剛柔並濟，海天相接。國展南、國展、國展北3個地鐵站環可達，遊玩時過來看一場國際級大展，也是一種生活方式。

深圳國際會展中心也位於會展灣片區，共20個展館，是全球最大的國際會展中心。（深圳吃貨小分隊提供）

交通小貼士：

地鐵20號線國展站D出口，出站步行180m可達



食：近20000㎡新中式庭院，深圳湘菜熱門榜TOP1

沿會展公園下行至會展灣音樂廣場，有一個近20000㎡的新中式庭院，是主打湘菜融合菜的「漁鮮三湘．喜園」，在附近逛累了，可以在這裏駐足休憩一下，進入庭院，就好像穿越到了水鄉小鎮，亭台水榭錯落有致，紅牆的點綴，倒映着夕陽的光影，分佈水畔一側的包廂，可以品嚐20年湘菜大廚的手藝，一邊欣賞水中的表演。

漁鮮三湘．喜園：主打湘菜融合菜，湖南老家食材新鮮到店

他們家的廚師團隊，每位都有多年烹飪湘菜的經驗，食材都是從湖南老家運來的。「招牌小院土雞」是每桌必點，雞肉鮮嫩，肉香滿溢。

還有人氣款「醬燜萬綠湖雄魚」，經過90天吊水，魚肉鮮美無腥味，入口香滑。此外還有多道經典湘菜，都是大廚現點現炒的。

漁鮮三湘．喜園

地址：寶安區會展灣音樂廣場二樓

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:00

人均：95元（人民幣，下同）



逛：社區友好目的地，會展灣．花園裏逛吃指南

會展灣．花園裏，是粵港澳大灣區首個「花園裏」系社區商業體。有人說這裏是深圳最悠閒的社區Mall，場中的零售、美食，和中心區域的廣場，常去常新、好吃好逛。

1. 得悦樓：手工廣式點心

喝早茶就去這家店，主打經典粵菜+生猛海鮮+手工現做早茶。得悦樓蝦餃皇、鮮蝦燒麥皇、古法叉燒包、手工酥皮蛋撻，是這裏的招牌點心四大天王，此外店裏還能吃到不少經典粵菜，逛完公園來喝個早茶是老廣的周末標配。

得悦樓

地址：寶安區會展灣花園裏三樓

營業時間：08:00-15:00丨17:00-21:30

人均：83元



2. 璽椰：新鮮現開椰子雞

來深圳怎麼能不吃椰子雞，每一鍋湯底都是現砍的純天然椰子水，採用「兩個海南椰青加一個泰國椰王」的經典組合，不加一滴水。海南農場養足180天的優質文昌雞，肉質鮮嫩緊實，與清甜的椰子湯底完美融合。記得再點上一鍋臘味煲仔飯，是吃椰子雞的最佳搭配。

璽椰

地址：寶安區會展灣花園裏一樓

營業時間：11:00-14:30丨17:00-21:00

人均：94元



3. 蓉城小館：熱炒川菜

開了8年的川菜小館，主打經典成都川菜。招牌「非遺黑豆花水煮魚」，用的是非遺「富順豆花」，搭配每日現磨辣椒，入口辣勁十足。新上線的「蓉城一雞兩吃」，薑絲爆炒的雞肉送飯，雞架燉煮的湯鍋雞味濃郁。再來份「安格斯牛肉麻婆豆腐」，牛肉搭配麻婆豆腐，一口氣幹完一碗飯。

蓉城小館

地址：寶安區會展灣花園裏二樓

營業時間：10:00-21:30

人均：60元



4. 小柴火：湖南小炒

作為「湖南省會」，深圳的湘菜真的很能打。這家的招牌菜「辣椒炒土豬肉」，精選散養土豬的五花與前腿，肉質緊實富有彈性，辣椒脆甜帶辣，肉汁與辣椒的辛香相互滲透。此外還有「秦川30秒鮮炒黃牛肉」、「黃金魚頭」，都是湘菜中的經典味道。

小柴火

地址：寶安區會展灣花園裏二樓

營業時間：11:00-21:00

人均：67元



5. 順味軒：熱門榜第1的順德菜

點評網「福永順德菜熱門榜第1」的順味軒，到店必須來一份「風聲水起撈雞」，用順德撈起魚生的做法，上桌將雞肉和配菜拌勻，雞皮爽脆彈牙，鮮嫩不幹。還有他們家的至尊燒鵝，表皮酥脆化渣，去骨上桌吃起來啖啖肉。

順味軒

地址：寶安區會展灣花園裏三樓

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:00

人均：128元



6. 0321 café：精品咖啡配漂亮飯

開在商場一側的「0321 café」，露天座位落座很舒適，出品豐富，除了招牌的咖啡，還能吃到牛排漢堡、意粉、咖喱飯等不同菜品，不論是中午來吃個brunch，還是逛累了來吃個下午茶，都能選到自己的心頭好。

0321 cafe

地址：寶安區會展灣花園裏一樓

營業時間：08:30-22:00（Tel:18024781518丨13724341518）

人均：44元



這，就是會展灣

這裏有奢華酒店集群

會展灣周邊匯聚了多家大牌酒店，「深圳國際會展中心皇冠假日酒店」、「深圳國際會展中心希爾頓酒店」、「深圳國際會展中心洲際酒店」等，周邊20分鐘可達會展灣各大商圈，來深參展或出差都是很方便的選擇。

這裏有海陸空三線交通

會展灣商區臨近寶安機場、寶安機場碼頭、福海西城際站、機場北城際站，海陸空交通都可聯通直達，地鐵20號線亦可直達，交通網絡方便多元。

生活的理想，是為了理想的生活。