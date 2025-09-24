行李箱11大品牌推介　Rosé代言同款｜附旅行喼尺寸/質料/保養貼士

挑選合適的行李箱不僅僅是看其外觀設計，還涉及許多其他重要因素，尺寸、材質、耐用性和品牌的信譽都是必須考慮的關鍵要素，無論是商務出差還是長途旅行，選擇一個適合的行李箱品牌可以使旅行過程更加順利和愉快。



然而，在市面上琳琅滿目的品牌中，如何找到最適合自己的款式呢？這回整理出行李箱的幾個重要考量，以及如何根據不同需求選擇合適的尺寸和品牌推薦！2025行李箱品牌推薦、尺寸、材質、評價指南一次看！

行李箱品牌推薦

1. Crash Baggage

意大利潮流行李箱品牌Crash Baggage自創立以來，憑藉大膽叛逆的設計語言與極具話題性的「凹痕行李箱」，在全球時尚圈掀起熱潮。

這項設計靈感源自品牌創辦人Francesco Pavia一次旅途中目睹行李箱損壞，並思考：「既然行李箱終究會撞凹，何不一開始就設計成撞凹的樣子？」這個顛覆傳統的創意，不僅奠定Crash Baggage獨特的「撞擊痕跡」美學，更徹底翻轉大眾對行李箱的既有印象，讓使用者不再為刮傷或碰撞而焦慮，盡情享受旅途中的每一刻。

2. TUMI

美國商務旅行生活風格品牌TUMI為慶祝創立50週年，推出2025秋冬系列，向品牌輝煌歷程致敬，新系列以紐約為靈感起點，汲取城市街頭與社區常見的拼貼藝術元素，轉化為充滿敘事感的圖騰設計，注入各式單品之中。

其中TUMI輕量硬殼行李箱19 Degree系列，取材自紐約中央公園深秋風景，推出酒紅與鋪石兩款新色，呼應斑斕樹葉、石板小徑與褐石建築，展現自然靜謐的迷人風貌；同系列的聚碳酸酯款式亦新增「月石灰」配色，延續內斂沉穩的美學語彙。

3. Globe-Trotter格洛托特

英國百年行李箱品牌Globe-Trotter（格洛托特）以純手工打造著稱，至今仍堅持傳統製作工藝，其招牌的專利材質硬紙纖維板（Vulcanised Fibreboard），更是品牌的標誌性亮點，這種材質不僅重量輕盈，還具備極高的耐用性，其堅固程度甚至超越皮革，品牌曾以大象踩踏進行測試，證明其堅韌程度，讓Globe-Trotter贏得「大象也踩不扁的行李箱」美名，因此深受英國皇室與眾多名人喜愛。

在設計方面，Globe-Trotter行李箱外型簡約卻極具辨識度，擁有多款經典配色，搭配圓潤的箱體輪廓與鞣製皮革細節，無論是把手、邊角或束帶皆展現出細膩工藝，完美演繹獨特的英倫格調。

此外，Globe-Trotter亦積極展開跨界合作，與眾多頂級奢華品牌如Hermès、Tiffany＆Co.、Gucci合作推出聯名系列，也與日系潮流品牌Neighborhood、ABATHING APE及HIP HOP鬼才Tyler，the Creator創立的GOLF le FLEUR*聯名，展現高度話題性。值得一提的是，Globe-Trotter還曾兩度攜手英國諜報電影《007》推出史詩級聯名款式，進一步鞏固其時尚與奢華地位。

4. eminent萬國通路

全新Vista KK75系列行李箱，延續品牌一貫高質感美學，以俐落平面的極簡外觀搭配標誌性長形Logo與護角細節，展現低調專業的風範；24吋與28吋款式採用寬拉桿設計，有效消除傳統雙桿的內部凹槽，使箱內空間平坦順暢，收納更高效；大容量擴充防爆拉鍊，輕鬆應對旅行中的爆買需求。

內裝部分採用柔軟細膩的桃皮絨內襯，結合TPU防水隔網與可拆式隔板，兼具舒適手感與耐用收納彈性；考量移動便利性，Vista KK75配備日本Hinomoto煞車輪系統，滑順安靜且靈活，側邊一鍵即可鎖定穩固停駐；後方掛鉤與側邊泡腳掛鉤的貼心設計，讓外掛提袋與戰利品多一分穩妥依靠，實現優雅移動的理想。

5. National Geographic Apparel國家地理服飾

韓系戶外潮流品牌National Geographic Apparel國家地理服飾不只有運動機能服裝，更推出行李箱系列，其中Vanta系列提供了20吋和26吋兩種尺寸，這些行李箱不僅具有獨特的黃色、綠色，還有經典的黑色，並搭配品牌標誌性的黃色框線Logo，展現出鮮明的品牌識別度。

行李箱設計採用了360°旋轉8輪，使得推動時尤為輕鬆，不需要太多力氣便可輕鬆移動，內部配備TSA（美國運輸安全管理局）認證密碼鎖，讓使用者在多個國家的海關檢查中無需擔心行李被強行破壞，三段式拉桿設計可依據個人身高進行調整，外殼則使用德國頂級聚碳酸酯材料，有效防止在搬運過程中出現的刮傷或損壞。

此外，經典款Maple系列行李箱也推出了薰衣草紫和天空藍等柔和色調，內建的重量測量器讓旅客隨時掌握行李的重量，並且配有拉鍊式擴充功能，方便在旅行期間增加收納空間，特別適合那些喜歡在旅途中購物的旅客。

6. Rimowa

成立於1898年的德國行李箱品牌Rimowa，一直以其卓越的品質和創新為名，該品牌專注於製造應對各種出行需求的實用產品，並且在1937年首次使用飛機材質鋁製造行李箱，這一創新思路改變了整個行業的歷史，並使其經典的溝槽式鋁鎂合金設計成為標誌。

Rimowa Original Pilot機長箱是眾多旅行者的首選，因其不僅具備高強度，還兼具輕便特性，展現了無與倫比的工藝與創新技術，這款行李箱特別設計為日常通勤和短途旅行所用，並可選擇銀色和黑色兩種經典配色，其上掀式設計內部配備兩個拉鍊式收納口袋以及一個可拆卸的拉鍊軟墊間隔，這個間隔可以放置16吋筆記型電腦或其他個人隨身物品，確保現代旅行者的需求得到充分滿足，既實用又富有品味。

7. Samsonite

致力於不斷突破創新的美國行李箱品牌Samsonite，近期大膽跨界街頭藝術，攜手比利時知名塗鴉藝術家Vexx推出C-Litex Vexx限量聯名系列！本次合作以「日與夜」為靈感核心，為C-Lite經典的貝殼造型注入兩款風格迥異卻相互呼應的藝術圖騰，展現無懼界限的創作能量。

其中「Daylight」日光款選用潔白箱體作為基底，搭配Vexx標誌性的飽和色調與充滿童趣的角色，如晨曦中甦醒的奇想世界，明亮鮮活、充滿生命力；「Nightfall」夜幕款則採用深色調為主，結合神秘塗鴉圖騰，如夜色下綻放的夢幻星河，低調中散發大膽個性，體現沉穩卻不失張力的藝術風格。此次聯名系列提供20吋與28吋兩種尺寸選擇，內襯同樣延續藝術主題，採用低調半透明的塗鴉印花，處處蘊藏巧思與驚喜，Vexx更巧妙地將Samsonite經典旋渦Logo隱藏於圖騰之中，傳遞品牌「旅行即探索」的理念，結合C-Lite專利Curv®材質打造的輕盈耐用箱體、360度平穩雙輪與分層內袋等貼心設計，讓使用者擁有實用、時髦兼具的旅行夥伴！

8. American Tourister

American Tourister以其活潑的風格和高質量的工藝聞名，該品牌的創新圓形行李箱系列，為旅行者提供了全新的選擇，不僅具有高辨識度的外觀，還採用堅固的材料，確保長時間使用不會出現問題，非常適合年輕的旅行者，滿足他們對時尚和功能性的雙重需求。

值得一提的是，品牌近來與《魷魚遊戲》推出超強限量聯名系列，商品陣容涵蓋行李箱、後背包、斜背包、托特包、旅行頸枕等潮旅單品，配色分別為「珍珠白x深綠」與「黑色x墨西哥粉紅」兩款選擇，充滿戲劇張力與潮流感，令人彷彿一秒穿越到《魷魚遊戲》的驚悚世界，充滿刺激和期待，每一次出發都像走進遊戲，從平凡日常踏上難忘之旅！

9. CROWN

自創立以來，台灣知名品牌CROWN一直以來致力於結合質感與實用性的行李箱產品，憑藉卓越的工藝和設計，CROWN在全球市場中贏得了極高的評價。其中，BOXY前開框架拉桿箱以其粉嫩色系深受旅人的喜愛，特別適合春日的賞櫻之旅，為每一次的旅行增添浪漫與輕盈的氣息。BOXY系列提供蜜桃粉橘、燕麥奶白和經典粉色等多種柔和色調，展現出春季的生機和柔美，這些色彩不僅美觀，還能與各種旅行穿搭完美融合，成為旅程中的時尚焦點。

BOXY系列行李箱擁有21吋、26吋和29吋多種容量選擇，能輕鬆收納，滿足不同的旅遊需求。在設計與功能上持續堅持高品質，確保擁有極致的便利與收納空間，1:9前開式設計可以直立開蓋，隨時取放物品，無論是剛下飛機還是忙碌的旅途中，都能從容應對。材質方面採用超輕量的鋁製夾框和100%PC材質，外觀輕盈且具耐衝擊性，霧面磨砂設計更是提升了抗刮性，搭配美國SJ.TOBOL雙排靜音輪，推行時順暢且安靜，無論身處何地，都能自由行動。此外還配備了TSA海關密碼鎖和雙齒防盜拉鏈，大大提升了防盜與抗爆裂功能。

10. LOJEL

來自日本的LOJEL品牌，以其輕奢時尚和高品質的箱包深受旅遊愛好者的青睞，該品牌在實用性和設計感方面都能完美兼顧，尤其是最新推出的CUBO系列，備受關注的煙燻紅褐色新色系，更是吸引了不少目光。

這個色調不僅使整體外觀展現出質感，低調而不失奢華感，適合各種旅行場合，還延續了CUBO系列輕盈、時尚、百搭的優點，此外CUBO系列在細節方面更是顯得精緻，特別是在防撞功能和材質的改良上，對於旅程中的安全性和收納需求都有了更好的應對，無論是在城市中穿行還是在機場奔波，CUBO系列的設計都能讓使用者感受到便利與舒適，絕對是旅遊中不可缺少的利器。

11. BRIC'S

來自意大利米蘭的BRIC'S擁有超過60年的歷史，以時尚配色和高級材料傳達意式優雅的旅行生活態度，特別是Bellagio 2拉鍊拉桿箱，因其復古典雅的外觀設計而備受青睞，提供21吋、27吋和30吋三種尺寸選擇，顏色上則有米白色、深藍色和橄欖綠可供選擇。

外觀設計上，行李箱的外殼採用PC塑膠製成，並且在行李蓋上裝飾有兩條高級牛小皮製成的經典皮革鉚釘飾條，散發出古典而高貴的美感，設計上的巧思讓箱體與輪子的距離縮短，並利用直徑加大的高級橡膠靜音雙車輪，讓使用者在行走時更加穩定與順暢。BRIC'S行李箱不僅注重外觀的優雅，還兼顧到使用者的旅行舒適性，使每一位旅行者都能在出行時感受到意式的奢華與精緻。

行李箱品牌怎麼挑

選擇行李箱時，首先要考慮品牌的信譽，知名品牌通常提供更高的品質保證和良好的售後服務，像是Samsonite和Rimowa等品牌，以其卓越的耐用性和時尚的設計著稱，這些品牌在消費者中享有良好的口碑。此外也可以參考一些熱門討論平台上的行李箱評價，如PTT、Dcard、小紅書等，這些評價能夠幫助買家更全面地瞭解產品使用者的真實反饋。

行李箱尺寸怎麼挑

在選擇行李箱尺寸時，有幾個因素需要留意，首先是「旅行需求」，如果是短途旅行，20吋的登機箱或22吋至24吋的中小型行李箱通常就足夠，如果是長途旅行，建議選擇26吋至29吋的大型行李箱，以便能夠容納更多物品。

接著是「航空公司規定」，不同航空公司對行李箱的尺寸和重量有不同的限制，選擇符合大多數航空公司規範的行李箱尺寸，可以避免在託運時遭遇額外的費用。

最後是「個人需求」，根據個人的旅行習慣和需求來決定行李箱的尺寸，喜歡打包多件物品的人可能更需要大一點的行李箱，而偏好輕裝出行的旅客則可以選擇較小的行李箱來減輕負擔。

行李箱的功能設計

除了尺寸，行李箱的功能設計也是選擇時的一個重要考量，例如：許多行李箱配有可擴充的拉鍊設計，這一功能在需要攜帶額外物品時可提供很大的便利。此外，行李箱的輪子和手柄設計對於旅行的便利性影響頗大，選擇那些具有平穩滾動的輪子和可調節手柄的行李箱，可以在旅行過程中讓搬運更加輕鬆。

行李箱材質和耐用性

行李箱的材質直接影響它的耐用性和保護能力，市場上常見的行李箱材料包括塑料、聚碳酸酯和尼龍，這些材料通常具有較高的耐用性，可以在長期使用中保持外觀和功能，另外雖然皮革行李箱在質感上可能更具吸引力，但卻需要更多的保養和護理。

在選擇行李箱時，不妨考慮以下幾種材質的特性，「硬殼行李箱」的優點堅固耐用，能夠有效保護裏面的物品不受碰撞，特別適合長途旅行，缺點則是重量較重，並且在存放時不易收納。「軟殼行李箱」的優點相較於硬殼行李箱，更輕便且便於收納，可以輕易折疊或擠壓進更小的空間，缺點則是在遭受衝擊時更容易損壞，裏面的物品也比較容易受到影響。

行李箱的保養技巧

為了延長行李箱的使用壽命，正確的保養顯得尤為重要，在旅行之前，應該先檢查行李箱的功能是否運作良好，而在旅行結束後，也應再進行一次全面的檢查。

日常中，定期清潔行李箱是維持其外觀和功能的關鍵，可參考以下清潔和保養建議，例如：

使用柔軟的濕布輕輕擦拭行李箱外殼，去除灰塵和污漬

避免使用強力清潔劑，以免損壞行李箱表面

檢查拉鍊是否順暢，若感到卡頓可使用潤滑劑進行處理

定期檢查輪子，確保其無損壞並運行自如

存放行李箱時，應放置在乾燥通風的地方，並使用防塵套來防止灰塵和污垢的累積



看完以上11款行李箱介紹，是不是想訂機票去旅行了呢？那就先為自己購入一款命定行李箱吧～旅行還是要不忘當型男型女喔！

