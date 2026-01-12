大阪美食｜燒肉推介10間人氣A5級和牛　這家4500円放題150種選擇

大阪除了購物和交通方便之外，更是美食的天堂！來大阪當然也不能錯過在地的美味燒肉饗宴。無論你是愛吃和牛的老饕，還是初次造訪的吃貨新手，都很適合編輯部為你彙整的以下10間大阪必吃的燒肉店，讓你玩得盡興以外，大快朵頤和牛的美味！



10間大阪必吃燒肉

1. 炭火焼肉 大歓

這間燒肉店是間美味道地的炭火燒肉專門店。每份食材都經過店家的精心挑選，肉品都經過職人細心手切，搭配自家調製的醬料提供給顧客享用。

+ 1

人氣選項是6600日幣，高級國產黑毛和牛及飲品喝到飽的套餐！店內環境非常乾淨明亮，非常適合跟朋友以及家人聚餐。

炭火焼肉 大歓

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-9-12

電話：050-5594-4921

營業時間：17:00-00:00、週一定休



2. 花殿 梅田茶屋町

以「近江牛×近江蔬菜」為概念，這間燒肉店擅長料理出讓人垂涎三尺的美味近江牛。店家購買整頭近江牛並提供40種新鮮部位，包括超稀有的菲力心等珍貴部位。另外使用滋賀縣300多家農家提供的近江蔬菜。

+ 3

店內提供包廂、榻榻米、一般座席等多樣選擇，無論是約會還是聚餐都很推薦，如果同行者中有素食者也很適合這間餐廳。在充滿大人感的摩登氛圍，享受最高級的近江牛與近江蔬菜在口中完美交織吧！

花殿 梅田茶屋町

地址：大阪府大阪市北区芝田1-7-2 阪急かっぱ横丁 2F

電話：050-5589-5356

營業時間：中午11:30-15:00（最後點餐14:00）、晚上17:00-22:00



3. 焼肉藤もと

半夜在大阪想吃宵夜不要只去便利店啦，這間受到大阪本地人喜愛的燒肉店「藤本」，每天從下午5點營業至第二天凌晨5點，隨時滿足你的味蕾！

+ 4

店內有三道必點名品，分別是：生牛肉拌飯、直人手切牛排、藤本里肌肉片飯，美味滿分！去大阪旅遊期想要體驗深夜燒肉時，別忘了可以來到這間大啖美味。

焼肉藤もと（梅田お初天神店）

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-8-9 八幸ビル 1F

電話：050-5594-6038

營業時間：17:00-5:00



4. 焼肉 タンとハラミ

這間超高CP值（性價比）燒肉店，主打名物牛舌到和牛吃到飽！人氣排名第一的「全150品吃到飽 SILVER套餐」4,500日幣即可享用，超多美味和牛部位選擇讓你一次吃過癮。

+ 1

若是想要單點的話，一定要嚐嚐這間店數量限定的「繩縛牛舌」（縛りタン）。牛舌內包覆著調味蔥，外面由蔥段包覆固定。不論是吸引人的外型還是口感都令人感到驚艷。店內裝潢美觀、適合打卡拍照，另外還提供肉片蛋糕，很適合慶生以及紀念日。

焼肉 タンとハラミ（梅田店）

地址：大阪府大阪市北区小松原町1-16 モコビル 4F

電話：050-5456-4031

營業時間：週一至四、週日及節假日中午12:00至15:00、晚上16:00-0:00；週五、六中午12:00至15:00、晚上16:00-1:00



5. 天満 カウンター焼肉 うしすき

天滿燒肉是一間兼具大人感沉穩格調與肉質細膩的燒肉店。有別於大部分充滿熱鬧氛圍的燒肉店，這家主打在吧檯座席優雅舒適地享受和牛的美味。

+ 2

推薦的菜單是每天的無菜單料理套餐（本日のおまかせコース）。放心地直接交由店內專業職人嚴選新鮮肉品，以3300日幣享受精緻的11品和牛經典必吃部位。適合約會和朋友小酌一杯，亦或是犒勞日常辛苦的自己。

天満 カウンター焼肉 うしすき

地址：大阪府大阪市北区天神橋5-8-8 FDS天神橋ビル 3F

電話：050-5593-3677

營業時間：週一至週五17:00-23:00、週末及節假日16:00-23:00



6. 路地裏焼肉 マックスザホルモン

這間位於大阪梅田巷弄中的隱藏版燒肉名店，由食肉批發商直營，嚴選高品質新鮮肉品，講究每一口的美味。非常特別的是這家店可以點「半人份」，滿足想要一餐中品嚐多品項的需求。

+ 2

人氣招牌──A5等級雌牛的頂級菲力牛排，是店家營業赤字也願意提供的誠意之作。除此之外，提供特別的三種風味獨具的燒肉醬料：經典甘辛「赤醬」、清新提味「檸檬胡椒」、濃郁涮嘴「蒜香鹽味內臟醬」。無論是朋友聚餐還是團體活動都非常適合！

路地裏焼肉 マックスザホルモン

地址：大阪府大阪市北区堂山町8-10

電話：050-5597-5569

營業時間：週一至週四、週日17:00-23:00、週五、六17:00-2:00



7. 焼肉たまき

這家位於大阪的超人氣燒肉店，是每位旅客必訪的美味熱點。店內牆面掛滿了眾多明星的親筆簽名，深受當地人愛戴。

燒肉たまき使用的宮崎牛與佐賀牛，均獲得內閣總理大臣獎認證，讓你品嚐到頂級和牛的無與倫比的美味。尤其值得一試的是他們的牛肝，因為太過美味常常迅速售罄，建議先點這一道不容錯過的品項唷。

焼肉たまき

地址：大阪府大阪市北区黒崎町3-22

電話：050-5592-1900

營業時間：週二至週六17:00-5:00、週日及節假日17:00-3:00



8. 焼肉の吉田

位於鶴橋車站附近的老字號燒肉店「燒肉吉田」，憑藉其柔嫩的牛肉和獨特的風味，深受當地食客的喜愛。

店內牆上掛滿了眾多名人的簽名，充滿了濃厚的氛圍。若在中午時分光顧，還可以享受到僅限午餐時間的燒肉套餐，價格遠低於晚餐時段，讓你以超值的價格品嚐到美味的燒肉盛宴。

焼肉の吉田（本店）

地址：大阪府大阪市天王寺区下味原町4-11

電話：06-6775-0158

營業時間：週二至週日午餐11:30-14:00、晚上17:00-20:00、週一及節假日定休



9. 和牛焼肉 Moo

這家燒肉店簡直是高CP值的代名詞。依據季節與肉質表現，靈活挑選最適合當季品嚐的頂級和牛，包含神戶牛、宮崎牛、近江牛等，讓饕客每次造訪都有全新驚喜。

+ 2

Moo 的菜單設計獨具匠心，主要不以和牛部位細分，而是依油花分佈分為「赤肉」與「霜肉」兩大類拼盤。特別推薦人氣餐點「紅白拼盤」，一次享受兩種風味、滿足你對和牛的所有想像。這間店展現了職人對食材的講究，讓人一試成主顧，回訪率極高。

和牛焼肉 Moo

地址：大阪府大阪市北区堂山町17-23

電話：050-5596-9971

營業時間：12:00-23:00



10. 和牛焼肉食べ放題 ヤキニクギャング

這間燒肉店主打現代感十足的用餐空間與高品質和牛吃到飽，提供中午與晚餐限定的超值套餐。套餐價格約5,000日圓左右，就能享受多達100種以上品項的燒肉選擇！

+ 1

特選牛五花、壺漬牛內臟等人氣品項可以一次吃到滿足，讓人一試成主顧。你可以從肉品展示櫃中，親自挑選想吃的部位，是視覺與味覺雙重享受。無論是情侶約會、家庭聚餐或朋友聚會都非常合適。

和牛焼肉食べ放題 ヤキニクギャング（梅田店）

地址： 大阪府大阪市北区曽根崎2-10-21 第3河合ビル 1F

電話：050-5890-3886

營業時間：12:00-22:30（最後點餐22:00）



遊玩之外，燒肉才是真正主角

真正懂吃的人，絕不會錯過這座城市隱藏在街巷之間的燒肉饗宴。從高級和牛，到親民高CP值的吃到飽選擇，每一家店都展現大阪獨有的人情味與職人精神。不論你是為了深夜美食、家庭聚餐，還是約會慶生，本篇精選的10間燒肉名店絕對能滿足你的需求。記得提早訂位、規劃好行程，在探索大阪的精彩之餘，替你的味蕾也留點時間，好好享受一場道地的燒肉盛宴吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】