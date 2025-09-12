日本溫泉排行2025｜別府僅第2名　冠軍地區實至名歸！附交通酒店

日本溫泉排行榜2025｜日本最大網上旅行社Rakuten Travel發布「2025年上半年溫泉排行榜」，整合最受日本人歡迎的6大日本溫泉，《香港01》「好食玩飛」頻道就為大家整合這些人氣溫泉的住宿及交通全攻略！



日本人氣6大溫泉 1溫泉再度蟬聯冠軍寶座！

日本溫泉排行榜【第6位】鬼怒川溫泉

位於栃木縣的鬼怒川溫泉是已經有近300多年歷史的瀑布溫泉，擁有超過80間酒店及旅館，鬼怒川溫泉水有「火傷就找鬼怒川」的說法，泉水有治療燒傷功效。在鬼怒川溫泉除了可以參與水上活動、賞櫻及賞楓外，亦有龍王節、月光花回廊、鬼節等傳統活動！

鬼怒川溫泉秋天的景色（Visit Tochigi）

鬼怒川溫泉酒店推介【1】麻屋酒店（Asaya Hotel）

麻屋酒店（Asaya Hotel）是有130年歷史的老牌溫泉酒店，外型設計堂皇奢華，有如步入歐美高級渡假村！酒店擁有192間客房，大部分提供私人天然溫泉及露台。酒店同時配備木船造型露天風呂、水中躺椅、空中庭園、室外游泳池、大眾浴場等設施，房價更包含一泊二食，超過100種各國料理可以吃到飽！

麻屋酒店（Asaya Hotel）

房價：人均HK$1,056起（秀峯館小型雙床房；一泊二食）

地址：栃木県日光市鬼怒川温泉滝813番地

交通：鬼怒川溫泉站約步行13分鐘

鬼怒川溫泉酒店推介【2】鬼怒川金谷酒店（Kinugawa Kanaya Hotel）

鬼怒川金谷酒店（Kinugawa Kanaya Hotel）是鬼怒川溫泉區最高級的溫泉。酒店客房設有露台，可以欣賞溪谷及沿岸景觀，部分客房更有望向河景的露天風呂！此外，酒店更提供分別以古代檜木製成及大理石製成的室內風呂以及白御影土製成的露天風呂！房價更包含一泊二食，將懷石料理結合西洋風格，呈獻極具獨創性的金古流懷石料理！

鬼怒川金谷酒店（Kinugawa Kanaya Hotel）

房價：人均HK$2,216起（標準日式西式間；包早餐及晚餐）

地址：栃木縣日光市鬼怒川溫泉大原1394

交通：鬼怒川溫泉站步行3分鐘

鬼怒川溫泉交通方式｜東京 → 鬼怒川溫泉

【1】從淺草站搭乘特急列車（特急Revaty或特急Spacia（鬼怒）） 到鬼怒川溫泉站— 車程約2小時

【2】從新宿站搭乘特急列車（Spacia鬼怒川、鬼怒川）到鬼怒川溫泉站 — 車程約2小時

【3】從東京站八重洲南口搭乘高速巴士（往日光、鬼怒川溫泉號、鬼怒川溫泉站）到鬼怒川溫泉站 — 車程約3小時20分鐘

日本溫泉排行榜【第5位】白濱溫泉

白濱溫泉位於紀伊半島西海岸，可以追溯到飛鳥時代即日本的7世紀，是日本古老的溫泉之一。白濱溫泉在指定季節更會舉行白濱花火大會、沙雕節等。

白濱溫泉可以一邊泡溫泉、一邊欣賞到白沙灘景色（日本觀光局）

白濱溫泉酒店推介【1】濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）位於白濱溫泉區，距離JR白濱站車程13分鐘。酒店有109間客房，最大的複式公寓最多可供5人入住，大部分房間配備私人露天風呂，坐擁園景或海景。酒店另有大浴場及私人露天温泉，更擁有白濱唯一的男女混浴溫泉！如果選擇酒店的一泊二食專案，更可以品嘗紀州海鮮、熊野牛等食材的懷石料理！

濱千鳥之湯 海舟（Kaisyu Hotel）

房價：人均HK$508起（曉之抄海景大床房）

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町籠目1698

交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士

白濱溫泉酒店推介【2】南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）位於白濱，鄰近白濱溫泉、白濱海中展望塔及SkyPark等景點。酒店提供74間房，日式房最多可供3人入住，套房則最多可供5人入住。房間均配備私人浴室及戶外平台，部分套房另設私人海景風呂。酒店亦附設戶外泳池、高爾夫球場、室內及露天溫泉、桑拿、網球場等設施。

南紀白濱無限水療酒店（Infinito Hotel and Spa）

房價：人均HK$1,004起（園景日式房；包早餐及晚餐）

地址：和歌山縣西牟婁郡白濱町西島郡649-2211

交通：JR白濱站轉乘酒店免費接駁巴士

白濱溫泉交通方式｜大阪 → 白濱溫泉

【1】從新大阪站搭乘特急列車（黑潮號）到白濱站 → 轉乘102號巴士到白濱溫泉站 — 車程約3小時

【2】從大阪站JR高速巴士總站搭乘西日本JR巴士或明光巴士的「白濱特快大阪號」到白濱巴士中心 → 轉乘102號巴士到白濱溫泉站 — 車程約4小時

日本溫泉排行榜【第4位】那須溫泉

位於栃木縣的那須溫泉是栃木縣內最古老的溫泉，擁有超過10個泡湯設施及30間旅館。其中最具代表性的「鹿之湯」開創於1,390年前，對於各種病具有治癒的效果。除了可以盡情浸溫泉外，那須溫泉鄉亦會因應季節舉辦大大小小特色祭典、彩燈會及花火大會呢！

那須鹽原溫泉地區（snowmonkeyresorts）

那須溫泉酒店推介【1】RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）是以體驗、活動為主的渡假村，有許多適合親子同樂的設施和課程，例如：披薩制作、農活體驗、森林工藝品等。酒店客房以3人房為主，空間寬敞且附帶露台、浴缸、沙發區等。酒店亦提供戶外溫泉、兒童遊樂場等設施，絕對可以度過一個不一樣的難忘假期！

RISONARE 那須（Hoshino Resorts RISONARE Nasu）

房價：人均HK$1,105起（主樓尊貴露台房；包早餐）

地址：那須郡那須町高久乙道下2301

交通：那須鹽原站轉乘免費穿梭巴士

那須溫泉酒店推介【2】四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）

四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）是坐落在那須町的四星級酒店，距離JR高久站車程12分鐘，可以使用酒店免費車站接送服務或免費停車場。酒店僅設有25間房，均配備私人風呂及戶外平台，部分房間更設有陶瓷露天浴池！酒店亦配備溫泉，更可體驗滑雪、高爾夫球、騎馬、行山等活動！

四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）

房價：人均HK$1,388起（雙床房）

地址：栃木縣那須郡那須町高平1179-2

交通：JR高久站車程12分鐘

那須溫泉交通方式｜東京 → 那須溫泉

【1】從東京站搭乘JR東北新幹線到那須鹽原站 → 轉乘那須鹽原高原周遊巴士到那須溫泉站 — 車程約2.5小時

【2】從上野站搭乘JR宇都宮線普通列車或快速列車到黑磯站 → 轉乘關東自動車巴士到那須溫泉站 — 車程約3小時

【3】從東京車站或新宿搭乘JR高速巴士（那須・鹽原號）到那須溫泉站 — 車程約3小時15分鐘

日本溫泉排行榜【第3位】草津溫泉

位於群馬縣的草津溫泉已經連續21年奪得「日本溫泉100選」的冠軍寶座！草津溫泉是擁有日本第一自然湧出量的溫泉區，每分鐘可湧出32,300公升以上的溫泉水！草津溫泉街除了有「湯畑」、「湯揉」外，更有超過500平方米的大型「西之河原露天浴池」！

草津溫泉冬天景色優美（圖片來源：群馬官方觀光指南）

草津溫泉酒店推介【1】里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）

里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）於2022年開幕，距離「湯畑」僅3分鐘步程。酒店打破一貫傳統溫泉酒店的設計，客房以柔和的木色調製造溫暖和諧的格調，並以榻榻米鋪設，溫馨感十足，客房大窗戶更可望向庭園景觀。部分房間提供私人半露天風呂，可以享受自己泡湯的樂趣，而大眾浴池更可享受草津名湯地藏源泉！

里草津蕩TOU旅館（URAKUSATSU TOU）

房價：人均HK$867起（日式西式房間）

地址：群馬縣吾妻郡草津町大字草津300

交通：JR長野原草津口站乘坐巴士約25分鐘

草津溫泉酒店推介【2】草津山丘景觀酒店（La Vista Kusatsu Hills）

草津山丘景觀酒店（La Vista Kusatsu Hills）於2021年開幕，步行到湯畑草菴和大瀧溫泉不超過10分鐘。酒店採用德式風格建築，客房以德國格林童話為主題，均設有天然私人露天風呂。酒店頂樓亦設有景觀浴池及4種不同的貸切風呂，在頂樓眺望白根山和草津溫泉街，光是景觀已是滿分！

草津山丘景觀酒店（La Vista Kusatsu Hills）

房價：人均HK$1,034起（帶温泉露天浴池的雙人房｜私人溫泉）

地址：群馬縣吾妻郡草津町草津226-15

交通：草津溫泉總站步行7分鐘

草津溫泉交通方式｜東京 → 草津溫泉

【1】從東京站搭乘新幹線到輕井澤 → 轉乘草輕交通巴士或西武觀光巴士至草津溫泉站 — 車程約3小時

【2】從東京站或池袋站搭乘高速巴士「Dts line八場・草津溫泉號」至草津溫泉站 — 車程約4.5小時

【3】從東京站或新宿站搭乘JR巴士關東至草津溫泉站 — 車程約4小時

日本溫泉排行榜【第2位】別府溫泉

別府地區有超過2,000個湧泉區、泉眼及公共浴場，是世上極為罕見的大規模溫泉天堂！別府合共有8個溫泉，被稱為「別府八湯」，而別府溫泉則是其中一個溫泉區。別府溫泉亦會在不同季節舉辦別府八湯溫泉祭、夏天夜晚祭典、聖誕節花火幻想曲等傳統活動。

別府溫泉（日本國家旅遊局）

別府溫泉酒店推介【1】潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）是位於別府海邊的高級溫泉酒店，JR別府大學站步行9分鐘便可抵達，交通便利。酒店提供14種房型，空間寬敞，最多可供4人入住。全部客房均設有坐擁無敵海景的露天風呂，隨時隨地都可以浸溫泉！此外，酒店亦設有俗稱「海拔0公尺」的大浴場，在大浴場泡澡更會有在海上漂浮的錯覺！

潮之宿晴海酒店（Shiosai-No-Yado Seikai）

房價：人均HK$1,095起（海之棟雙床房I｜私人溫泉；包早餐）

地址：大分縣別府市上人之濱町6-24

交通：JR別府大學站步行9分鐘

別府溫泉酒店推介【2】御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）是以畫廊為設計主題的四星級酒店，距離別府站13分鐘車程，步行4分鐘可到達「海地獄」。酒店以別府自然地質作為建築設計元素，處處都是打卡位！客房特別訂製半露天石製天然溫泉，在露台可以眺望別府灣！酒店亦附設無邊際泳池、公共溫泉、高爾夫球場、Spa等設施，超多娛樂！

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）

房價：人均HK$881起（特大床房）

地址：大分縣別府市堀田6組

交通：JR別府站車程13分鐘

別府溫泉交通方式｜博多 → 別府溫泉

【1】從博多站搭乘特快列車（音速號 ソニック）到別府站 — 車程約2小時

日本溫泉排行榜【第1位】熱海溫泉

再次蟬聯冠軍寶座的熱海溫泉位於靜岡縣，是一年四季都適合旅遊的地方，春天的櫻花、秋天的紅葉、冬天的雪景尤其壯觀！在夏天更可以享受海水浴、熱海啤酒節及欣賞著名的熱海花火大會！加上熱海溫泉距離東京只有約50分鐘車程，就算想即日來回都非常方便！

熱海海上花火大會（圖片來源：熱海温泉 湯の宿 平鶴）

熱海溫泉酒店推介【1】RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）距離東京市中心車程大約1小時，建議從品川車站搭乘東海道・山陽新幹線到熱海站再轉乘的士前往。酒店客房均可供最多4-5人入住，大部分客房附設露台、露天浴池、按摩浴缸、桑拿等，在熱海海上煙花大會期間更可以在客房欣賞到絕煙花！酒店亦有不少娛樂設施，包括：樹屋、攀岩牆、空中漫步、桑拿、Spa等，亦提供免費泊車。

RISONARE 熱海（Hoshino Resorts RISONARE Atami）

房價：人均HK$1,184起（高級日西式房；包早餐）

地址：靜岡縣熱海市水口町2 -13 -1

交通：熱海站轉乘的士車程9分鐘

熱海溫泉酒店推介【2】海之花（Umi no Hana）

海之花（Umi no Hana）雖然距離JR網代站步行約13分鐘，酒店會提供往返網代站的免費接駁車服務。這間熱海酒店提供附榻榻米的日式客房、和洋室房型等，每間客房均設有足浴及露天溫泉浴池，而且可以欣賞美麗海景，視野極佳，環境寬敞舒適！

海之花（Umi no Hana）

房價：人均HK$1,457起（酒店隨機安排房型；包早餐及晚餐）

地址：静岡県熱海市下多賀37−9

交通：JR網代站步行13分鐘

熱海溫泉交通方式｜東京 → 熱海溫泉

【1】從東京站搭乘東海道新幹線（KODAMA こだま）到熱海站 — 車程約50分鐘

【2】從東京站搭乘JR東海道本線普通列車到熱海站 — 車程約1小時45分鐘

【3】從東京站搭乘JR特快列車超景踴子號到熱海站 — 車程約1.5小時

