那須溫泉酒店10間推介｜新開幕／私人風呂／一泊二食／人均$251起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

那須溫泉酒店推介2024！上半年最受日本人歡迎的9大日本溫泉中，那須溫泉排名第五，人氣爆登！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間那須溫泉酒店，部分酒店設有私人風呂及一泊二食，有酒店更是全新開幕，人均只需HK$251起！

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那須溫泉酒店推介【1】那須高原美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Nasu Highlands Resort & Spa）

那須高原美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Nasu Highlands Resort & Spa）坐落在那須的山上，從車站來往酒店可搭乘免費穿梭巴士。酒店於2024年翻新後重開，擁有189間房，最大的房型可容納5人，房內均設有浴缸、暖氣，且可觀看電影！酒店附設室外泳池、兒童俱樂部、公共浴池、溫泉等設施，更可免費使用私人停車場！

那須高原美爵温泉度假酒店（Grand Mercure Nasu Highlands Resort & Spa）
房價：人均HK$309起（山景經典雙床房）
地址：栃木縣那須郡那須町高久丙4449-2
交通：JR高久站車程11分鐘
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那須溫泉酒店推介【2】那須拉基豪斯度假酒店（Resort Hotel Raki House Nasu）

那須拉基豪斯度假酒店（Resort Hotel Raki House Nasu）於2023年11月開幕，僅提供25間房，均設有乾濕分離浴室、大面積景觀窗、咖啡機、串流媒體服務等設施。酒店亦配備公共浴池、戶外風呂、Spa、餐廳及酒吧。酒店雖然不近車站，但酒店提供免費車站接車服務，非常方便！

那須拉基豪斯度假酒店（Resort Hotel Raki House Nasu）
房價：人均HK$1,347起（標準間）
地址：栃木縣那須郡那須町湯本213-2721
交通：JR高久站車程19分鐘
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那須溫泉酒店推介【3】那須鹽原紫苑温泉蓮月（Nasushiobara Shionoyu Hot Spring Rengetsu）

那須鹽原紫苑温泉蓮月（Nasushiobara Shionoyu Hot Spring Rengetsu）位於山上，距離車站約35分鐘車程，可以搭乘酒店免費穿梭巴士或免費泊車。酒店於2022年開幕，擁有108間房，均配備私人浴室及浴缸，部分房間帶有私人露天風呂。酒店亦附設餐廳、桑拿、公共浴池、溫泉等設施。

那須鹽原紫苑温泉蓮月（Nasushiobara Shionoyu Hot Spring Rengetsu）
房價：人均HK$1,259起（雙床房帶露天風呂；包早餐及晚餐）
地址：栃木縣那須鹽原市鹽原鹽之湯1340-3
交通：JR西那須野站車程35分鐘
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那須溫泉酒店推介【4】森之風那須酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）

森之風那須酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）距離JR高久站及JR黑田原站車程分別12及15分鐘，酒店提供免費車站接送服務及免費私人停車場，非常方便！酒店共有90間房，配備乾濕分離浴室、咖啡機、景觀窗等設施。酒店設有溫泉、公共浴池、桑拿等設施，更可以體驗高爾夫球、滑雪、行山、騎馬等活動，超級豐富！

森之風那須酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）
房價：人均HK$1,221起（日式標準雙床間；包早餐及晚餐）
地址：栃木縣那須郡那須町高平1179-2
交通：JR高久站車程12分鐘
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那須溫泉酒店推介【5】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）

Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）是天皇陛下及皇室御用歷史悠久的渡假勝地，設有免費穿梭巴士服務、免費車站接送服務及免費停車場。酒店擁有314間房，分為日式、西式及和洋室房型，空間寬敞、設備齊全且景觀開揚。酒店亦附設室內泳池、5個溫泉、大面積露天浴場、桑拿等，亦有滑雪、迷你高爾夫、網球、乒乓球、KTV等體驗。

Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）
房價：人均HK$500起（Kizuna雙人房）
地址：栃木縣那須郡那須町高平1
交通：JR高久站車程15分鐘
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那須溫泉酒店推介【6】四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）

四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）是坐落在那須町的四星級酒店，距離JR高久站車程12分鐘，可以使用酒店免費車站接送服務或免費停車場。酒店僅設有25間房，均配備私人風呂及戶外平台，部分房間更設有陶瓷露天浴池！酒店亦配備溫泉，更可體驗滑雪、高爾夫球、騎馬、行山等活動！

四季那須大廈酒店（Hotel Shiki No Yakata Nasu）
房價：人均HK$1,934起（雙床房；包早餐及晚餐）
地址：栃木縣那須郡那須町高平1179-2
交通：JR高久站車程12分鐘
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那須溫泉酒店推介【7】那須景觀宮殿酒店（Fourtreat Plus Nasukogen）

那須景觀宮殿酒店（Fourtreat Plus Nasukogen）鄰近那須高原、河原の湯及藤乃稲荷大明神等景點，來往車站車程約21分鐘，自駕遊的旅客更可免費使用酒店停車場！酒店設有35間房，均配備浴缸、露台、梳化等設施，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦配備戶外溫泉、公共浴池、洗衣間、高爾夫球場、餐廳等設施。

那須景觀宮殿酒店（Fourtreat Plus Nasukogen）
房價：人均HK$273起（標準雙人房）
地址：栃木縣那須郡那須町湯本212
交通：JR高久站車程21分鐘
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那須溫泉酒店推介【8】鹽原温泉 舒暢温泉旅館 松楓樓 松屋（Shofuro Matsuya）

鹽原温泉 舒暢温泉旅館 松楓樓 松屋（Shofuro Matsuya）坐落在那須鹽原市，鄰近鹽原温泉，距離JR西那須野站車程大約32分鐘。酒店配備22間房，分為日式及半日式房型，房內均設有私人浴室、暖氣、平台等，部分房間更帶有私人露天浴池！酒店亦附設公共浴池、溫泉、高爾夫球場、乒乓球室等休閒娛樂設施。

鹽原温泉 舒暢温泉旅館 松楓樓 松屋（Shofuro Matsuya）
房價：人均HK$794起（主樓日式房；包早餐及晚餐）
地址：栃木縣那須鹽原市168
交通：JR西那須野站車程32分鐘
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那須溫泉酒店推介【9】山喜日式温泉旅館（Onsen Ryokan Yamaki）

山喜日式温泉旅館（Onsen Ryokan Yamaki）位於那須鹽原市，距離那須鹽原站及JR黑磯站均需27分鐘車程，酒店設有免費私人停車場及免費穿梭巴士服務，交通方便。酒店只有8間客房，均配備私人洗手間，部分房間亦設有私人風呂。酒店亦附設公共浴池及溫泉。

山喜日式温泉旅館（Onsen Ryokan Yamaki）
房價：人均HK$1,167起（雙床房；包早餐及晚餐）
地址：栃木縣那須鹽原市板室844
交通：那須鹽原站車程27分鐘
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那須溫泉酒店推介【10】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）

那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）是被那須高原環繞的酒店，環境清幽，雖然距離車站較遠，但酒店有提供免費穿梭巴士服務，交通亦算方便。酒店設有118間西式房、日式房及混合房型，配備私人浴室及浴缸、暖氣、電視等設施，部分房間亦配備智能馬桶及按摩椅。酒店更附設大浴場、露天浴池、天然温泉、桑拿房等休閒娛樂設施！

那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）
房價：人均HK$251起（經濟房）
地址：栃木縣那須郡那須町湯本206-959
交通：JR高久站車程21分鐘
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