韓國美食｜打卡Idol明星推薦餐廳！BTS、Jennie、張員瑛同款美味

大家到韓國都會安排那些行程呢？通常除了逛街採買外也會安排幾家美食餐廳，尤其看到藝人曾經打卡過的店好像都特別好吃，也好想試試藝人同款食物的美味。喜歡韓流的朋友，會不會很期待在路上巧遇韓國藝人們呢？或是很想前往偶像曾經吃過的美食店或是咖啡廳踩踩點，打卡同款景點和食物。



今天集結了很火熱的idol同款餐廳，看看有沒有你喜歡的偶像，下次到韓國絕對要安排上，也許好運會突然降臨喔～

韓國美食｜Idol同款餐廳推薦

1. mmn Café：SEVENTEEN 金珉奎與IVE 張員瑛、安俞真曾到訪

首爾江南區的mmn Café可說是最近來社群上超夯的一間咖啡廳，販售甜點、輕食、濃湯、咖啡和茶等飲品，除了餐點裝飾漂亮而且十分美味之外，法式復古的鄉村風格裝潢也吸引了不少韓星前往踩點，像是SEVENTEEN的珉奎跟IVE的張員瑛、安俞真都曾到訪，完全可說是首爾最容易巧遇明星的咖啡廳。

+ 1

必點菜單開放式三明治，烤得酥酥脆脆的歐式麵包跟可頌夾入煙燻鮭魚、鮪魚、酪梨、炒蛋等配料吃起來超級滿足，招牌手工洋蔥濃湯，細火慢燉熬煮的洋蔥入口即化且充滿甜味，搭配美味的法國麵包讓人忍不住一口接一口，喜歡追星的朋友，趕快來嚐嚐明星同款吧！

mmn Café

店家地址：서울 강남구 도산대로66길 39（ 39 Dosan-daero 66-gil, Cheongdam-dong, Gangnam District, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82-2-515-3596

營業時間：11:00–19:00

相關連結：https://www.instagram.com/mmn.seoul/



2. NUDAKE：BLACKPINK Jennie同款抹茶熔岩可頌

韓國聖水洞必去的Nudake是韓國眼鏡品牌 Gentle Monster 在2023年創立的烘焙品牌，時下最火熱的BLACKPINK Jennie同款，以火山可頌為概念製作而成的抹茶熔岩可頌就NUDAKE！近期有超多人慕名打卡。

+ 1

由廢棄工廠改造而成，入口處旁有一塊高辨識度的紅色方形，走進店內可以看見整體風格偏向暗色系帶有迷幻感，NUDAKE 將此分店定調為博物館，用黑色巨型圓桌，陳列著設計感十足的原創甜品，各式麵包如同雕塑品般被陳列著，塑造如同藝術館的複合式空間，跳脫既有咖啡廳的框架。

NUDAKE

店家地址：서울특별시 성동구 성수이로7길 26（ 26 Seongsui-ro 7-gil, Seongdong-gu, Seoul, 南韓 ）

連絡電話：+82 70-4128-4408

營業時間：11:00–21:00

相關連結：https://www.instagram.com/nu_dake/



3. 烏斤乃2辣炒雞排 오근내2닭갈비：Enhypen、國民MC劉在錫都捧場過

烏斤乃오근내是春川的舊名，오근내닭갈비就以此做為店名，目前在韓國有多家分店，像仁寺洞店曾經獲得韓國米其林（米芝蓮）必比登推薦，有許多韓星光臨過，像是韓團Enhypen、國民MC劉在錫都捧場過。

오근내2닭갈비離地鐵一號線龍山站很近交通方便外，加上Enhypen曾來吃過，所以更是吸引了不少人，全都使用韓國產的食材原料，雞肉只選用雞腿肉，因此肉質相當柔軟又有彈性，兩人份足足有大四片雞肉，而且高麗菜和芝麻葉也給超多，還可以追加起士等其他食材，超級好吃又讓人飽到天靈蓋。

烏斤乃2辣炒雞排 오근내2닭갈비

店家地址：서울시 용산구 한강대로11길 13 용일빌딩（40-9 Hangangno 3(sam)-ga, Yongsan District, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82 2-798-0131

營業時間：11:00–15:30／16:30-22:00

關連結：https://www.instagram.com/ogeunnae_food/



4. 金豬食堂 금돼지식당：BTS美食餐廳，EXO和東方神起也超愛

自2019年起，連續六年榮獲米其林指南必比登推薦的金豬食堂，一直有著首爾三大烤肉店的稱號。門口的牆上貼滿了愛豆的照片，這裡是BTS、EXO和東方神起等KPOP偶像的烤肉愛店，還因為BTS柾國連續三個月現身數次，而被粉絲們戲稱為「BTS美食餐廳」。

來這必點的是經過15日低溫熟成、在炭火上被烤的滋滋作響的1+等級帶骨五花肉，烤的酥脆後，Q彈的豬皮在嘴裡化開來，沾上店家獨家配方製成的醬汁，不油不膩非常順口，好吃到不論平日或是假日都需要排隊等候。

金豬食堂 금돼지식당

店家地址：서울시 중구 다산로 149（149 Dasan-ro, Jung District, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82-507-1307-8750

營業時間：11：30–22：00

相關連結：https://www.instagram.com/gold_pig1982



5. 大韓烤腸長安店 대한곱창 장안점：MAMAMOO華莎大力推薦

大韓烤腸是韓國著名的連鎖烤腸餐廳之一，在韓國共有60多家分店，自從MAMAMOO華莎在出演綜藝《我獨自生活》裡吃過大韓烤腸長安店後，更是掀起一波打卡潮。

入座後桌上會熱著一鍋辣豆芽湯先暖暖胃，推薦點大韓烤腸套餐，內容包括牛小腸、雪花大腸、牛皺胃、牛肚和牛心，菇類和根莖類，品項豐富各部位都能吃到，店員會幫忙從上桌、分切、翻烤，到最後拿出火槍來大火高溫炙烤，再放上辣韭菜和泡菜翻炒，沾上隨餐附上的包飯醬、咖哩、芝士、洋蔥等四種沾醬，味道更加好吃。最後再用炒飯做一個完美的收尾。

大韓烤腸長安店 대한곱창 장안점

店家地址：서울시 동대문구 천호대로85길 21（ 21 Cheonho-daero 85-gil, Dongdaemun District, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82-70-8285-6219

營業時間：15:00–01:00



6. 朝鮮火爐烤肉 조선화로구이：YG藝人最愛 貼滿BIGBANG簽名

首爾弘大在地老字號，這裡是YG公司旗下藝人們常常會光顧的朝鮮火爐烤肉專門店。牆上貼滿BIG BANG在內等藝人們的簽名，吸引許多食客和觀光客上門，因此人潮總是絡繹不絕。

店內使用的是最高等級的1++A級韓牛與豬肉，所以口感與味道絕對不會讓人失望，牛排骨肉、橫膈膜、阪鍵肉和調味豬肋條跟都是招牌必點，配上生菜和店家用心準備的小菜，真的是味道滿分，另外冷面和午餐限定的排骨湯評價也十分不錯。

朝鮮火爐烤肉 조선화로구이

店家地址：서울시 마포구 월드컵북로 5（ 5 World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82-2-3143-1300

營業時間：11:30–15:00／17:00–00:00（週日公休）



7. 永東橋家 영동교집：EXO、少時、SHINee、泫雅、李光洙都超愛

位在狎鷗亭的烤肉店永東橋家，是EXO、少時、SHINee、泫雅、李光洙等藝人都拜訪過的名店！位於狎鷗亭的永東橋家店面不算太大，晚餐時間最少要等1小時以上。

最熱賣的是濟州黑豬五花肉與豬皮，黑豬肉有一種特殊的香氣，建議一定要點。點完餐後，店員會端上滿滿一大托盤的小菜，每樣都超好吃，吃完了也可以再續。沾肉的醬料多達四種！除了常見的香油鹽、包飯醬、辣椒醬之外還有芥末美乃滋，用生菜、紫蘇葉包著煎到微微焦香的五花肉，加上泡菜、蔥、大蒜、沾醬一起吃，美味程度一定要給一個讚。

永東橋家 영동교집

店家地址：서울 강남구 선릉로148길 11（ 11 Seolleung-ro 148-gil, Gangnam District, Seoul, 南韓）

營業時間：11:30–23:30

相關連結：https://www.instagram.com/mukyang2food/



8. 秋風嶺刀五花肉 추풍령칼삼겹살：SJ、NCT、TWICE、GFRIEND、CNBLUE都來過

秋風嶺刀五花肉因為附近有SM和FNC等經紀公司，所以很多明星都來拜訪過，像是SJ、SHINee、EXO、NCT、TWICE、GFRIEND、CNBLUE等超多藝人，有不少粉絲直接到這裡蹲點，據說遇到藝人的機率超級大。店內播放著K-POP歌曲，空間挺寬敞，但是每天用餐時間人都超多的。

+ 1

招牌厚切五花肉，店員會幫你烤的得金黃香酥，因為使用的是厚重的鐵鍋，肉很快就能烤熟，再用店家附上的芝麻葉包上泡菜、醃蘿蔔、醃洋蔥、生菜、蒜頭和辣椒，真的讓人口水直流，推薦再點個熱賣的泡菜鍋更加完美。

秋風嶺刀五花肉 추풍령칼삼겹살

店家地址：서울 강남구 도산대로51길 41（41 Dosan-daero 51-gil, Gangnam District, Seoul, 南韓）

連絡電話：+82 2-518-9996

營業時間：17:00–23:00（週日公休）



延伸閱讀：

韓國景點｜世界最大的百貨公司，釜山新世界百貨Centum City店攻略，頂級汗蒸幕Spa Land超享受！

韓國美食｜探索釜山美食之旅，韓國自由行精選六家必吃豬肉湯飯

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】