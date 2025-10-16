東京萬聖節哈利波特影城嚐黑魔法甜品　打卡日本最大cosplay盛會

東京的十月，正迎來屬於魔法與歡樂的季節。街頭巷尾被萬聖節的橘與黑所渲染，繽紛活動接連登場。今秋最受矚目的兩大亮點：日本最大規模的角色扮演遊行，以及在東京華納兄弟哈利波特影城的奇幻氛圍中，享用限定下午茶並一探旗艦店的魔力風采。



不僅是變裝與糖果，更融合文化、地域特色以及故事性，東京多樣面貌的魅力，邀你一起走進今秋最魔幻的旅程。

東京哈利波特影城推萬聖節「黑魔法甜點」

位於練馬區的「東京華納兄弟哈利波特影城」自9月18日起，推出以黑魔法（Dark Arts）為主題的萬聖節限定甜點。以黑暗魔法的形象為靈感，整體色調深沉，並大量使用巧克力，融合糖果、可麗餅、巧克力豆等不同口感元素，打造出「黑暗卻甜蜜、充滿驚喜」的期間限定餐點。

+ 3

邀請大小書迷、喜愛嚐鮮的旅人一起開箱舌尖上的驚喜之旅。

「東京華納兄弟哈利波特影城」作為全球規模最大級的室內型設施，帶領遊客步入電影製作的幕後世界，親身漫步於宏偉的霍格華茲大禮堂與「禁忌森林」等場景，真切感受電影般的魔法氛圍。

+ 2

萬聖節期間更將推出充滿魔法細節的下午茶甜點，豐富旅人的視覺與味蕾。無論是哈利波特粉絲或醉心東京旅遊的訪客，絕不可錯過。

東京華納兄弟 哈利波特影城

地址：東京都練馬區春日町1-1-7

交通方式：西武池袋線・豊島線「豊島園車站」（自池袋站直通17分鐘）步行約2分鐘，或從都營地下鐵大江戶線「豐島園站」步行約4分鐘即可抵達

萬聖節下午茶活動時間：2025年9月18日～商品販售完為止



哈利波特原宿旗艦店新開幕掀話題

此外，今年8月日本首家「哈利波特原宿旗艦店」於原宿表參道隆重開幕。店內以電影「禁忌森林」為靈感打造，並推出印有「HARAJUKU」原宿字樣的限定商品，兼具收藏性與紀念價值。

+ 2

館內規劃有角色專屬魔杖體驗區、重現霍格華茲學生最愛的「蜂蜜公爵」展示區等，讓粉絲徹底沉浸於魔法世界。充滿魔幻氛圍的旗艦店，亦成為萬聖節最新的話題景點。

哈利波特 原宿旗艦店

地址：東京都渋谷區神宮前 6-31-17

營業時間：11:00～21:00



「池袋萬聖節角色扮演嘉年華」每年吸引16萬人共襄盛舉

每年吸引超過16萬人次到訪的日本最大規模角色扮演盛會——「池袋萬聖節角色扮演嘉年華 2025」將於10月24日（五）至26日（日）連續三天盛大舉行。

屆時，池袋將化身為角色扮演的華麗舞台，展現獨特的動漫與次文化魅力。今年邁入第12屆的活動，舉辦地選在以漫畫與動畫文化聞名的豐島區池袋，已成為國內外角色扮演者年度必聚的盛典。

+ 4

活動期間，池袋東口一帶將推出多樣舞台節目，包括備受矚目的「Niconico Cosplay Collection」以及適合親子共遊的「親子萬聖節」。此外，約400名角色扮演者參與的「池袋萬聖節遊行」也將熱烈展開。10月24日晚間，更將舉行以夢幻夜色為背景的「池袋萬聖夜」特別企劃，提供大人專屬的角色扮演攝影體驗，令人盡情沉浸在光影交錯的奇幻世界。

面對逐年增加的海外參加者，主辦單位亦加強國際旅客支援措施。透過事前工作坊與親子同樂活動的精心設計，活動逐步發展為跨越年齡、國籍與文化的國際性盛典，呈現東京萬聖節多層次且豐富的魅力。

池袋萬聖節角色扮演嘉年華2025 Powered by dwango

日期：2025年10月24日（五）～26日（日）

時間：10月24日（五）16:30～22:30；10月25日至26日（六日）兩天為10:00～18:00

會場：池袋周邊區域、最近的車站為池袋車站

主辦單位：池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員會



【本文獲「Japaholic」授權轉載。】