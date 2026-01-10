台北新北9大落羽松紅葉景點　捷運直達打卡秘境｜附交通拍攝位置

想拍夢幻北國森林？2026落羽松轉紅了！盤點台北南港日式書院、信義區101同框等9大捷運公車可達秘境。從大湖公園到貢寮油畫闊景，掌握最佳觀賞期與交通攻略。



台北也有宛如北國明信片般的夢幻森林！邁入2026年1月，隨著東北季風與冷氣團接力報到，雙北地區（台北和新市）的落羽松已逐步換上冬裝。受到低溫催化，羽狀葉片正由翠綠轉為金黃，再漸層染上豔麗的橘紅色，現在正是最佳觀賞期。

落羽松雖名為「松」，實則屬於杉科植物。其最迷人之處，在於入冬後葉片會像羽毛般隨風飄落，鋪成一片紅褐色的地毯。想追這波季節限定美景，在台北與新北都會區就有許多搭捷運、公車就能抵達的秘境。《網路溫度計DailyView》為您精選雙北9大落羽松打卡熱點，無論是想拍時尚大片、親子放電還是漫步古道，這份地圖都能滿足你！

盤點台北市6大捷運公車可達的夢幻落羽松

1. 內湖區：大湖公園

曾被外媒評選為全球最美公園之一，這裡的最大優勢是「交通極致便利」，出捷運站彷彿瞬間移動到國外。

必拍亮點：

2026年1月落羽松群正陸續轉色中，主要分布在大草坪區與環湖步道。最經典的構圖是將紅葉、湖景與遠處的錦帶橋一同入鏡，層次豐富且充滿詩意。

交通資訊：捷運文湖線「大湖公園站」，步行1分鐘即達；搭乘287、630等多路公車在「大湖公園」站下車



2. 士林區：原住民文化主題公園

緊鄰故宮博物院的這座公園，憑藉著湖水倒映紅褐色落羽松的經典畫面，營造出極具「歐洲森林」的既視感。

必拍亮點：

「景觀湖畔」是核心景觀，成排種植的落羽松倒映在靜謐湖面上，搭配木造涼亭與石徑步道，視覺效果極佳。建議在下午14:00至16:00前往，午後斜射光線灑落，羽葉會呈現半透明的琥珀色。

交通資訊：捷運士林站轉乘公車（如紅30、304）至「故宮博物院」站，步行約3分鐘



3. 陽明山：永公路500巷

這是一處由私人土地開放的免費秘境，雖位於山區，但因獨特的步道設計而爆紅。

必拍亮點：

全長約200公尺的落羽松步道呈現優美的S型蜿蜒，兩側樹木高聳入雲，走在裡面有種深邃的隧道感。當葉片掉落時，地面會鋪上一層厚厚的金紅地毯。

貼心提醒：因屬私人土地，請遊客務必保持安靜、不留下垃圾，珍惜地主的無私分享

交通資訊：捷運劍潭站搭乘公車「303區」至「興隆橋」站；或搭乘「小16」至「永公路500巷」站



4. 士林區：士林官邸公園

士林官邸不只賞花，也是賞松名所。園區融合中西式庭園造景，落羽松主要分布在福林路沿線的福德洋圳邊。

必拍亮點：

沿著清澈小溪流種植的「落羽松大道」，兩側樹影倒映在水面，搭配木棧道與流水聲，異國情調濃厚。建議從正門進入後，經玫瑰園右轉穿過椰林大道即可抵達。

交通資訊：捷運淡水信義線「士林站」2號出口步行約7分鐘



5. 南港區：麗山農民廣場

這裡曾是日治時期的書院，經整治後搖身一變為充滿日式風情的休憩秘境，融合了文學與生態之美。

必拍亮點：

文學鋪面：廣場地板鑲嵌了北宋文豪蘇軾的《定風波》詞句，極具書香氣息。

雙心跳石：廣場前方的四分溪整治有成，溪中排列成「雙心造型」的跳石，搭配岸邊金黃落羽松，是情侶必拍熱點。

日式涼亭：紅磚鋪面與木造涼亭，在落羽松襯托下很有京都韻味。

交通資訊：捷運昆陽站或南港站，轉乘公車「小12」至「麗山橋」站下車



6. 信義區：信義22號廣場

誰說信義區只有百貨公司？在松智路與信義路口，隱藏著一片都市綠洲。這裡的落羽松以幾何造型排列，與周邊的水泥叢林形成強烈對比。

必拍亮點：

這裡是拍攝「落羽松同框台北101」的絕佳位置！站在步道中央，利用兩側高聳的樹木作為天然畫框，將101大樓框在中間。入夜後受路燈與大樓燈光映照，別有一番迷幻氛圍。

交通資訊：捷運「台北101／世貿站」3號出口步行2分鐘



遠離塵囂的北國風情！新北市3處適合親子、單車的戶外賞松點

1. 新莊區：頭前運動公園

位於新莊頭前重劃區內的「森林系公園」，是市區內難得的大型綠地，非常適合親子家庭。

必拍亮點：

公園內的生態景觀池被落羽松林環繞，橫跨湖面的木棧道是最佳取景點。秋冬時節，陽光灑落在紅黃交錯的林間，倒影宛如仙境。拍完照還能帶孩子去旁邊的「樹梢觀察站」與磨石子溜滑梯放電。

交通資訊：機場捷運或環狀線「新北產業園區站」步行約10分鐘



2. 貢寮區：環保公園

如果不介意稍微遠離市區，貢寮環保公園擁有4.5公頃的廣闊腹地，能給你最壯觀的視覺震撼。

必拍亮點：

數百棵一字排開的落羽松，從綠、金黃到藏紅層次分明，背景是層疊的青山與藍天，畫面乾淨得像一幅油畫。這裡遊客相對較少，停車方便，適合喜歡安靜的旅人。

交通資訊：貢寮火車站步行約15至20分鐘；開車沿台2丙線可達



3. 坪林區：九芎根親水公園

喜歡騎自行車的朋友絕不能錯過這裡！可以結合「金瓜寮自行車道」安排一日遊。

必拍亮點：

沿著溪流與茶園騎行，終點就是九芎根親水公園。這裡的落羽松種植在河岸邊，可以在樹下的涼亭野餐，聽著潺潺流水聲，享受大自然的療癒。

交通資訊：建議於坪林遊客中心租借YouBike，或搭乘新北市新巴士F722、F723



拍出絕美大片的秘訣！2026落羽松最佳觀賞期與穿搭建議攻略

最佳觀賞期：根據最新花況，目前（2026年1月）雙北各大景點落羽松已進入轉色高峰，預計美景可維持至農曆年前後（2月初），實際狀況視氣溫與降雨而定。

攝影小貼士：

光線：晴天的下午14:00至16:00是黃金時段，逆光拍攝可讓葉片呈現金黃透亮感。

倒影：在士林原住民公園、新莊頭前公園等地，可嘗試利用水面拍出鏡面效果。



穿搭建議：

建議穿著米白、淺杏色或大地色系的服裝，在深紅褐色的落羽松背景中會更顯突出與柔和。



