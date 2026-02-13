首屆粵港澳海上花市來啦　港珠澳大橋上賞繁花海景還可抽獎拿禮品

花開大橋，禮遇新春——2026粵港澳海上花市。



都話“唔行花街，唔算過年”，行花街係過年必不可少嘅儀式感。今年各地嘅花市堪稱“神仙打架”，但係，呢場唔喺街頭，唔喺巷尾嘅花市絕對令你眼前一亮又一亮。

「花開大橋·禮遇新春」2026粵港澳海上花市2月8日，隆重開市。買年花x購年貨x逛集市x影靚照一站式承包你嘅年味。

首屆粵港澳海上花市嚟啦，解鎖大灣區年味新「花」樣

2026年2月8日-15日，由格力集團旗下珠海花世界重磅打造嘅「花開大橋·禮遇新春」——2026粵港澳海上花市，將喺港珠澳大橋珠海公路口岸二樓正式啟幕。

作為首屆以「海上花市」為概念嘅迎春盛會，可謂係粵港澳大灣區獨一份以港珠澳大橋為紐帶串聯起粵港澳三地嘅年俗記憶同節日溫情。為市民遊客打造一個兼具傳統韻味同灣區特色嘅新春打卡地，令短暫旅途變成一次難忘嘅沉浸式文化體驗。

唔同於傳統花市，呢度係買花、賞花、打卡、年貨采購、文化體驗於一體嘅高品質新春微市集。喺度行花市，腳下係連接三地、氣勢恢宏嘅港珠澳大橋，眼前係百花爭艷、年意盎然嘅繁花盛景，遠望係蔚藍壯闊嘅海天一色，「大橋+花市+海景」三重Buff疊加，隨手一拍都係氣質獨特嘅新春氛圍感大片，帶嚟與眾不同嘅過年體驗。

三大主題區域搶先劇透好逛又好玩，承包你嘅年味

1. 特色花卉展區：繁花賀歲，將好運帶返屋企

新春第一站，點可以錯過呢個「海上花市」？各式應節嘅年宵花擺滿攤位，每一款花都開得熱烈而燦爛，濃鬱熱鬧嘅年味撲面而嚟。

姿態優雅嘅蝴蝶蘭，粉白帶紫、艷而不俗；掛滿紅綢嘅年桔樹，枝葉茂盛，金果累累，揀一盆擺喺門口，新年討個好意頭；仲有花形獨特嘅紅掌花、清雅秀麗嘅桃梅……百花齊放，各有韻味，喺度總會揀到你心水嘅新春“開運花”，讓年味從花香中蔓延開～

2. 年貨禮品展區：一站式采購，打包地道年味

除咗年宵花，年貨采購同樣必不可少！花市特設年貨禮品區，搜羅粵港澳三地特色好嘢，優質農產品、優質農產品、精美新春年貨禮品等，一次過買齊新年所需，無論自己享用定送禮探親都適合～

3. 粵港澳特色美食區：種類豐富，品地道灣區風味

值得一提嘅係，呢度仲有各式各樣來自粵港澳嘅特色小吃。斗門鴨扎包、官釀梅子酒、澳門手信、來福老陳醋......每一款都蘊藏獨特風味，行花市之餘，順便試埋呢啲地道嘅灣區風味，更加過癮！

順豐速遞跨境寄送直達屋企，輕鬆享受灣區盎然春意

仲有順豐快遞可以寄送鮮花直接去港澳，送上門又得，去快遞點自提又得。依託格力集團旗下“珠海花世界”全市唯一嘅順豐快遞花卉寄遞駐點服務，呢次海上花市一樣提供呢項便利。現場設有順豐專業寄遞點，提供覆蓋全國（含港澳地區）嘅鮮花速遞服務：澳門最快可實現半日送達，香港最快次日達。

全程採用專業化保鮮包裝與溫控運輸方案，確保每一束鮮花都能新鮮如初、完好無損地抵達屋企，讓您可以輕鬆傳遞花香祝福，共享灣區春意。

打卡祈福出片率100%，揮春寫福、消費抽獎開年，好運「馬」上到

千祈唔好以為呢度只係買花睇景，精彩遠遠唔止呢地。今次「海上花市」仲準備咗超多互動打卡氣氛裝置同年俗活動，好玩又好拍，朋友圈嘅九宮格都塞唔晒。

1. 好運抽獎，重磅獎品等你拎

另外，喺花市參與“消費打卡贏好禮”活動，仲可以參加新春好運抽獎。格力東澳大酒店高端海景房入住券、珠海香洲英迪格酒店精品房入住券、年宵花蝴蝶蘭、特色農產品、精品盆栽等等，超多重磅獎品等你嚟拎。

參與方式

市民喺花市參與“消費打卡贏好禮”活動，再完成現場指定任務，即可獲得抽獎機會。

*每人每日限抽一次

*二等獎特色農產品可自選，兌完即止

*現場中獎者需由工作人員登記中獎信息（姓名及電話號碼）



抽奖奖品：

【特等奖】格力東澳大酒店高端海景房入住券、珠海香洲英迪格酒店精品房入住券

（數量有限，兌完即止）

【一等奖】八株蝴蝶兰（數量有限，兌完即止）

【二等奖】特色农产品（數量有限，兌完即止）

【三等奖】精品盆栽（數量有限，兌完即止）



2. 揮春寫福，墨香添彩年味濃

現場仲有超有意義嘅揮春文化體驗，特邀書法家現場指導。完成指定活動任務，即可參與揮春體驗。如果有興趣，可以親自提筆書寫，讓墨香為新年添彩，將年味帶返屋企。

現場仲有超有意義嘅揮春文化體驗，特邀書法家現場指導。完成指定活動任務，即可參與揮春體驗。如果有興趣，可以親自提筆書寫。（食在澳門iFood提供）

大橋映繁花，年味漫灣區。呢個新春，邀請你同親友一齊嚟參與呢場以港珠澳大橋為媒，百花為信嘅「海上花市」，一齊攬春花、接鴻運，迎接一個熠熠生輝嘅新年。

2026粵港澳海上花市

花市地址：港珠澳大橋珠海公路口岸2樓

花市時間：2026.2.8-2026.2.15

停車攻略：導航至“港珠澳大橋珠海公路口岸”，車輛可停放在P1/P2停車場



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】