深圳美食｜瀨尿蝦長過手臂　生蠔大過臉　炭燒海鮮網紅店賣點係貴

深圳福田有家帶傳說屬性的路邊攤，據不可考證消息原由如下：

「我存了1年的錢，才敢來吃1次！」

「哇！這裡的蝦鉗大到能擋我臉！」

「這些菜，我在其他地方根本沒吃過！」

所以到底是什麼成就了它的傳奇？



海鮮不僅夠鮮猛，更要夠大

店裡的海鮮每日限量採購，保你吃到最鮮猛的海鮮！蝦鉗就能擋臉的波士頓龍蝦、兩個手掌大的生蠔、手臂粗的泰國瀨尿蝦……總之就是大大大，菜一上桌，你絕對驚呼：啊！好大！

菜一上桌，你絕對驚呼：啊！好大！（食探授權使用）

一定要趕早來，這幾種海鮮桌桌必搶

1. 炭烤蒜蓉帝王蟹

帝王蟹可謂店裡的寶藏NO.1，整隻用炭烤，錫紙負責完美鎖住汁水精華，你在其他地方有這麼吃過？

吃帝王蟹最最搶手的肯定是腿肉啊！上桌後店員會幫你仔細剪掉每一根腿肉的外殼，露出那飽滿嬌嫩、吹彈可破的腿肉時，不廢話趕緊搶！

除了直接品味蟹肉的清甜，更推薦蘸它那本身焗出來的汁水，在絲絲蒜蓉粒提香後，清甜的蟹肉也多了份鹹香~

2. 錫紙烤泰國瀨尿蝦

這裡的瀨尿蝦完全顛覆了我的定義，沒有手臂那麼粗長的瀨尿蝦不能叫瀨尿蝦！粗大到每人都想要吃上一隻，更要拍照留念。

剪開蝦背，我就感受到其內有乾坤！掰開，厚實肥大的蝦膏盡數展現在我眼前。我不信，讓老闆再烤了5條，果然全都是飽滿的蝦膏，我愛了！

除了椒鹽瀨尿蝦，還有瀨尿蝦披薩哦。裹滿拉絲芝士的蝦肉，在我面前根本帥不過3秒，就被我狂塞進嘴裡細細品嚐了：肉質細膩Q彈，還有蝦膏與芝士的加持，清甜被無限激發~

3. 炭烤九節蝦

比上面兩位老大哥的點單率要高不少，因為……比較便宜，哈哈哈哈哈~

首創的蘸百香果吃法，讓其他店爭相模仿。鮮甜的九節蝦遇到酸甜的百香果，毫無違和感，反而感到是絕配！再因肉質夠緊實彈嫩，一口一口都是享受~

最近更是讓芝士與九節蝦相搭，與百香果相比少了份清爽，卻多了種鹹香綿密，啊不行，我都愛怎麼辦！

不想存1年的錢，吃這些菜一樣爽

1. 朝鮮生蠔&戰斧生蠔

朝鮮生蠔個頭較小，但肉質鮮甜飽滿；加拿大生蠔號稱「戰斧生蠔」，個大緊實。重點是還不貴，隨隨便便來一打都毫不心疼~

朝鮮生蠔直接用高壓鍋去蒸，原汁原味，毫不含糊。戰斧生蠔拿去炭烤最為合適，大就完事了~

2. 炭烤蟶子王

用肥碩來評價蟶子王最合適了，相對便宜還能吃到如此巨物，實屬難得，肉質軟嫩無比，入口鮮香汁甜~

3. 炭烤元貝

與蟶子王一樣不僅便宜還夠大，不建議女生一口塞進嘴裡哦，你懂的，海味在蒜蓉的激發下使元貝更加鮮甜~

不止炭烤，更多選擇的創意菜

除了撈個風生水起的雞肉撈起、網紅無重力海鮮掛麵、炸過才能吃的炸糯米雞，更有咖哩魚蛋煲、鮑魚漢堡、薑蔥雞翼、口爆珍珠豆奶……沒有老闆想不出來的菜品，我敢說，很快，全深圳不少地方都會開始賣哦~

懷舊街頭風，延續湖貝時的路邊攤

店內風格是老闆小新哥最愛的電影院+街頭燒烤攤風格，從湖貝開始，輾轉到如今。牆上還掛著當初街頭燒烤攤時的照片，表明始終不忘初心~

作為深圳第一家炭燒海鮮店，出道以來一直被模仿，但輝記炭燒海鮮絲毫不受影響，在堅持品質的同時不斷創新~ 店面不大，卻常有三五好友、十幾甚至二十幾人預約好位置，在深夜，一起大快朵頤吧~

輝記炭燒海鮮

【營業時間】18:00-01:00

【電話】13267141446

【地址】福田區南園路9號（上步小學、順德雙皮奶隔壁）

【交通】1號線科學館站c出口



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