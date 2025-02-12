立山黑部開山2025｜4.15開山！漫步20米高巨大雪壁＋附交通

撰文：古瓅果
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立山黑部開山2025｜立山黑部一日遊｜踏入4月，除了去日本賞櫻之外，位於北陸立山黑部的巨型雪壁同樣值得大家造訪！立山黑部將於2025年4月15日開山，想趁機會親眼欣賞大雪牆「雪の大谷」，就要把握4月至6月的最佳時機，否則錯過了又要再等一年！有興趣的朋友記得預早計劃行程啦！

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立山黑部4.15正式開山！

立山黑部官方宣布將於4月15日至11月30日開山，海外旅客又可以再次親眼觀賞壯觀的大雪牆！「立山黑部」是「立山」跟「黑部湖」兩個地方連結起來的簡稱，又有「日本阿爾卑斯山」之稱，高約3千米的群山連結富山縣與長野縣之間高地，沿途有目不暇給的豐富自然景觀，吸引世界各地的遊客前來登山朝聖。

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立山黑部宣布2024年將於4月15日至11月30日開山。（尹嘉蔚攝）

立山黑部雪之大谷　橫越逾20米巨大雪壁超壯觀

提到立山黑部最出名的景點，必數位於室堂站的「雪の大谷」，由於立山黑部冬季會被冰雪覆蓋，而且氣溫不宜觀光，因此每年約12月至4月期間都會封山。直至春季進行開山，日本鐵道會利用巨型鏟雪車，在厚厚的積雪中闢出一條車道，形成人工塑造而成的雪壁，猶如摩西分紅海般聳立在道路兩側，景色非常壯麗！

（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

旅客可以漫步在高達20米的巨大雪牆之中，更有機會可以親身觸摸雪壁，充分感受大自然的神奇魅力。愈接近夏季，大雪會隨之融化，震撼的景色會隨氣溫上升而逐漸消失，因此這是立山黑部季節限定的絕景，如果錯過了就要再等一年！

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（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

立山黑部開山2025｜登山路線約6至8小時

2025年立山黑部的開山日期為4月15日至11月30日。屆時會開放立山黑部登山路線Alpen route（阿爾卑斯山脈路線），而可以近距離接觸巨型雪壁的活動「雪の大谷」，則由4月15日開始至6月25日完結。

Alpen route指的是富山縣立山站至長野縣扇澤站的「立山黑部登山路線」，由於橫跨天然山嶽，高達2.500公尺，完成全程約要6至8小時，同時需要使用多種交通工具，包括電車、巴士、空中纜車等。

立山黑部登山路線全程約要6至8小時。（立山黑部官網）
（立山黒部アルペンルート官方Facebook）

東京→立山站：從JR東京站乘坐至JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。
大阪→立山站：從JR大阪站乘坐至JR金澤站，然後在JR金澤站轉乘JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。
名古屋→立山站：從JR名古屋站乘坐至JR富山站下車，轉乘電鐵至立山站。

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立山黑部開山2025｜如何前往大雪谷（室堂站）

如有計劃前往立山黑部觀賞巨大雪牆，就要先決定由富山縣立山站入口抑或長野縣扇澤站入口出發，中途會經過部分立山黑部著名景點，如黑部湖、黑部水庫、美女平等。

富山縣出發：乘坐富山鐵路由富山站至立山站，再轉搭立山纜車（立山ケーブルカー）到達美女平，之後乘搭高原巴士（立山高原バス）即可到達。

長野縣出發：從長野站乘搭巴士至扇澤站，再轉乘關電隧道電動巴士（関電トンネル電気バス）至黑部水壩，然後步行至黑部湖乘坐立山空中纜車（立山ケーブルカー），亢往黑部平，登上空中纜車至大觀峰，最後乘搭立山隧道巴士（関電トンネルトロリーバス）即可到達。

如果沒有太多時間計劃交通和行程安排，有旅遊平台推出由大阪出發的巴士兩天遊或三天遊，還可以遊覽週邊景點，例如白川鄉、飛驒高山、立山黑部大雪壁等，包交通及住宿，輕鬆起行！由於立山黑部開山後，每日設有入山人數限制，建議要提早預約！

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