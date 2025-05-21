清邁酒店15間推介｜人均$186起！住玻璃屋／森林木屋／雲海網床

撰文：程朗天
出版：更新：

清邁酒店推介2025｜泰國清邁由古城區以至周邊山區，近年發展了不少新的休閒度假區，Villa開不停，絕對是港人度假首選目的地！《香港01》好食玩飛記者精選清邁15間酒店及民宿，全部都極具特色，人均更只需HK$186起！

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清邁酒店推介【1】清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping）

清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping）於2023年全新開幕，鄰近長康路夜市及布帕蘭寺。酒店提供240間客房，房間配備特大睡床、半開放浴室及浴缸，坐擁山景，部分房間另設帶露台和户外熱水浴缸，非常奢華寫意！酒店同時配備室外游泳池、健身室、水療中心、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店（InterContinental Chiang Mai The Mae Ping）
房價：人均HK$473起（經典房）
地址：153 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程10分鐘
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清邁酒店推介【2】清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下（Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World）

清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下（Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World）於2023年開幕。酒店僅提供44間客房、住宅及別墅，客房配備花園景露台；住宅及別墅則提供戶外平台及私人游泳池，最多可容納8人入住！酒店另設室外游泳池、健身室、水療中心、日光浴場等設施，並提供托兒服務及免費私人停車場。

清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下（Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World）
房價：人均HK$617起（豪華陽台房；包早餐）
地址：189 Suthep Alley, Tambon Su Thep, Muang, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程25分鐘
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清邁酒店推介【3】清邁四季度假酒店（Four Seasons Resort Chiang Mai）

清邁四季度假酒店（Four Seasons Resort Chiang Mai）座落在湄林谷，在清邁奢華酒店中排名第1！酒店曾於2015年翻新，擁有95間自然風格的客房及別墅。房內有超大的象牙白雙人床、露台涼亭、竹編沙發等設施，別墅另設私人泳池，最多更可容納12人入住！酒店更附設室外游泳池、網球場、公共浴池、健身室、兒童俱樂部、餐廳、托兒服務等。

清邁四季度假酒店（Four Seasons Resort Chiang Mai）
房價：人均HK$2,710起（園景亭閣特大床房）
地址：502 MOO 1, MAE RIM, OLD ROAD, Samoeng District, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程33分鐘
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清邁酒店推介【4】美憬閣清邁維朗達高級度假酒店（Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery）

美憬閣清邁維朗達高級度假酒店（Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery）是一個迷人山莊，四面環山的自然風光非常寫意！酒店曾於2020年翻新，共提供71間客房，房間充滿現代時尚感，配備戶外平台、半開放浴室及浴缸、落地窗等，別墅房型更有私人泳池！酒店亦設有水療中心、健身中心、無邊際泳池、2家餐廳和酒吧，CP值超高！

美憬閣清邁維朗達高級度假酒店（Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery）
房價：人均HK$324起（山谷豪華房；包早餐）
地址：192, Ban Pong, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程34分鐘
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清邁酒店推介【5】清邁萬豪酒店（Chiang Mai Marriott Hotel）

清邁萬豪酒店（Chiang Mai Marriott Hotel）於2023年開幕，位於清邁市中心，鄰近長康路夜市、清邁平河鐵橋、湄平河等景點，地理位置極佳！酒店擁有383間客房，房間空間寬敞、設備齊全，而且房間均位於高層，可以無死角俯瞰城市景觀！酒店同時設有5間餐廳、室外游泳池、健身室、日光浴場、兒童俱樂部、免費停車場等設施。

清邁萬豪酒店（Chiang Mai Marriott Hotel）
房價：人均HK$485起（客房）
地址：108 Changklan Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphur Muang, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程11分鐘
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清邁酒店推介【6】清邁馬拉迪酒店（Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai）

清邁馬拉迪酒店（Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai）於2022年開幕，從酒店可以步行抵達平河遊船、清邁博物館、長康路夜市等景點，非常方便！酒店共有34間客房，房間設有露台、半開放浴室及浴缸、免費迷你吧等奢華設備，部分房型更可直達泳池！酒店另設戶外泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池、餐廳等設施。

清邁馬拉迪酒店（Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai）
房價：人均HK$468起（標準特大床房；包早餐及下午茶）
地址：150, 1 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai
交通：清邁火車站車程8分鐘
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清邁酒店推介【7】拉雅古蹟酒店（Raya Heritage）

拉雅古蹟酒店（Raya Heritage）被譽為「清邁最美酒店」，酒店建於湄平河旁，被大量花卉植物包圍，走古典清新風路線，渡假風滿滿！酒店共有38間客房，房間配備露台、奢華浴室及浴缸、特大睡床等，處處都是打卡位！部分房型另設私人游泳池及戶外平台，寬敞舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

拉雅古蹟酒店（Raya Heritage）
房價：人均HK$819起（套房（帶露台）；包早餐）
地址：157 Raya Heritage, Don Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai
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清邁酒店推介【8】羅望子村酒店（Tamarind Village）

羅望子村酒店（Tamarind Village）位於古色古香的清邁舊城區，門前便是清邁周日市場，地理位置喔優越！酒店曾於2019年翻新，現提供46間客房，房間以古舊泰北部族風情為主調，空間寬敞舒適。酒店亦設有室外游泳池、托兒服務、Spa、餐廳等設施及服務，更有米芝蓮推薦池畔餐廳「Ruen Tamarind」！

羅望子村酒店（Tamarind Village）
房價：人均HK$496起（蘭納房；包早餐）
地址：50/1 Rajdamnoen Road Tamarind Village Hotel, Sriphoom, Chiang Mai
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清邁酒店推介【9】清邁安納塔拉度假村（Anantara Chiang Mai Resort）

清邁安納塔拉度假村（Anantara Chiang Mai Resort）曾被評為年度世界最佳東南亞度假勝地酒店，更在世界酒店100強中排名第22！酒店曾於2022年翻新，擁有84間客房，帶有私人庭院或陽台、半開放浴室及浴缸，部分更提供獨立庭院和開放式迴廊，非常奢華！酒店另設室外游泳池、高爾夫球場、健身中心、温泉浴場、廳、露台酒吧等設施。

清邁安納塔拉度假村（Anantara Chiang Mai Resort）
房價：人均HK$1,392起（園景卡薩拉套房；包早餐）
地址：123 Charoen Prathet Road, T.Changklan, A.Muang, Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai
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清邁酒店推介【10】拉林金達温泉度假酒店（Rarin Jinda Wellness Spa Resort）

拉林金達温泉度假酒店（Rarin Jinda Wellness Spa Resort）改建自一座擁有140年歷史的柚木古董房子，整間Resort有著不少柚木元素，配合現代化設施，新舊並合，看上去古色古香！酒店最吸引是中庭為泳池及園林區，在露台即可欣賞園丁的精心布置，環境開揚又舒服！

拉林金達温泉度假酒店（Rarin Jinda Wellness Spa Resort）
房價：人均HK$282起（豪華房；包早餐）
地址：1, 14 Chareonraj Rd., T. Wat Kate, A. Muang Chiang Mai District, Chiang Mai
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清邁酒店推介【11】清邁貝拉娜拉酒店（Bella Nara Hotel Chiang Mai）

清邁貝拉娜拉酒店（Bella Nara Hotel Chiang Mai）於2022年開幕，僅一年時間已入選為Trip.com清邁豪華酒店第3名，擁有4.5星（5星滿分）的高分評級。酒店裝修以純白及實木為設計主軸，感覺簡約大方，且設備好完善，由室外泳池、桑拿房、健身室及日光浴區都有，唯一可圈可點嘅位係隔音較差，酒店隔離是馬路，夜晚睡覺會可能會較嘈。

清邁貝拉娜拉酒店（Bella Nara Hotel Chiang Mai）
房價：人均HK$222起（豪華特大床房）
地址： 34 Huay Kaew Road, Chang Phueak Sub-District, 50300, 昌普, 清邁府, 泰國
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清邁酒店推介【12】晨星野營（Morning Star Glamping）

晨星野營（Morning Star Glamping）位於清邁湄翁縣的Huai Kaeo郊區，四周均被森林環繞，四季清涼，每間Glamping House對出還有長長的溪流，聽著流水聲，夜晚賞星，白晝對著森林泡浴，置身其中，幸福感也不自覺狂飆！Morning Star的配套相當完善，冷氣機、抽濕機、冷熱水爐、軟綿綿大床等，基本上什麼也不用帶已可入住。

晨星野營（Morning Star Glamping）
房價：人均HK$186（尊貴河景別墅；包早餐）
地址：59/1 moo2 Maelai, HuaykaewSubdistrict, Maeon district, Huai Kaeo, Chiang Mai
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清邁酒店推介【13】拉蘭納度假村（La Lanna）

拉蘭納度假村（La Lanna）去年12月才開幕，鄰近清邁湄翁縣著名村落Mae Kampong Village！La Lanna共有4個房型，以希臘聖托里尼為題，藍白主調，好有世外桃源感覺！當中記者最愛River Flows in You，屋間曲線走廊旁邊有兩條水道，行到盡頭是瀑布流水及按摩，非常打卡！按摩池還可調教溫度呢！

拉蘭納度假村（La Lanna）
房價：人均HK$423起（移動之家；包早餐）
地址：La Lanna, Ban Mae Lai, Chiang Mai, Thailand
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清邁酒店推介【14】Taloh Cabin

Taloh Cabin位於清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區。木屋房面績不大，設備卻非常完善，木屋有一半空間係落地玻璃設計，窗外是美麗山巒景致，另一邊的閣樓房，上有King Size大床，下有浴室及廁所，木屋外罕有按摩浴缸、燒烤爐、壁爐等！如時間許可，待在房間睇日落，看著日落在山巒下西沉，感覺非常浪漫！

Taloh Cabin
房價：人均HK$820起
地址：52/2 Moo 2 Huykeaw Mea-On, Chiang Mai, Thailand 50130
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清邁酒店推介【15】4 SKY Glamping

如果想親親大自然，可選擇清邁新開的4 Sky Glamping！這兒賣點可看雲海及星海，且又鄰近市中心，由清邁古城開車來也不過一小時，不失為一個避世好去處！房間方面，設計是純白波波露營屋，冷氣設備齊全，住落也算舒適。整體較有特色是房前的懸空網床，白晝如遇上雲海，睡在上面似飄浮空中，夜晚躺在網床上看星海也挺不錯！

4 SKY Glamping
房價：人均HK$250（Premium Dome）
地址：94 Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai
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