清邁酒店15間推介｜人均$186起！住玻璃屋／森林木屋／雲海網床

清邁酒店推介2025|泰國清邁由古城區以至周邊山區,近年發展了不少新的休閒度假區,Villa開不停,絕對是港人度假首選目的地!《香港01》好食玩飛記者精選清邁15間酒店及民宿,全部都極具特色,人均更只需HK$186起!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

清邁酒店推介【1】清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店(InterContinental Chiang Mai The Mae Ping)

清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店(InterContinental Chiang Mai The Mae Ping)於2023年全新開幕,鄰近長康路夜市及布帕蘭寺。酒店提供240間客房,房間配備特大睡床、半開放浴室及浴缸,坐擁山景,部分房間另設帶露台和户外熱水浴缸,非常奢華寫意!酒店同時配備室外游泳池、健身室、水療中心、兒童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店(InterContinental Chiang Mai The Mae Ping)

房價:人均HK$473起(經典房)

地址:153 Sridonchai Rd, Chang Khlan Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程10分鐘

清邁美平洲際酒店 - IHG 旗下酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【2】清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下(Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World)

清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下(Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World)於2023年開幕。酒店僅提供44間客房、住宅及別墅,客房配備花園景露台;住宅及別墅則提供戶外平台及私人游泳池,最多可容納8人入住!酒店另設室外游泳池、健身室、水療中心、日光浴場等設施,並提供托兒服務及免費私人停車場。

清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下(Aleenta Retreat Chiang Mai - The Leading Hotels of the World)

房價:人均HK$617起(豪華陽台房;包早餐)

地址:189 Suthep Alley, Tambon Su Thep, Muang, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程25分鐘

清邁艾琳塔酒店 - 立鼎世酒店集團旗下搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【3】清邁四季度假酒店(Four Seasons Resort Chiang Mai)

清邁四季度假酒店(Four Seasons Resort Chiang Mai)座落在湄林谷,在清邁奢華酒店中排名第1!酒店曾於2015年翻新,擁有95間自然風格的客房及別墅。房內有超大的象牙白雙人床、露台涼亭、竹編沙發等設施,別墅另設私人泳池,最多更可容納12人入住!酒店更附設室外游泳池、網球場、公共浴池、健身室、兒童俱樂部、餐廳、托兒服務等。

清邁四季度假酒店(Four Seasons Resort Chiang Mai)

房價:人均HK$2,710起(園景亭閣特大床房)

地址:502 MOO 1, MAE RIM, OLD ROAD, Samoeng District, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程33分鐘

清邁四季度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【4】美憬閣清邁維朗達高級度假酒店(Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery)

美憬閣清邁維朗達高級度假酒店(Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery)是一個迷人山莊,四面環山的自然風光非常寫意!酒店曾於2020年翻新,共提供71間客房,房間充滿現代時尚感,配備戶外平台、半開放浴室及浴缸、落地窗等,別墅房型更有私人泳池!酒店亦設有水療中心、健身中心、無邊際泳池、2家餐廳和酒吧,CP值超高!

美憬閣清邁維朗達高級度假酒店(Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery)

房價:人均HK$324起(山谷豪華房;包早餐)

地址:192, Ban Pong, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程34分鐘

美憬閣清邁維朗達高級度假酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【5】清邁萬豪酒店(Chiang Mai Marriott Hotel)

清邁萬豪酒店(Chiang Mai Marriott Hotel)於2023年開幕,位於清邁市中心,鄰近長康路夜市、清邁平河鐵橋、湄平河等景點,地理位置極佳!酒店擁有383間客房,房間空間寬敞、設備齊全,而且房間均位於高層,可以無死角俯瞰城市景觀!酒店同時設有5間餐廳、室外游泳池、健身室、日光浴場、兒童俱樂部、免費停車場等設施。

清邁萬豪酒店(Chiang Mai Marriott Hotel)

房價:人均HK$485起(客房)

地址:108 Changklan Rd, Chang Khlan Sub-district, Amphur Muang, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程11分鐘

清邁萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【6】清邁馬拉迪酒店(Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai)

清邁馬拉迪酒店(Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai)於2022年開幕,從酒店可以步行抵達平河遊船、清邁博物館、長康路夜市等景點,非常方便!酒店共有34間客房,房間設有露台、半開放浴室及浴缸、免費迷你吧等奢華設備,部分房型更可直達泳池!酒店另設戶外泳池、健身室、日光浴場、兒童游泳池、餐廳等設施。

清邁馬拉迪酒店(Maladee Rendezvous Hotel Chiang Mai)

房價:人均HK$468起(標準特大床房;包早餐及下午茶)

地址:150, 1 Charoen Prathet Rd, Tambon Chang Khlan, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai

交通:清邁火車站車程8分鐘

清邁馬拉迪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【7】拉雅古蹟酒店(Raya Heritage)

拉雅古蹟酒店(Raya Heritage)被譽為「清邁最美酒店」,酒店建於湄平河旁,被大量花卉植物包圍,走古典清新風路線,渡假風滿滿!酒店共有38間客房,房間配備露台、奢華浴室及浴缸、特大睡床等,處處都是打卡位!部分房型另設私人游泳池及戶外平台,寬敞舒適。酒店同時配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

拉雅古蹟酒店(Raya Heritage)

房價:人均HK$819起(套房(帶露台);包早餐)

地址:157 Raya Heritage, Don Kaeo, Mae Rim District, Chiang Mai

拉雅古蹟酒店搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【8】羅望子村酒店(Tamarind Village)

羅望子村酒店(Tamarind Village)位於古色古香的清邁舊城區,門前便是清邁周日市場,地理位置喔優越!酒店曾於2019年翻新,現提供46間客房,房間以古舊泰北部族風情為主調,空間寬敞舒適。酒店亦設有室外游泳池、托兒服務、Spa、餐廳等設施及服務,更有米芝蓮推薦池畔餐廳「Ruen Tamarind」!

羅望子村酒店(Tamarind Village)

房價:人均HK$496起(蘭納房;包早餐)

地址:50/1 Rajdamnoen Road Tamarind Village Hotel, Sriphoom, Chiang Mai

羅望子村酒店搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【9】清邁安納塔拉度假村(Anantara Chiang Mai Resort)

清邁安納塔拉度假村(Anantara Chiang Mai Resort)曾被評為年度世界最佳東南亞度假勝地酒店,更在世界酒店100強中排名第22!酒店曾於2022年翻新,擁有84間客房,帶有私人庭院或陽台、半開放浴室及浴缸,部分更提供獨立庭院和開放式迴廊,非常奢華!酒店另設室外游泳池、高爾夫球場、健身中心、温泉浴場、廳、露台酒吧等設施。

清邁安納塔拉度假村(Anantara Chiang Mai Resort)

房價:人均HK$1,392起(園景卡薩拉套房;包早餐)

地址:123 Charoen Prathet Road, T.Changklan, A.Muang, Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai

清邁安納塔拉度假村搶先預訂👉🏻Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook

清邁酒店推介【10】拉林金達温泉度假酒店(Rarin Jinda Wellness Spa Resort)

拉林金達温泉度假酒店(Rarin Jinda Wellness Spa Resort)改建自一座擁有140年歷史的柚木古董房子,整間Resort有著不少柚木元素,配合現代化設施,新舊並合,看上去古色古香!酒店最吸引是中庭為泳池及園林區,在露台即可欣賞園丁的精心布置,環境開揚又舒服!

拉林金達温泉度假酒店(Rarin Jinda Wellness Spa Resort)

房價:人均HK$282起(豪華房;包早餐)

地址:1, 14 Chareonraj Rd., T. Wat Kate, A. Muang Chiang Mai District, Chiang Mai

拉林金達温泉度假酒店搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com|Klook|永安旅遊

清邁酒店推介【11】清邁貝拉娜拉酒店(Bella Nara Hotel Chiang Mai)

清邁貝拉娜拉酒店(Bella Nara Hotel Chiang Mai)於2022年開幕,僅一年時間已入選為Trip.com清邁豪華酒店第3名,擁有4.5星(5星滿分)的高分評級。酒店裝修以純白及實木為設計主軸,感覺簡約大方,且設備好完善,由室外泳池、桑拿房、健身室及日光浴區都有,唯一可圈可點嘅位係隔音較差,酒店隔離是馬路,夜晚睡覺會可能會較嘈。

清邁貝拉娜拉酒店(Bella Nara Hotel Chiang Mai)

房價:人均HK$222起(豪華特大床房)

地址: 34 Huay Kaew Road, Chang Phueak Sub-District, 50300, 昌普, 清邁府, 泰國

清邁貝拉娜拉酒店搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com|Booking.com

清邁酒店推介【12】晨星野營(Morning Star Glamping)

晨星野營(Morning Star Glamping)位於清邁湄翁縣的Huai Kaeo郊區,四周均被森林環繞,四季清涼,每間Glamping House對出還有長長的溪流,聽著流水聲,夜晚賞星,白晝對著森林泡浴,置身其中,幸福感也不自覺狂飆!Morning Star的配套相當完善,冷氣機、抽濕機、冷熱水爐、軟綿綿大床等,基本上什麼也不用帶已可入住。

晨星野營(Morning Star Glamping)

房價:人均HK$186(尊貴河景別墅;包早餐)

地址:59/1 moo2 Maelai, HuaykaewSubdistrict, Maeon district, Huai Kaeo, Chiang Mai

晨星野營搶先預訂👉🏻 Agoda|Trip.com

清邁酒店推介【13】拉蘭納度假村(La Lanna)

拉蘭納度假村(La Lanna)去年12月才開幕,鄰近清邁湄翁縣著名村落Mae Kampong Village!La Lanna共有4個房型,以希臘聖托里尼為題,藍白主調,好有世外桃源感覺!當中記者最愛River Flows in You,屋間曲線走廊旁邊有兩條水道,行到盡頭是瀑布流水及按摩,非常打卡!按摩池還可調教溫度呢!

拉蘭納度假村(La Lanna)

房價:人均HK$423起(移動之家;包早餐)

地址:La Lanna, Ban Mae Lai, Chiang Mai, Thailand

拉蘭納度假村搶先預訂👉🏻 Trip.com

清邁酒店推介【14】Taloh Cabin

Taloh Cabin位於清邁湄翁縣Huai Kaeo郊區。木屋房面績不大,設備卻非常完善,木屋有一半空間係落地玻璃設計,窗外是美麗山巒景致,另一邊的閣樓房,上有King Size大床,下有浴室及廁所,木屋外罕有按摩浴缸、燒烤爐、壁爐等!如時間許可,待在房間睇日落,看著日落在山巒下西沉,感覺非常浪漫!

Taloh Cabin

房價:人均HK$820起

地址:52/2 Moo 2 Huykeaw Mea-On, Chiang Mai, Thailand 50130

Taloh Cabin搶先預訂👉🏻Agoda

清邁酒店推介【15】4 SKY Glamping

如果想親親大自然,可選擇清邁新開的4 Sky Glamping!這兒賣點可看雲海及星海,且又鄰近市中心,由清邁古城開車來也不過一小時,不失為一個避世好去處!房間方面,設計是純白波波露營屋,冷氣設備齊全,住落也算舒適。整體較有特色是房前的懸空網床,白晝如遇上雲海,睡在上面似飄浮空中,夜晚躺在網床上看星海也挺不錯!

4 SKY Glamping

房價:人均HK$250(Premium Dome)

地址:94 Mueang Kai, Mae Taeng District, Chiang Mai

4 SKY Glamping搶先預訂👉🏻Agoda

(全文完)👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多東南亞酒店推薦👇

新加坡酒店|吉隆坡酒店|沙巴酒店|峇里島新酒店|胡志明市酒店|富國島酒店|河內酒店|峴港酒店|曼谷酒店|布吉酒店|清邁酒店|芭堤雅酒店|華欣酒店