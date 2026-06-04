深圳石鍋魚5間推介！雲南手工菜／石鍋江團魚／即叫即劏人均¥56起

深圳石鍋魚｜深圳美食｜提到深圳火鍋，很多人都聯想到濃味、香辣或重口味，其實要食得健康又美味一樣有大把選擇！深圳近來流行雲南式蒸氣石鍋煮魚，即將江團魚置入石鍋中，蓋上草帽蒸燉出鮮甜的魚湯火鍋，既養顏又滋補，簡直是女性恩物！今次《香港01》「好食玩飛」頻道記者分享深圳5大石鍋煮魚推介，部分店更供應一系列雲南手工菜，任飲銀耳湯、任飲水果，最平人均¥56便吃到飽！即睇石鍋煮魚店詳情！



（圖片來源：小紅書@欢小喵）

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深圳美食石鍋魚｜歎精緻雲南手工菜 健康養顏火鍋之選

若吃不慣重口味的酸辣或麻辣火鍋，想換換清淡的原汁原味湯鍋，在深圳不妨選擇雲南式石鍋煮魚！石鍋煮魚與一般的火鍋不同，不採用明火烹製，而是通過插在鍋底的蒸汽小孔，不斷噴出水蒸汽蒸煮食材！只須將一條鮮活的魚放入石鍋內，不需加任何調料、食用油，倒入少量高湯，加上豆腐及菇菌，蓋上草帽，蒸5至6分鐘，即可享用一鍋原汁原味、奶白色的魚湯！草帽鍋蓋也別於一般金屬鍋蓋，圓錐尖頂的設計更能鎖住水汽，魚肉不易煮老，而且帶有稻草的清香，令人一試難忘！

想食高質的石鍋煮魚，今次記者便找來5間深圳人氣高企的石鍋煮魚店，有興趣的朋友必不可錯過！

深圳美食石鍋魚推介【1】東籬石鍋魚（深大店）——獨特紫蘇香江團魚／泡椒惹味提鮮

提到深圳實力派石鍋魚，東籬石鍋魚必然榜上有名！雖名氣不及鮮潭或鮮念，但其特色帶紫蘇香的石鍋魚獲受網民好評，於大眾點評也獲得4.6星（５星滿分）高分，人均不過¥56！這兒的石鍋魚都是現殺現煮，魚肉鮮甜，湯頭濃香潤喉，店家還加入了紫蘇葉及泡椒來提鮮，令人一試難忘！另外，店家也供應一系列手工菜，如重慶烤魚、香辣田螺、肥腸雞煲、紫蘇牛蛙、九味鳳爪、乾炒牛河，口味均別樹一格，惹味十足！

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東籬石鍋魚（深大店）

地址：深圳粵海街道粵桂社區學府路48號厚德品園103號（木屋燒烤隔壁）

交通：深圳地鐵11/12號線，南山站E1出口，步行1km。



深圳美食石鍋魚推介【2】魚軒天下·石鍋魚·湖北菜（西麗店）——豆豉藥材湯底／鮮甜補身

想一嘗正宗的湖北家鄉菜，可來深圳「魚軒天下‧石鍋魚·湖北菜」！這兒主打各式各樣的地道湖北魚料理，如招牌石鍋魚、荷塘甲魚、青花椒魚、老壇酸菜魚、涼拌魚皮、椒麻鱔魚絲…等，是愛魚鮮的朋友的必食好去處！其中，魚軒天下的石鍋魚在深圳非常有名，除了江團魚即點即殺夠新鮮外，特色是加了豆豉及二十多種藥材，既提鮮又補身，好適合冬天進補食用。

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魚軒天下·石鍋魚·湖北菜（西麗店）

地址：深圳西麗升源樓2號

交通：深圳地鐵7號線，茶光站B出口，步行240m。



深圳美食石鍋魚推介【3】鮮潭蒸汽石鍋魚——石鍋蒸江團魚拌野菌湯／任飲銀耳湯／任食水果

深圳人氣No.1的石鍋魚店，莫過於是「鮮潭蒸汽石鍋魚」，門口總排著長長人龍，裝修過後人氣更盛！店家招牌菜是江團魚野菌養生鍋，每條魚也是即點即宰，加上以草帽蒸汽煮製，湯底清甜濃郁，魚肉爽彈，真材實料！此外，店家一系列的雲南手工菜也不可錯過，如鮮潭撈拌肥牛、雲南竹筒飯、鮮花餅等，整體不肥不膩又清香！店家還設有任飲銀耳湯及任食水果服務，吃到飽人均也不過¥94，好抵食！

鮮潭蒸汽石鍋魚

地址：深圳福華一路卓悅oneavenue商場東區b1層191號

交通：深圳地鐵1號線，崗廈站出口，步行110米



深圳美食石鍋魚推介【4】鮮念蒸汽石鍋魚——主打江團魚／即點即宰／青椒紫蘇湯

深圳另一人氣石鍋煮魚，當屬「鮮念蒸汽石鍋魚」。這兒的湯底較多辛香元素，除原味湯底，還有招牌的青椒紫蘇湯及土炮麻辣鍋，切合輕濃不同口味的人士！這兒也是主打江團魚，即點即宰，非常新鮮！此外，鮮念另一特點是菇菌配料份外多選擇，如竹蓀、松茸、雞樅、金耳等，愛菇菌的朋友必不可錯過！

鮮念蒸汽石鍋魚

地址：深圳民治紅山6979商業中心一期5棟二樓205A（喜記潮牛莊隔壁）

交通：深圳地鐵4/6號線，紅山站出口，步行430米



深圳美食石鍋魚推介【5】雲南肴雲南菜——主打石鍋魚及汽鍋雞／精緻手工雲南菜

位於海岸城購物中心的雲南肴雲南菜，主打一系列精緻的雲南蒸汽燉菜，招牌料理分別有蒸汽石鍋魚及汽鍋雞！此外，一系列手工雲南菜也十分吸引，當中包括黑糖豆花、包燒野生牛肝菌、咕嘟肉沫包漿豆腐、黑三剁及茉莉花炒雞蛋等，菜品選擇多多！

雲南肴雲南菜

地址：深圳文心五路33號海岸城購物中心5層535號商舖

交通：深圳地鐵2號線，后海站出口，步行680米



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