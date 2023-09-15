行李寄艙索償懶人包｜消委會教12招自保　做漏一步隨時無法索償

行李寄艙索償｜消委會早前挑選22間有較多往來香港航班的航空公司作為調查對象，查詢行李延誤、行李遺失、行李損毀等不同情況下，乘客可獲得的賠償和追討細節，《香港01》「好食玩飛」記者將消委會嚴謹詳盡的調查內容，以問答形容整理出以下11個精簡重點，以及消委會建議12招自保措施，搭飛機將行李寄艙前一定要知道！

一趟愉快旅程如遇上行李延誤、行李遺失、行李損毀，肯定相當掃興。（tarnnnyyy@ig）

有關消委會於是調查過程及發現，可參考較早時《香港01》報道，以下將從消費者角度出發，告訴你於乘搭航班前要注意的自保措施，以及萬一不幸遇上行李延誤、行李遺失、行李損毀，該如何追討，留意下面【問題4】，是追討過程重中之重！

行李寄艙索償【問題1】我的手提行李不見了，可以向航空公司索償嗎？

消委會表示，根據《華沙公約》和《蒙特利爾公約》，假如寄艙行李是在航空公司的掌管期間因延誤、遺失、損毀而對乘客造成損失，航空公司須要負責，但手提行李則非航空公司責任，除非能證實有關損失是由於航空公司或其員工的過失而造成。

行李寄艙索償【問題2】寄艙行李延誤了，而我抵達目的地後需要買必需品，航空公司會負責嗎？

假如寄艙行李延誤，乘客需購買衣物、衞生用品等必需品，消委會調查顯示，全部航空公司皆容許乘客報銷有關臨時開支，但注意部份航空公司要行李延誤超過24小時，方符合報銷資格。此外，部份航空公司則會提供現金津貼，金額因公司而異，消委會提醒如津貼不足以支付全部必需品開支，消費者仍有權向航空公司索償差額。

行李寄艙索償【問題3】我是回程時寄艙行李延誤了，可以索償嗎？

消委會表示，以一名香港居民為例，如果該乘客外遊後返港，並於抵港時發現行李遺失，航空公司或會推斷該名乘客家中已有足夠衣物和衞生用品，故此拒絕為購買上述代用品的開支作出賠償。

行李寄艙索償【問題4】我的寄艙行李延誤了，我可以到酒店安頓後才通報嗎？

消委會表示，假如確認未能找到寄艙行李，應即時前往航空公司的行李服務櫃位向職員報告，以獲取「行李事故報告書」（Property Irregularity Report，PIR）。該報告書會記錄行李的相關問題，並作為向航空公司及保險公司索賠的依據。一般可透過電話、電郵、網上表格等方式作事後申報，但以此方式獲取的報告未必能用以向航空公司索償。

行李寄艙索償【問題5】我的寄艙行李要等多少天才被當成是遺失？

如果行李被定義為遺失，便會進入賠償程序。消委會是次調查顯示，有航空公司於申報行李延誤起計算，最快5天後便會將該行李定義為遺失，然而有航空公司要45日後才當是行李遺失。

行李寄艙索償【問題6】我的寄艙行李是加購的，有關費用能否退還？

根據消委會是次調查，有11間航空公司會在遺失乘客的寄艙行李後，退還加購的行李件數或磅數的費用，消費者如不幸遺失行李，可向航空公司查詢是否有退款安排。

行李寄艙索償【問題7】我獲發放賠償後，航空公司表示尋獲該行李，怎麼辦？

假如航空公司已向乘客發放行李遺失的賠償，而事後卻尋獲有關行李，消委會調查顯示，有6間航空公司表示會將行李交還給乘客，而已發放的賠償額毋須退還，但其他航空公司則要求乘客退還賠償。

行李寄艙索償【問題8】我的領回寄艙行李箱時發現損毀了，可以要求賠償嗎？

消委會表示，寄艙行李於運輸程過程中難免有輕微划痕或凹痕，航空公司一般毋須對這些正常磨損負責。然而，如行李箱因處理不當而有外殼崩裂等較嚴重的損毀，有19間航空公司表示會給予金錢補償，另有15間公司指可提供替代行李箱。

行李寄艙索償【問題9】我行李箱內的易碎品損毀了，可以要求賠償嗎？

消委會表示，根據相關條約，行李物品有損毀，航空公司要承擔責任。然後，航空公司亦可以乘客疏忽為由，免除全部或部分的賠償責任。因此，消委會建議貴重物品應「跟身」，如要寄艙，應妥善包好並拍照記錄，以便日後需要索償時能提供相關證據。

行李寄艙索償【問題10】我的行李索償是足額賠償，還是會計算折舊率？

消委會表示，航空公司在計算行李賠償金額時，通常會使用一定的折舊率，再考慮該物品的使用年期，以計算出最終的賠償金額，由首年8%至30%不等，但也有航空公司不計折舊率。

行李寄艙索償【問題11】聯營航班、中轉航班，應向哪間航空公司索償？

消委會表示，乘客有權向涉及航班的各航空公司索償，建議消費者應考慮相關航空公司的賠償政策與安排，以及索償的方便程度等，以爭取對自身較為有利的賠償。

看到這裏，相信你對如何索償已有基本了解，以下是消委會建議12招，有助避免遺失行李箱，以及遺失後更有效地追蹤和索賠：

到埗前

行李寄艙索償【自保方法1】行李箱寄艙前，可以拍攝相片或影片，記錄行李箱全貌、外殼、輪子及把手是良好狀況。

行李寄艙索償【自保方法2】藥物、鎖匙、現金、身份證明文件、易碎和貴重物品，都應該隨身攜帶，以減低物品受損和遺失機會。

行李寄艙索償【自保方法3】若寄艙行李內有貴重物，宜考慮加購貴重品保險，或向航空公司作特別申報，並提供有關證明和支付附加費，以獲得額外保障。

行李寄艙索償【自保方法4】有部分航空公司的流動應用程式，可提供行李追蹤服務，有助掌握行李運送狀況。

行李寄艙索償【自保方法5】可以於行李箱上繫上絲帶或其他識別物，以防其他乘客誤取，也方便自己盡快領回行李箱。

行李寄艙索償【自保方法6】行李箱上貼滿航班條碼，可能會引致行李系統或職員混淆，旅程完結後應清理。

行李寄艙索償【自保方法7】啟程時務必保留行李的寄艙收據和相關標籤，萬一行李延誤或遺失，有助索償和追蹤行李下落。

到埗後

行李寄艙索償【自保方法8】提取行李時確認有否誤取他人行李，然後仔細檢查行李箱狀況，確保一切無誤才好離開行李提取大堂。

行李寄艙索償【自保方法9】如遇到行李損毀或延誤，應立即前往航空公司的行李服務櫃位向職員報告，並索取行李事故報告書。

行李寄艙索償【自保方法10】若發現行李受損，應從不同角度拍照存檔，並保留該損毀的行李箱以作索償證據。

行李寄艙索償【自保方法11】如因行李延誤而需購買必需品，可先向航空公司與保險公司了解報銷細節及賠償限額，並保留所有單據索償。

行李寄艙索償【自保方法12】向航空公司索償時，須確保於航空公司或公約所訂的時限內提出。

（全文完）