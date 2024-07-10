日本紅葉預測時間2024｜賞楓景點40大推介　北海道料最早見頃轉紅

日本紅葉預測2024！進入秋天是日本賞楓的最佳時間，可以看到漫天紅葉的美景！不過由於日本賞楓景點超級多，而每個景點的最佳賞楓時間及景色都不一樣，《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合2024日本全國紅葉預測日子、最佳賞楓時間及景點給大家參考！即睇賞紅葉攻略、賞楓好去處！



新潟縣苗場過往的紅葉林（圖片來源：新潟縣觀光協會）

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日本紅葉預測2024 北海道最早見頃／九州地區開到12月

日本紅葉會在秋天氣溫漸漸下降時出現，寒冷的地區，樹葉會先較早變色，所以日本的紅葉季會從北向南開始蔓延，緯度較高的地區的樹葉亦會更快轉紅。

日本紅葉在每年9月底便會開始轉紅，通常以最北的北海道最早見頃。不過日本預計今年秋季的氣溫會比往年高，因此北部紅葉會比平常較晚轉紅，部分地區的觀賞時期可能比以往晚10天或以上，日本東部及西部日本紅葉最佳觀賞時間則與以往相約。

由往年的楓葉見頃時間推算，今年最早盛開的日本紅葉將落在北海道及札幌地區，預計會在10月開始轉紅，並在11月上旬見頃；東北地區的最佳賞楓時間約莫在11月上旬至11月中旬；關東地區約在11月中旬；中部及關西地區約在11月下旬；中國及四國地區約在11月下旬至12月上旬，九州地區則為最晚見頃，預計在12月上旬見頃。（本頻道將會持續更新最新紅葉預測時間）

北海道紅葉預測｜11月上旬

賞楓地點推薦【1】旭岳

北海道旭岳是北海道最高峰，海拔2291米，從旭岳溫泉搭乘纜車到山頂，沿途攀升可將葉山林盡收眼底。

旭岳紅葉（圖片來源：Youtube@スナフキン45 ）

賞楓地點推薦【2】支笏湖

支笏湖是北海道的是4萬年前火山爆發所形成的火口湖及不凍湖，支芴湖畔的楓葉轉紅映照在水面上更是壯觀！沿著支笏湖畔散步或搭乘觀光船更可以感受不一樣的紅葉之旅！

賞楓地點推薦【3】豐平峽

豐平峽水庫由豊平川和茂密的樹林交織而成，在秋季到訪可以看到整座山壁染成紅色，場面超級壯觀！

豐平峽紅葉（圖片來源：定山溪觀光協會）

賞楓地點推薦【4】登別地獄谷

登別地獄谷在每年秋天都會有滿山的鮮紅楓葉，火山熔岩的特殊地形再搭配噴氣孔和湧泉，是非常特別的秋日景色。

賞楓地點推薦【5】定山溪温泉

定山溪温泉有「札幌後花園」之稱，除了可以一邊浸溫泉一邊欣賞紅葉外，更可以到二見吊橋與紅葉打卡！

定山溪温泉（圖片來源：北海道官方網站）

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東北地區紅葉預測｜11月上旬至11月中旬

賞楓地點推薦【1】奧入瀨溪流

奧入瀨溪流位於青森縣，溪流總長14公里，可以欣賞到「白線瀑布」、「九段瀑布」、「銚子大瀑布」、「三亂流」、「阿修羅流」瀑布，瀑布配紅葉風景美不勝收！

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賞楓地點推薦【2】十和田湖

十和田湖位於青森縣，是日本第三深的湖泊，滿滿的紅葉倒映在清澈水面上，可以一邊散步一邊欣賞楓葉，超級寫意！

十和田湖紅葉（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

賞楓地點推薦【3】猊鼻溪

位於岩手縣的猊鼻溪是日本百景之一的絕美景點，在秋季更可以看到紅葉依附在溪岩上的美景，如果搭乘日式觀光小船欣賞沿途景色更壯觀！

猊鼻溪（圖片來源：翔笙旅行社股份有限公司）

賞楓地點推薦【4】石黑武家屋敷

位於秋田縣的角館石黑武家屋敷是江戶時代地位崇高的武士的居住地，也是該地區中最古老的建築。石黑武家屋敷三面環山，街道古色古香，在秋季前往更可以看到傳統的黑牆建築與巨大的楓樹相映成趣的美景，換上日本的和服賞楓就更有氣氛！

賞楓地點推薦【5】銀山溫泉

銀山溫泉是位於山形縣鄉間的溫泉勝地，雖然地理面積不大，但古色古香的街景仍然吸引不少人慕名而至！美麗楓紅搭配古老的溫泉街及日式傳統木製建築，日系感滿滿！

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關東地區紅葉預測｜11月中旬

賞楓地點推薦【1】吹割瀑布

吹割瀑布是當地人強烈推薦的賞紅葉景點。吹割瀑布被列為天然紀念物，擁有長達1.5km奇石分布的溪谷，以及高約7米、寬30米規模的瀑布。秋天時分，觀瀑台更可以眺望槭、櫸、紅葉等植物呈現的繽紛色彩及瀑布的雄偉景致！

賞楓地點推薦【2】榛名山

榛名山位於日本群馬縣，，山頂上亦有一座火山口形成的火山口湖「榛名湖」。當秋天來臨時，榛名山便會染上一片楓紅，走到山頂更可無死角飽覽榛名湖與紅葉景色！

榛名山紅葉（圖片來源：群馬縣政府）

賞楓地點推薦【3】箱根蘆之湖

在秋天到訪箱根除了可以享受溫泉之外，也建議到「蘆之湖」賞楓，可以乘坐「海賊船」一邊遊湖一邊欣賞紅葉景色，在天氣好的時候更可以看到富士山！

賞楓地點推薦【4】明月院

明月院位於鎌倉，以銀杏和紅葉的觀賞名所而聞名。明月院的「本堂後庭院」亦只會在秋天紅葉盛開時才會特別開放予人賞楓，從「本堂」的圓窗看出去的風景也非常好，來這裡打卡拍照絕對好看！

賞楓地點推薦【5】代代木公園

代代木公園鄰近明治神宮旁，有非常寬廣的草坪，在秋天時，草坪周圍的楓樹會開始染上秋色，不想走馬看花，坐在紅葉下療瘉心靈，或一邊野餐一邊感受濃厚秋意是最佳選擇！

賞楓地點推薦【6】新宿御苑

新宿御苑四處都種滿老樹，內有日式庭園、幾何式庭園及可以欣賞寬廣草坪等自然景觀的風景庭園等，在秋季前往能欣賞到絕美的楓葉和菊花壇展，在古色古香的日式氛圍下欣賞紅葉別有一番風味！

賞楓地點推薦【7】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園有種類繁多的花卉。在秋季到訪除了可以邊漫步或踩單車邊賞楓外，更可欣賞到滿布銀杏樹的黃色葉片及美麗楓紅的銀杏大道！公園也會在秋季舉辦紅葉祭和點燈活動，紅葉景色更醉人！

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中部地區紅葉預測｜11月下旬

賞楓地點推薦【1】須又峽夢之吊橋

須又峽位於靜岡縣靜岡縣，是一個向上游延伸約20公里的山谷與瀑布，以紅葉聞名。在秋天踏上須又峽的夢之吊橋，更可以被色彩斑斕的森林和湖水圍繞，絕對是人間秘境！

須又峽夢之吊橋（圖片來源：Explore Shizuoka）

賞楓地點推薦【2】雲湯池

雲湯池位於輕井澤，是非常熱門的賞楓景點距離輕井澤車站僅20分鐘步程，前往賞楓超方便！雲湯池環湖公園可以看到楓樹倒映在湖水中，野鴨在楓樹倒映中暢游更特別！

賞楓地點推薦【3】白鳥庭園

白鳥庭園位於名古屋，是擁有1500顆楓樹的池泉迴遊式日本庭園。每逢賞楓季節，白鳥庭園都會舉辦觀楓會，亦可亦在此欣賞夜楓。

賞楓地點推薦【4】河口湖

河口湖除了是溫泉勝地，更是絕佳的賞楓景點！在秋天時分到訪可以看到以富士山及河口湖畔為背景的美麗「楓」景，入住溫泉酒店更可以一邊浸溫泉一邊賞楓！

賞楓地點推薦【5】下呂溫泉

下呂溫泉是位於岐阜縣的溫泉鄉，擁有古色古香的村落及溫泉寺。在秋天到訪下呂溫泉的合掌村及溫泉寺，可以看到火紅色的紅葉及古老建築的動人景色，有如仙境一樣！

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關西地區紅葉預測｜11月下旬

賞楓地點推薦【1】清水寺

清水寺附著音羽山建在懸崖峭壁邊，只要爬上參道就能看到歷史古建築搭配火紅的楓葉、遠眺京都市景！在賞楓時節，清水寺也會實施點燈活動，可以一睹睽違已久的美麗夜楓！

賞楓地點推薦【2】嵐山渡月橋

嵐山渡月橋是京都著名的景點，位於林木茂密的山間，在秋天會轉換成一片火紅的豔麗秋色，可以好好感受秋天的京都風情！每年11月的第2個周日也會舉辦「嵐山紅葉祭」，是相當有特色的祭典活動！

賞楓地點推薦【3】北野天滿宮

北野天滿宮是京都市古老的神社之一，是桃山時代風格的建築，內有一處梅花林園，亦有不少楓樹，在秋季漫步其中賞紅葉，能享受被茂密楓葉重重包圍的感覺！北野天滿宮每年僅在初夏及秋季開放，每年10月的第三個星期日更會舉辦秋祭，機會非常難得！

賞楓地點推薦【4】琉璃光院

琉璃光院以賞楓聞名，在書院內有如琉璃鏡一般的桌面倒映出窗外的楓紅，非常唯美又打卡able！琉璃光院僅在每年春天、夏天及秋天的特定時間開放。

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賞楓地點推薦【5】大阪城公園

大阪城公園總面積達105.6公頃，西之丸庭園有約300株櫻花；梅林則種有1270株梅花；天守閣前更有不少銀杏樹及楓樹，一年四季都可以欣賞到不同景色！在紅黃葉盛開時前往賞楓別有風情，更可以參與園內每年春秋兩季舉辦的花木市集！

賞楓地點推薦【6】萬博紀念公園

萬博紀念公園位於大阪府吹田市，園內種有一萬棵以上的樹木，因此每逢秋天來臨，整個公園的樹木都會染上楓紅，日式庭園的瀑布更會變成紅葉瀑布，令人賞心悅目！

賞楓地點推薦【7】高源寺

高源寺位於兵庫縣，所栽種的楓樹是由禪師自中國修行帶回來種植的「天目楓」，小巧的葉片與明顯的鋸齒邊緣與其他地方的楓樹有所不同，在高源寺可以欣賞到楓紅交織的美麗景色！

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賞楓地點推薦【8】奈良公園

奈良公園以「鹿」聞名，內裡亦種滿了銀杏樹和楓樹，秋季時前往觀光，可以一邊餵鹿一邊欣賞銀杏的楓葉的自然美景！

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中國及四國地區紅葉預測｜11月下旬至12月上旬

賞楓地點推薦【1】寒霞溪

寒霞溪是日本三大溪谷之一，可以俯瞰瀨戶內海，更是四國香川縣賞紅葉的第一名所！每逢秋天，溪谷便會被楓葉染得一片通紅。從寒霞溪山頂搭乘纜車，景色更壯觀！

賞楓地點推薦【2】栗林公園

栗林公園是位於四國的傳統日式庭園，更被列為國之特別名勝。秋季時分除了可以在白天賞楓，也可以在晚上欣賞夜楓！

賞楓地點推薦【3】足立美術館

足立美術館除了有收藏日本繪畫藝術的美術館，更有一座超大的日式庭園！庭園內有楓樹和杜鵑花，在秋季到訪更有機會看到鋪滿紅色的楓葉地毯！

賞楓地點推薦【4】奧津谷

奧築溪被譽為岡山縣的紅葉名勝之一，溪谷全長3公里，沿著溪間散步可以欣賞壯麗的自然景觀。每到秋季，鮮紅的楓葉、山毛櫸、槭樹等都會將溪谷沿岸染上美麗的秋色，景色宜人。

賞楓地點推薦【5】宮島嚴島神社

宮島被稱為日本三景之一，宮島嚴島神社更是必訪景點！神社與周圍的自然景觀融為一體，屹立在海上的鳥居也非常壯麗！在秋季到訪更可以到神社旁邊的「紅葉谷公園」和「大聖院」欣賞滿地紅葉！

九州地區紅葉預測｜12月上旬

賞楓地點推薦【1】九年庵

位於佐賀縣的九年庵是賞楓的知名景點，日本庭園內種植了130多棵楓樹及杜鵑，在秋天到訪都會欣賞到絕美的楓景！九年庵只會在秋季紅葉季才會對外開放9天，把握機會前往觀光啦！

賞楓地點推薦【2】秋月城跡

被稱為小京都的秋月城跡位於福岡，是福岡有名的紅葉名勝。建於17世紀的秋月城保存至今的遺跡包括石牆和城樓，其中的黑門尤其令人印象深刻！在秋季前往賞楓可以看到黑門與火紅的紅葉相映成趣。

賞楓地點推薦【3】富貴寺

位於大分縣的富貴寺是九州最古老的木造建築，也是日本三大阿彌陀堂之一，建於718年。富貴寺的四周種滿了楓樹，被秋葉包圍的阿彌陀堂景色美極了！

富貴寺（圖片來源：Oita Heritage）

賞楓地點推薦【4】菊池溪谷

菊池溪谷位於熊本縣，瀑布和原始森林孕育了豐富的動、植物種類，更是野生鳥類的寶庫！在落葉時分，溪谷更會因紅葉落下而變成一張色彩繽紛的地毯，十分值得觀賞！

賞楓地點推薦【5】霧島溫泉

位於鹿兒島的霧島溫泉是溫泉鄉，從霧島溫泉鄉到蝦野高原的一整條路線都是觀賞紅葉的熱門地點，可以一邊開車一邊欣賞紅葉。霧島神宮內亦種滿了楓樹，火紅及泛黃得樹葉非常好看！

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