山姆中伏｜盤點21件出事貨品　錯體麻雀／全肥膏牛肉／甜腥花膠羹

山姆中伏｜深圳山姆超市｜港人北上消費熱潮持續，特別是山姆及Costco兩大超市近月成為必到景點！不過，有網民在Facebook開設「山姆中伏分享Group」，短時間吸引9.7萬人加入，不少「苦主」分享惡劣消費體驗和中伏貨品，繼早前全肥膏牛肉後，最近又有「錯體麻雀」震驚網民！《香港01》好食玩飛記者整理網民意見，盤點21款中伏產品，助大家避雷，不要交「智商稅」!



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近日，大批網民在Facebook社群「山姆中伏分享Group」發帖分享各種中伏經歷，產品質素差之餘，更有網民稱伏到驚，大呼「永不續會」！

山姆中伏產品【賀年篇】

山姆中伏產品【1】Hello Kitty麻雀 網民：無得換嘅錯體麻雀

農曆新年，一家親友圍在一起打麻雀可謂指定動作。不過，近日山姆中伏Group中就有人分享在山姆購買了錯體Hello Kitty麻雀，而且keep單問代購都無得換！帖主苦笑稱自己「打打下有5隻六萬」、「打六萬有人叫碰，另一個話你碰咩我有2隻六萬，之後輸家話唔算數有5隻六萬，打咗成半個鐘先知」，問Group友有無人與她有相同遭遇，結果引來連串網民熱討！

不少人表示同樣「中伏」，新年流流打錯體牌「大吉利是」、「以為有人出千」！其中有位網友分享自己的情況更過份，買了2副Hello Kitty麻雀都出事，一副牌多了隻二萬、少了隻三萬；另一副只有筒子、無萬子，笑指「8隻一筒好玩了」！似乎山姆Hello Kitty麻雀錯體的情況相當嚴重！更有人質疑山姆的Hello Kitty麻雀是無授權產品，無理由這麼基本的品質管理也做不好。

山姆中伏產品【生熟食品篇】

山姆中伏產品【2】火鍋牛肉 網民：賣肥牛定牛油？

網民在中伏Group中，大力呼籲大家切勿去山姆超市買火鍋牛肉，怒指山姆慣常做法是在包裝最上層放最瘦的肉，最底全放肥肉，即便透明包裝也未必睇得出，似買牛油多過肥牛！不少網民見圖紛紛熱討，揶揄不愧是「正宗肥牛」、「俾你食 Sukiyaki起鑊」、「夠哂雪花」！

山姆中伏產品【3】美式烤雞 網民：人生食過最難食的雞！

提到山姆中伏熟食，美式烤雞暫列第一！不論中港兩地網民都紛紛吐糟，集「怪味」、「肉柴」及「肉霉」於一身，網民大呻「佢隻雞係我人生食過最難食的雞」、「怪味雞，化學料」、「我食完痾咗2日」、「巨難食」、「¥39.8你想吃什麼雞」等，更有網民指撕開雞肉時，還看到「裡面一層一層的調料」，似乎商家為求調味快點滲透雞肉，使雞看上去更大隻飽滿，夾硬用針筒將調料打入肉，看見也食慾全無！

山姆中伏產品【4】泰式冷泡海鮮 網民：逃命級腥 海鮮似橡皮

山姆的泰式冷泡海鮮也是出名「伏」！有網民形容泰式冷泡汁彷彿放了一斤「糖」，湯汁味道超重，不辣不酸超甜！另外，海鮮有明顯的腥味，裡面的海鮮除了鮑魚和蝦子，其他都跟橡皮一樣。

山姆中伏產品【5】意式經典蕃茄肉醬麵 網民：肉醬好少，醬汁好酸

山姆的「Italian Classic」意式經典蕃茄肉醬麵受很多人追捧，不過有網民試過就指「失望」！肉醬好少、醬汁好酸，整體味道都好難食，不明白為何得到這麼多人吹奏！包裝意粉，網民更建議揀「ＭＭ」及「圃美多」等品牌。

山姆中伏產品【甜品篇】

山姆中伏產品【6】豆乳花膠羹 網民：甜的腥味不能接受

而這一位網民初嘗山姆豆乳花膠羹，她形容「好奇怪嘅質感，而且渴撻撻，堅難食」。另一網民笑指「甜的腥味不能接受」，內裡的花膠挺大顆，但好腥，然後又滑溜溜的，整體口感十足嘔吐物，「喝一口整個胃都在瘋狂抽搐」、「聽勸別買」！不過，亦有網民此款豆乳花膠羹須加熱食，「加熱無咁杰，吾難食喎」。

山姆中伏產品【7】提拉米蘇 網民：苦到似泡過中藥、中層煉乳好嘔心

一位網民笑指自己食到「中式提拉米蘇」，她指「山姆嘅提拉米蘇聽講係好正宗，終於買來試下喇。結果我真係頂唔順，成塊提拉米蘇好似泡過中藥，苦到不得了」她形容山姆提拉米蘇的咖啡味苦到中藥般的程度。至於另一內地網友也指，山姆提拉米蘇又貴又難食，蛋糕體全被咖啡液浸濕了，奶油的那一層好像是煉乳口感，甚至比叮咚買菜（一款自營生鮮平台及提供配送服務的生活服務類APP和線上超級賣場）的更難吃，但人家便宜得多了！

山姆中伏產品【8】紅絲絨蛋糕 網民：顆粒感明顯！食一口即陣亡！

山姆的紅絲絨蛋糕，號稱綿密濕潤，細膩絲滑！ 不過不少網民嘗過都吐燴「驚天大雷」！有人表示，從未食過顆粒感如此明顯的紅絲絨蛋糕，強迫症患者看著它邊切邊狂掉渣，頓感「崩潰」！此外，紅絲絨蛋糕太甜，奶油加起司，膩在嘴裡，又甜又鹹，簡直是「食一口即陣亡」！

山姆中伏產品【9】麥芬蛋糕 網民：糕體似浸了油、甜到齁

另一款山姆名物「麥芬蛋糕」也糟網民力插，網民直指看著大份足料，一個有一個拳頭般大，但吃上口又易散又一口油！「甜到齁」、「特油，碰一下滿手油、糕體似浸了油」、「碰一下全散了」，「不吃吧，浪費，吃了吧，好膩」，「愛甜星人嘗了一塊也停了下來」！有人還笑指「對不起糧食，我今天可能要浪費你了」！

山姆中伏產品【10】抹茶玫瑰卷 網民：好假香精味 側面有假包裝

山姆出品的瑞士卷向來深受網民追捧，但早前換了奶油餡後，立即成為網民討伐目標！當中特別是新出的抹茶玫瑰卷，幾乎中港兩地網民也大呼難食，劣評如潮！瑞士卷不但太甜，還有好假的香精味，不少人表示食兩口就頂唔順掉了！更有網民指，不明白為什麼瑞士卷兩端側面都貼有一片假包裝紙，買回來揭開，有點受騙的感覺。

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山姆中伏產品【蔬果篇】

山姆中伏產品【11】溏心番薯 網民：壞番薯

網民分享在山姆超市買了一盒溏心番薯，打開驚見有一條番薯壞了就將其切掉。但圖片可見，溏心番薯的皮和番薯肉都不是平常溏心蕃薯的顏色，而是相對啡色和淡黃白色。不過都有網民指番薯味道不錯。

山姆中伏產品【12】士多啤梨 網民：正面睇鮮紅 反轉好青

一位網民經網上App下單，結果收到的一盒士多啤梨「睇正面都唔錯，但係擰轉個背面就青到咁」。正面大多士多啤梨都是鮮紅粉嫩，怎料看到另一面才知道大多都未熟透。有網民留言諷刺職員：「都用心機擺靚佢」。

山姆中伏產品【13】橙 網民：布滿霉菌的橙

而另一位網民買了一箱橙，打開後驚見一個完全發霉，一整個都佈滿霉菌的橙，令事主大失所望「唔會再續費山姆」。

山姆中伏產品【14】牛油果 網民：一箱壞牛油果

來到山姆購物的港人，大多都會買生果。而這位網民更是非常不幸，買到多個壞的牛油果，難以想像她切開完一個又一個都是壞的心情。

（截圖自「山姆中伏分享Group」Facebook群組）

山姆中伏產品【生活用品篇】

山姆中伏產品【15】衛生巾/護墊 網民：一邊防漏，一邊必漏

亦有網民中伏離奇設計護墊，該位網民買了一盒護墊，拆開後驚現側向一邊的護墊，有網民留言大笑：「一邊防漏一邊必漏」。有同樣買了同品牌的網民，形容「Organyc」的衛生巾是「大冤種暴雷單品」，拆開後有股臭味，凑近聞還超明顯，令人難受。

山姆中伏產品【16】MM卷裝廁紙 網民：撕不斷廁紙

山姆自家品牌MM，不論食品或生活用品也平一大截，受港人歡迎。不過，近日有網民指買MM出的卷裝廁紙好伏，據說是換了代工廠，變得沒有以前柔軟了，用上來猶如菜市場的三無手紙質感，完全撕不斷、體驗感好差！另有網民指，如想買卷裝廁紙，「植護」、「心相印」或「維達」相對不會貴很多，品質卻好好多！

山姆中伏產品【17】廚具套裝 網民：用3次即壞

有網民購買的廚具套裝都中伏，她指「山姆嘅品控真係越來越差喇，鍋鏟五件套大大中伏！買唔到一週，每個鏟最多用咗3次」，但圖中可見廚具已經明顯損壞。山姆的品質管制令網民大受質疑。

山姆中伏產品【18】手柄陶瓷不黏鍋 網民：未開始煮已經壞了

另一款在山姆新出的「Glasslock手柄陶瓷不黏鍋」也被封為巨雷廚具，有網民分享自己看中它顏值高、鍋體輕，很適合女生，誰知入手了，還沒開始煮已經壞了！手柄是塑膠做的，很容易燒焦，才炒了兩下菜，已經超級黏鍋！

山姆中伏產品【19】取暖器 網民：開兩個鐘都唔暖

天寒地凍，開暖風機或暖爐取暖是指定動作。有網民指自己去山姆買了「Panasonic」取暖器，結果開了「兩個鐘都唔暖」，且噪音好大，根本不可能睡覺時用！不過，亦有好心網民提醒樓主勿貪平買內地電器，一來退貨麻煩，二來兩地電壓不同，易造成火災意外，「港就算有店舖賣大陸做嘅嘢，都起碼有返個指標，檢測到有冇安全問題，喺大陸買返嚟真係自求多福。」

山姆中伏產品【20】室內加熱器 網民：無取暖效果 包裝拆了不能退貨

同樣是買了「Panasonic」室內加熱器，另一網民買了第2款，同樣大呼好伏！不但要開兩個小時才有一點點熱，體感根本就達不到取暖的效果，最慘是包裝拆了，不能參加七天沒理由退貨！不少網民指「Panasonic」是日本名牌，但不代表「好嘢」，內銷的電器和出口的電器不同，內地品控標準與外國可差很遠，一分錢一分貨，莫貪平！

山姆中伏產品【21】DHC潤唇膏 網民：仲貴過香港買

DHC潤唇膏出名好用兼平宜，但在山姆買絕對仲貴過香港！有網民留意到，山姆買進口化妝品實際還比香港貴，直言自己每支買貴了10元，「入口貨，基本上不用看」!

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（全文完）