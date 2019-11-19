【踢技種類合集】武術搏擊運動中　常見的基本腳法

本文羅列【武備志】曾經介紹過的搏擊腳法。

雖然傳統武術中有「腿不過腰」的說法，但實際上武術腳法千變萬化，並不只限於踢擊腰下的目標。本文羅列【武備志】曾經介紹過的搏擊腳法。

▍旋踢 （Roundhouse Kick）

旋踢是搏擊運動中最常見的踢技，通常是初學者最初接觸的踢技之一。旋踢的應用非常廣泛，無論是低掃、身體打擊、頭部打擊都會用上旋踢。在一般的旋踢動作中，會提膝、擺髖來發力旋轉加速，以腳面、腳腕、腳脛等部位橫向打擊對手。



以打擊技而言，在近距離搏擊中，大家馬上會想起膝擊或肘擊。但大家有沒有想過，其實在近距離中亦能踢擊對方。本文告訴你近距離橫踢（Roundhouse Kick）的動作要點。

詳細內容：《【旋踢／橫踢】如何在近距離踢出Roundhouse Kick？》

縱然我們可以加入輔助動作來使出近距離旋踢，但終究在踢擊節拍上會慢了一拍，未必能逮住機會的瞬間。其實，只要稍微改變旋踢的踢擊動作，便可以隨時在原地踢出近距離的旋踢。本文則會教大家，如何改變旋踢的動作，不借助輔助動作，讓旋踢隨時在近距離下發揮威力。

詳細內容：《【旋踢／橫踢】近距離Roundhouse Kick的動作要點》

▍前踢（Front Snap Kick）

前踢是最基本的踢技。在空手道及跆拳道中，前踢通常是初學者最初接觸的踢技之一。其踢法比較簡單，就是摺起大腿向前踢。跟前撐踢（Push Kick）或泰拳的正蹬（Teep）不同，前踢的主要目標不是推開對方，而是打擊對手。

詳細內容：《【前踢】東西武術常見 易學難精的實用踢技》

在UFC 224中，Lyoto再一次以前踢擊倒Vitor Belfort，賽前已知這次為Belfort最後一戰。本文為大家分析一下，這記前踢擊倒背後的原因。

是記KO的關鍵在於「踢前部署」上。在KO發生前，其實Lyoto已經多次以「試探踢擊」、「距離控制」、「假動作」試探Vitor的反應，令Vitor作出慣性動作後。有了以上種種，才造就出這記漂亮的前踢擊倒。

詳細內容：《【Lyoto前踢】UFC 224前踢擊倒的部署》

Crane Kick 是前踢的變化種。中文可譯為「鶴踢」，專指以鶴步（即俗稱的金雞獨立，一腳落地， 一腳提起，提起的前腳掌，護於落地腳之膝蓋部，高時則護於襠部。）的預備姿態下，以支撐腳跳起並以前踢踢擊對手。

詳細內容：《【Crane Kick／前踢】從《The Karate Kid》到UFC的Lyoto Machida》

▍撐踢（Push Kick/Teep）

撐踢（Push Kick）見於多種武術的踢技當中，例如在空手道稱之為"Mae-Kekomi"（Front Trust Kick），在泰拳稱之為"Teep"，在跆拳道稱之為"Mireo-chagi"，在其他武術中亦稱為「正蹬」、「前踹」等。

它屬於「直線腳」一類，因為它的踢擊路線是逕取中線，以直線一點作穿透打擊。沒錯，是打擊。其實撐踢並不是一般刻板印象中——只能推走敵人。以不同部位進行打擊，在不同時機發力，可以使撐踢成為「推走」或「擊倒」對手的踢技。

詳細內容：《【泰拳前撐踢（Teep/Push Kick）】動作機制上跟前踢有何分別》

▍側踢（Side Kick）

提起李小龍踢技的話，大家通常馬上會想起，他那標誌性的踢擊動作——側踢（Side kick） 。經過李小龍的推廣後，側踢旋即在全球風靡一時，成為年青人爭相模仿的踢技。其實近年側踢在MMA界中，亦越來越見普遍。

在踢擊系統上，側踢上接前撐踢(Push kick)和前踢(Front snap kick)，下接後踢(Back kick)和跳躍側踢(Jump side kick)，是直線踢技其中一個重要分支。因為它在前踢的基礎下，加入重心腳旋轉，令髖部擺動幅度增大，以釋出更大力量。

傳統的教學中，側踢需要明顯的提膝及摺腳動作，以收縮大腿肌肉，讓踢擊像彈簧一般反射出去。而新式的側踢和泰拳的側撐（Side Teep），則省卻了多餘的踢擊預備動作，讓踢擊變得更快。本文介紹側踢的動作特性。

詳細內容：《【側踢】李小龍的標誌動作 武術上的三大特性》

側踢雖然屬於直線打擊腳法的一種，但其實在面對不同情況及對手時，可以從不同角度踢出側踢，以達至最佳的打擊效果。本文以前側踢為例，把前側踢的踢擊角度統分為從內而外、從中線、從外而內，並逐一分析當中的分別及應用情況。

詳細內容：《【前側踢】技術解構：三種踢擊的切入角度》

▍下壓踢（Axe Kick）

在WCMMA 48中，Alfie Davis以一記漂亮的Axe Kick擊倒對手。 （影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2eY7yll）

下壓踢，英文"Axe Kick"。在空手道中稱為「踵落とし蹴り」（Kakato Otoshi Geri），在跆拳道中稱為「내려 차기」（Naelyeo Chagi）。這是一種以腳跟進行踢擊的腳法。但由於踢擊動作大，速度普遍比其他直接踢擊腳法慢，因此在搏擊中較少見到。本文特意整理了一下歷代搏擊比賽中，較常使用Axe Kick的拳手。

詳細內容：《【Axe Kick／下壓踢】搏擊運動中的下劈 真的像斧頭般無法阻擋嗎》

▍扭踢（Twist Kick）

扭踢見於空手道、跆拳道踢法當中，在空手道稱之為"Jodan Uchi Heisoku Geri"，而跆拳道則稱之為"Biteureo-chagi，비틀어차기"。

它一般被分類為「非典型踢擊」，因為它的動作機制跟一般踢擊完全不同，不是從外而內或是直線向前後踢出，而是從內而外踢出。由於人體結構所限，我們的膝關節習慣內翻或向前後發力。例如旋踢（Roundhouse Kick）便是從外而內扭動發力，而前踢便是向前發力，甚少腳法是從膝蓋外翻來發力。

扭踢卻要求踢擊腳從內而外，膝蓋外翻，借助摺腳、提膝、彈腿的力量進行踢擊，故被視為「非典型踢法」。由於它對踢擊者的關節活動程度、柔韌度、肌力的要求較高，而且攻擊距離較短，很難掌握到應用時機，所以在搏擊比賽中較少出現。

詳細內容：《【扭踢Twist Kick】由內而外的非典型踢擊 極真塚本徳臣名技》

▍勾踢（Hook Kick）

大多數人對勾踢（Lead Hook Kick）跟扭踢（Twist Kick）的形象一般比較模糊，不單是因為在比賽場上很少見到它們的縱跡，亦是因為它們踢法上都比較「彆扭」，令人覺得有點不切實際的錯覺。

可是，正如武備志之前撰寫過的文章所言，每種技術理論上都應對著特定的距離及情況。要使出有效招式，前提是理解及掌握技法正確的動作和應用時機。本文將從動作特性入手，讓大家認識勾踢的「真相」。

詳細內容：《【勾踢的動作特性】為何空手道跆拳道常見 MMA卻十分罕見》

勾踢之所以特別「彆扭」，主要是因為它的踢擊線要來回中線兩邊，而不像一般踢擊般單向移動。無論是前腳踢擊，還是後腳踢擊，都需要在踢擊腳提膝置於中內側，然後才進行勾踢的踢擊動作。當然視乎情況而言，實際應用時並不需要一定完整提膝。

詳細內容：《【勾踢Hook kick教學】詳解常見踢法及動作要點》

▍後踢（Spinning Back Kick）

後踢（Back Kick）被譽為是最具威力的踢擊之一。外國曾經有科普節目對後踢的威力作出測量，最後顯示一記能夠產生高達1500磅力度。（其實這些節目的科學性相當值得商榷⋯⋯詳看《不太科學的Fight Science》）而在近年的MMA比賽中，不時亦見到後踢的蹤影。

雖然在西方世界中，後踢被稱為"Spinning Back Kick"，但其實在動作發力上後踢屬於「直線腳法」一類，並不強調「旋轉」。本文則會返回基本，從各個身體部位說起，分析傳統後踢的動作要點，務求解決各位讀者對後踢動作的疑難。

詳細內容：《【後踢／Back Kick】教學：八大動作重點 從頭到腳逐一分析》

在華語界中，通常會以「後踢」泛指所有踢法。在MMA當中，通常會以"Spinning Back Kick"泛指所有後踢，而不會再加以細分。但在英語中，其實已經會以不同的名詞，如Back Kick、Spinning Back Kick、Turning Side Kick等，專指「後踢」。

詳細內容：《【後踢】技術解構：不同距離下的踢法與應用》

▍後旋踢（Spinning Hook Kick）

Spinning Hook Kick，中文稱為後旋踢（或Spinning Wheel Kick／Back Whip Kick／Dwi-hurye Chagi）。它是一種背轉踢擊技術，透過轉動獲取動能加速，轉化成攻擊。跟一般踢技不同，背轉踢技在使出時會有一瞬間背向對手，所以普遍被認為是種高風險的技術，從前甚至無法想像如何能應用在MMA比賽當中。可是，在近年的MMA比賽中，後旋踢卻漸漸嶄露頭角，甚至成為其中一種高KO率的技術。

有關後旋踢的內容：

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【後旋踢】YOKKAO比賽解構：Kazbek Kabulov的KO部署

▍巴西踢（Brazilian Kick/Question Mark Kick）

Brazilian Kick，又名為Question mark Kick。在空手道中名為"Otoshi Mawashi Geri"。因為著名K-1巴西拳手Francisco Filho跟Glaube Feitosa都以此為絕技，所以它被稱作「巴西踢」。

獨特的弧線踢擊軌跡是其最大的特徵。在應用這種踢法時，踢擊者先作提膝動作，讓對方以為是前踢或中段旋踢（Roundhouse Kick），然後髖部扭側，腳腕使力外擺提升，以弧線的軌跡越過對方防守，作出由上斜下的踢擊。

傳統的巴西踢著重由上斜下的踢擊軌跡，因為這樣能翻越對方頭部的防守。後來為縮短踢擊時間，踢擊軌跡省略成水平或由下斜上，只要是有前踢或旋踢的假動作接著高踢，都會被稱為「巴西踢」。但這種踢擊由於沒有由上而下的翻越動作，如果假動作失效的話，會較容易踢中對方頭部的防守。

詳細內容：《【巴西踢教學】以巴西命名的腳法 劃出問號的變線踢擊》

▍三日月踢（Mikazuki-Geri）

三日月踢（三日月蹴り，Mikazuki-Geri）是一種揉合前踢及旋踢特性的踢技。

「三日月」即娥眉月，當大家在農曆初三夜晚抬頭上望，便會見到那種又幼又彎的月亮。據說三日月踢的踢擊軌跡跟彎月相似，因而為名。此外，亦有人稱之為「半月踢」。

三日月蹴是一種介乎前踢跟旋踢的腳法，以前踢的起腳方法，採取最短的斜直線，避開中線，以腳前掌（Ball Of Foot）踢擊對手。在三日月蹴的踢擊動作中，講求推髖的動作，令原本為直線腳的前踢，轉成三日月蹴的斜線。

三日月踢能繞過防守擊中目標，且具有優異的擊倒能力，不少著名選手都曾以三日月踢擊倒對手，例如極真會館成嶋竜、前UFC選手菊野克紀、神童那須川天心、初代RISE70公斤級王者日菜太等。

詳細內容：《【三日月踢Mikazuki Geri】半前踢半旋踢 能繞過防守的踢技》

▍雙飛踢（Jumping Switch Kick）

在K1比賽中，日籍拳手瑠輝也以Jumping Switch Kick擊倒對手。（圖片擷取自：YouTube）

Flying Switch Kick／Bicycle Kick／Double Roundhouse Kick，中文稱之為「雙飛踢」（小編見到「雙飛踢」，腦海中只想到WWE的Drop Kick）。這是一種揉合旋踢（Roundhouse）及跳躍旋踢的腳法。第一腳踢擊通常是偽攻，可以不用擊中對方，目的在於引開對方的防守。然後，第二腳踢擊緊接其後，瞄準對方弱點作出重擊。

詳細內容：《【Jumping Switch Kick／雙飛踢】：動作要點教學》

▍跳躍雙飛踢（Drop Kick）

雙飛踢確實見於各種武術中，包括美國的職業摔角（WWE）、中國的武術（Wushu）、韓國的跆拳道等。由於這種踢擊動作極大，需要很大空間發動，而且著地後罩門較大，又較難作出KO打擊，所以一般極少在搏擊中使用，而只作表演、演練、擊破之用。

詳細內容：《【吞食天地2】遊戲動作解構：關羽雙飛踢》

▍MMA 地面踢擊（Upkick）

武備志曾介紹過許多不同種類的踢擊，前踢、撐踢、側踢、旋踢、扭踢、後踢、後旋踢等等，它們在不同搏擊運動中都不時出現。可是在包含寢技的綜合格鬥（MMA）中，卻出現了一種通常見於防身術，絕少出現在搏擊運動的腳法。

那就是在倒地狀況下使出，由下而上的「地對空」踢技——Upkick。

站立打擊相當普遍，已經有很多相關的教學及討論。但當踢擊選手處於倒地的情況下，其支撐部位、發力部位、後續動作截然不同，因此會用上另類技術。

詳細內容：《【MMA Upkick】三種躺在地上的基本踢擊 為甚麼有時被列為禁招》

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