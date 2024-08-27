台借貸平台驚傳停發息 揭「小許瑋甯」已投入千萬台幣恐血本無歸
撰文：中天新聞網
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許多投資人都擔心血本無歸！
成立5年的台灣借貸平台業者「好樂貸平台」在本月（8月）初宣布暫停上架新案件，7月開始沒有正常發放利息，中信兄弟啦啦隊員中的「小許瑋甯」謝凱蒂，投入的金額竟高達千萬（台幣，下同）。
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據《鏡週刊》的報導，民眾爆料指出，這平台中很多投資人是跟親友一起集資來做借貸投資，不乏醫生、老師等高收入行業，大部分的投資人都怕血本無歸，但也不敢報警，怕錢拿不回來。
據了解，「好樂貸平台」是在2019年11月正式上線，專門蒐集資金，再借貸給個人、公司行號的貸款平台，號稱年化報酬率最高可達16%，創辦人之一還是「樂意傳播」的董事長吳慶隆。
目前有5千多位投資人，上線後隔年隔年總媒合金額突破1.4億元，累積到今年已成台灣第二大P2P（peer to peer）平台。
但該平台於今年7月30日，上架最後一個投資案後，就未再更新，許多投資人從今年7月開始就都領不到利息。
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而據熟知平台內部運作的民眾表示，中信兄弟啦啦隊員中，外號「小許瑋甯」的謝凱蒂已經投了千萬進去，不過從謝凱蒂最近的社群軟體發文、動態來看，看不出情緒上有任何波動。
而被指控營運出狀況，「好樂貸平台」表示「會陸續歸還投資人投入的錢」，不過卻沒有公布還款時間表，也讓投資人們相當恐慌，謝凱蒂被媒體詢及此事，則是低調不願多作回應。
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