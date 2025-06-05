咳嗽可大可小！醫生揭問診4大問題分辨背後病因　需注意咳嗽時間

【咳嗽／乾咳／有痰】咳嗽是常見的呼吸道症狀，不過往往難以完全根治。台灣有內科醫生就表示，患者長時間咳嗽的原因非常多，所以必須要診斷出病因，才可提高治癒率，而醫生問診時通常會問「有沒有痰」、「痰的顏色」、「痰量」及「咳嗽時間點」以分辨病因。咳嗽一般分為急性咳嗽、慢性咳嗽，通常是以時間長短來作區分，普通咳嗽1周內痊癒，但如果咳嗽持續超過3周就一定要耐心配合醫生找出病因。



台灣振興醫院內科醫生陶啓偉受訪時表示，導致患者咳嗽的原因非常多，包括鼻涕倒流、胃食道逆流、肺癌、支氣管擴張、氣喘、慢性阻塞性肺病等，未必完全跟感冒有關。（示意圖/Unsplash)

醫生用4大問題分辨病因

綜合台媒報道，台灣振興醫院內科醫生陶啓偉受訪時表示，導致患者咳嗽的原因非常多，包括鼻涕倒流、胃食道逆流、肺癌、支氣管擴張、氣喘、慢性阻塞性肺病等，不一定跟感冒有關。醫生通常由4大問題入手，包括「有沒有痰」、「痰的顏色」、「痰量」及「咳嗽時間點」着手，以分辨病因及進行後續治療。

陶啓偉表示如患者有痰，亦需要考慮對方會否患上急性肺炎。(示意圖/GettyImages)

痰液顏色深濃 意味已遭到感染

陶醫生表示如患者有痰，亦需要考慮對方會否患上急性肺炎，痰液顏色非常深及濃稠時，意味已遭到感染，治療時會考慮使用抗生素，並進一步確認感染原因。另外需要檢視感染是否由其他原因引發的繼發性感染，他舉例有些患者會因肺癌導致氣管阻塞，產生阻塞性肺炎。同時需注意痰液顏色、是否有血絲，若痰中有血，即有「血痰」的情況，很可能患上肺結核、氣管擴張症、肺癌等，此時務必盡快求醫，以免延誤診斷與治療。

乾咳不容掉輕心 常見於心臟衰竭

此外如有「乾咳」情況，醫生透過聽診會發現支氣管內較無雜音，但不要以為沒有痰就掉易輕心。陶啓偉表示，當氣管受到異物或髒空氣刺激時常會造成乾咳，但乾咳常見於心臟衰竭、胃食道逆流的病人，部份肺癌患者也以乾咳為主要表現，大眾切勿輕視。

陶啓偉指咳嗽一般會分為急性咳嗽、慢性咳嗽，通常是以時間長短來作區分，比較常見的感冒、急性支氣管炎，一般會在一週內痊癒，但如果咳嗽持續超過3週就稱為「慢性咳嗽」。（示意圖/Shutterstock)

咳嗽分2大類 注意咳嗽時間

陶啓偉指咳嗽一般會分為急性咳嗽、慢性咳嗽，通常是以時間長短來作區分，比較常見的感冒、急性支氣管炎通常在1周內痊癒，但如果咳嗽持續超過3周就稱為「慢性咳嗽」。如有此狀況，他指一定要積極找出病因，雖然原因眾多而且通常也不好治癒，但務必要耐心配合醫進行根本治療，仍有機會把慢性咳嗽治療好。

（綜合）