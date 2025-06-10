不是新聞8分鐘｜蜜雪冰城店員邊做邊喊｜阿伯與輪椅男互罵

阿伯與輪椅男互罵：廢柴！

乘搭港鐵應該互諒互讓，不應出言侮辱他人！本港網絡流傳1段「輪椅大叔扶牆阿伯」罵戰影片，見到港鐵油塘站月台有1名坐輪椅男子，與1名背心阿伯爭執，其間阿伯辱罵輪椅男是「廢柴」、「社會垃圾」，激發輪椅男怒火令衝突升溫，反罵阿伯「廢柴！你就垃圾啊」。2人罵戰時，1名港鐵職員一直在場安撫輪椅男情緒，以及嘗試阻止阿伯。

的士女乘客「閃電手」偷錢

坐霸王車再偷錢？近日有的士司機將行車記錄儀（車cam）片上傳至社交平台，並表示遭女乘客偷錢。影片所見，女乘客趁的士司機專心更換打印紙及計算找續時，使出「閃電手」將司機放在身旁的50元紙幣偷走，得手後還若無其事接過司機找續的20元紙幣，才悠然下車。

骨灰盅存迷你倉兼欠租 店方這樣處理

先人離世火化後的骨灰，常理應放置於骨灰龕場。不過日前就有迷你倉老闆分享，指曾於清倉時在倉內發現2個載有骨灰的骨灰盅，他們見狀都「唔敢亂郁」，但因租客欠租多時，他們尋求政府幫忙，甚至登報尋租客都無果，最終決定為先人進行海葬。

蜜雪冰城店員邊做邊喊 一人做數米長訂單

浙江省溫州市知名飲料店「蜜雪冰城」，3日（周二）被目擊一家門市店內，竟只有1名年輕女店員，一個人應付長達數米長的訂單。

內地女追罵店員：活該一輩子當收銀

生活本就不容易，何必為難別人呢？近日香港社交平台瘋傳1段來自小紅書的影片，有內地女遊客發帖，表示5月27日與朋友在香港1間便利店買煙，聲稱自已小聲表示「要中國的貴煙」，但過程中被男店員「兇」及罵「神經病」。影片顯示內地女在店內追着店員大聲罵，「我告訴你，大陸人不是你能罵的」、「我錄下來你，你想讓我發到中國去嗎？」，店員一直退避及否認罵人。內地女多次追問「你是不是中國人？」，店員終無奈地說「我是香港人」，內地女即激動大罵「活該你一輩子在這當收銀員」，又要求店員「滾」。

譚仔姐姐「地拖拖手推車」食客：救命

餐廳食店用地拖拖地板以外地方的事件層出不窮！有食客近日於譚仔雲南米線旺角東MOKO新世紀廣場分店用餐時，目睹有職員竟然用地拖拖疑似「送餐車」，大呻「救命呀，想嘔」。

旺角餐廳仿杭州燒烤 請美女熱舞吸客

本港近年零售餐飲市道欠佳，旺角有日式餐廳近日就「搞搞新意思」，仿效杭州的燒烤店，安排美女跳舞製造噱頭吸客，同時向顧客推介特價食品或飲料。有食客將美女跳舞影片放上網，引來網民熱議，有人讚「氣氛唔錯喎！」、「有新招谷生意係好事」，不過亦有網民認為「香港學埋大陸啲嘢咁尷尬」、「好心食嘢就食嘢啦，係都要搞埋啲低俗不堪無謂嘢，唉！」。

港女後悔移英：香港點都開心

移民外地，生活未必當然不會事事如意。有港女於社交平台發文，指為了小朋友而移民英國已經3年，由起初「日日以淚洗面，近乎抑鬱」，到近期生活雖然開始穩定，卻因為1個原因，令她不想再留在英國，明言「結論係我唔會鍾意呢個地方，我依然好掛住香港」。她又說，待子女長大自立後，她就會回流香港，聲言「香港變成點都好，都舒服開心過呢度」。

遇港人推介餐廳 在英港女大呼感動

香港是美食天堂，不少旅客到來尋找特色美食。有在英國的女網民於網上發相，指在倫敦食店遇到香港客人，用餐期間，該客人一直交流台灣及香港美食，離開食店時，更送上一張字條，上面是手寫推介位於長沙灣的1間茶餐廳，更詳細寫上地址及食物款式，十分有誠意，讓女網民十分感動，表示「還沒去香港就已經開始愛香港」。

台女遊港被震撼 讚比日本韓國更美

香港這東西是「世一」？有台灣女生近日來港旅遊，被眼前維多利亞港（維港）夜景震撼，於是拍片分享到社交平台，留言「以為韓國、日本就很美了，直到我去了香港」。

港人旅行回家驚見飛蟻白蟻大軍

夏天是飛蟻活躍季節，如不小心防範隨時「大崩潰」！有港人於網上群組發文，指去旅行5天後回家，驚見屋內滿佈飛蟻屍體，牆壁更出現多個白蟻築起的泥路，畫面相當恐怖，令事主慘呻「簡直攞命」。事主即時找滅蟲公司「救亡」，才發現原來是自己旅行前做錯1事肇禍。

西藏現罕見紅色精靈閃電

據《人民日報》，5月31日至6月1日，有中國攝影師在西藏拍到罕見的紅色精靈閃電。