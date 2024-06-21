瑜伽｜8式消除胃氣脹　老師親授11分鐘促進腸胃蠕動、舒緩不適

大餐後產生的脹氣感會稍微有些不適，這時候利用一些簡單的瑜伽動作可以幫助促進消化、提升腸胃蠕動，讓你感到更輕鬆。



以下跟著擁有12年瑜伽教學經驗的瑪拉老師，進行11分鐘的快速排氣瑜伽，告別脹氣、促進蠕動自由！

消脹氣瑜伽8式（點擊放大瀏覽）▼▼▼

消除脹氣的8個瑜伽動作（小紅書@瑜伽瑪拉；01製圖）

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1. 跪膝呼吸練習

跪姿，雙膝與髖關節對齊，腳背伸直。坐在腳跟上，在呼氣的同時，彎曲腰部，將胸部靠近大腿，額頭放在地板上，手臂伸直前方。深呼吸與吐氣，感受腹部的伸展，並保持這個姿勢。

2. 貓牛式

非常有助於促進腸胃蠕動。這個動作結合了伸展和壓縮，有助於活化整個脊椎，同時刺激腹部內臟。 開始時，跪姿，手踭與膊頭對齊，膝蓋與臀部對齊。在吸氣的同時，抬頭向上仰，同時凹陷背部但不壓迫脊椎。在呼氣的同時，將頭部放下，同時向上凸起背部，使脊椎呈拱形。

3. 聖哲摩里奇式III

預備姿勢將身體坐挺不能拱腰，柔軟度不佳者，可以利用瑜珈磚、厚毛巾輔助。將一腿伸直後，同邊的手舉起高過頭，手踭放到另一腿的膝蓋外側，將身體往後扭轉停留。做完後，換另外一邊進行。

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4. 橋式停留

是一個強調臀部和腹肌的動作，仰臥，雙腳平放地板，與臀部同寬。雙手自然垂放身體兩側，手心朝下。吸氣的同時，用腰部的力量慢慢將臀部抬起，直到胸部-腹部-臀部呈現斜直線，保持這個位置停留。配合呼吸感受臀部和腹部的緊繃感。

5. 壓腿排氣式

這個動作可以有助於排氣，減緩脹氣不適。仰臥，將膝蓋帶至胸前，用雙手抱住膝蓋，保持呼吸均勻深長。

6. 祛風式

身體呈現躺姿，將雙腳朝胸口抱膝，下巴往胸口抬起，按摩腸胃。

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7. 腹部扭轉式

身體躺下來，將兩隻腳往胸口捲起，利用腹部將身體扭轉，將兩腿往身體側邊傾倒，也可以將腿部伸直，順便伸展大腿後側的筋。做完後，換另外一邊進行。

8. 大休息按摩腹部

以大休息的姿勢仰臥，雙手自然垂放，雙腿自然分開，閉上眼睛，深呼吸，讓身體進入完全的放鬆狀態。用手輕輕按摩腹部，順時針和逆時針方向各做數圈。這有助於促進腸胃蠕動，減緩脹氣。

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