聖誕打卡｜實試全港最高酒店!117樓俯瞰維港／海連天泳池打卡必到

【聖誕打卡／打卡酒店／聖誕staycation2021】距離聖誕節仲有一個多月，唔少人都開始搵酒店同閨蜜們開P歡度聖誕夜。今次「閨蜜假期」同大家去香港麗思卡爾頓酒店（THE RITZ-CARLTON），同大家實測住喺117樓套房（兩日一夜$3599起）嘅感覺，睇吓房內包括浴室、房內景觀等等，順便畀大家睇吓套房package包嘅自助早餐係點樣嘅質素，另外當然會介紹酒店內嘅無敵打卡位。即刻點擊睇片！
香港麗思卡爾頓酒店（THE RITZ-CARLTON）／地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場／查詢：2263 2263
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