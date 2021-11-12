聖誕打卡｜實試全港最高酒店!117樓俯瞰維港／海連天泳池打卡必到

【聖誕打卡／打卡酒店／聖誕staycation2021】距離聖誕節仲有一個多月，唔少人都開始搵酒店同閨蜜們開P歡度聖誕夜。今次「閨蜜假期」同大家去香港麗思卡爾頓酒店（THE RITZ-CARLTON），同大家實測住喺117樓套房（兩日一夜$3599起）嘅感覺，睇吓房內包括浴室、房內景觀等等，順便畀大家睇吓套房package包嘅自助早餐係點樣嘅質素，另外當然會介紹酒店內嘅無敵打卡位。即刻點擊睇片！



香港麗思卡爾頓酒店（THE RITZ-CARLTON）／地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場／查詢：2263 2263



【相關閱讀】：去酒店Staycation影相打卡，總不能穿着家裏的舊Tee恤和短褲吧？以下6個睡衣品牌最適合有品味的妳！（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 37

同場加映：網紅IG「呃」like 3大穿拍術 短版上衣配高腰褲裙打造逆天長腿（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 20

同場加映：輕熟女3大逆齡穿搭技巧 減齡恤衫裙、簡約小飾品營造年輕親切感（點擊放大欣賞）▼▼▼