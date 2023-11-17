聖誕下午茶推薦2023！12大必去酒店High Tea 人均$223起/海景打卡

【聖誕下午茶/High Tea推薦】聖誕節將至，和閨蜜、情人來一場充滿聖誕氣氛的下午茶約會更是指定慶祝活動。《01女生》為大家精選以下性價比高、環境舒適、打卡一流的酒店下午茶推薦，當中包括麗思卡爾頓酒店(The Ritz Carlton)、香港文華東方酒店、半島酒店、唯港薈（Hotel ICON）、海洋公園萬豪酒店等Afternoon Tea打卡熱點。大家快點Bookmarked，相約親朋好友品嚐精緻美食，好好感受濃厚節日氣氛！



聖誕下午茶推薦｜1.香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」

香港麗思卡爾頓酒店首度和Montblanc合作，以「白色聖誕。簡約奢華」為題推出一系列慶祝活動。當中，酒店Café 103及大堂酒廊將提供「Montblanc聖誕許願樹下午茶」，讓大家可以近距離欣賞聖誕許願樹之美。品牌以迷你聖誕許願樹為下午茶架，盛載著精緻傳統德國食材而成的下午茶點。

聖誕下午茶推薦｜1.香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」（品牌提供）

香港麗思卡爾頓酒店「Montblanc聖誕許願樹下午茶」



日期：2023年12月1日至2024年1月7日

時間：下午3時15分至5時15分

價錢：港幣$498起/ 1位用；$888起/ 2位用 (另設加一)

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103



聖誕下午茶推薦｜2.香港文華東方酒店「傳統英式下午茶」

酒店閣樓的快船廊及Café Causette均供應傳統英式下午茶，包括加冕雞杏仁杏脯葡萄乾三文治、雞蛋車打芝士沙律三文治、水煮三文魚酸忌廉檸檬刁草三文治、經典英式鬆餅、大溪地雲呢拿栗子撻等熱賣甜點。

聖誕下午茶推薦｜2.香港文華東方酒店傳統英式下午茶 （品牌提供）

香港文華東方酒店「傳統英式下午茶」



日期：即日起

時間：快船廊：下午2:30 - 下午5:30（周一至周五）；下午2:00 - 下午3:45（周六及公共假日）；下午4:00 - 下午5:30（周六及公共假日）；下午3:30 - 下午5:30（周日） / Café Causette （每日下午3時至6時）

價錢：港幣$848起/ 2位用 (另設加一)

地點：中環干諾道中5號快船廊及Café Causette



聖誕下午茶推薦｜3.唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」

唯港薈GREEN與比利時朱古力品牌GODIVA合作呈獻「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」，當中包括精緻前菜、注入GODIVA朱古力的「三道菜」，及以星光閃爍的玻璃球造型設計出現的GODIVA甜點，還配上一杯可愛別緻的聖誕馴鹿熱朱古力杯。大家更可無限品嚐GODIVA朱古力軟雪糕，延績星空下午茶的喜悅。

聖誕下午茶推薦｜3.唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」（品牌提供）

唯港薈「GREEN X GODIVA漫遊世界星空下午茶」



日期：即日起至2024年1月31日 (需提前一天訂座)

時間：每日下午3時至6時

價錢：星期一至五：港幣$388起/ 1位用；港幣$698起/ 2位用 (另設加一)

星期六、日及公眾假期：港幣$438起/ 1位用；港幣$768起/ 2位用 (另設加一)

地點：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂餐廳GREEN



聖誕下午茶推薦｜4.帝京酒店「港式鬼馬下午茶」

帝京酒店旗下糕點品牌Royal Delights (R+) 推出以香港味為主題的全新「趣脆」伴手禮系列，同時設計出玩味十足的港式鬼馬下午茶，讓大家品嚐充滿煙火氣的「茶餐」和滋味特色美點，既打卡又夠chill！當中包括菠蘿油(脆皮鳳梨酥伴熱情果忌廉)、絲襪奶茶(奶茶慕絲蛋糕)、香煎黑椒吞拿魚配蘋果蓉及港式限定特飲等。每位客人更可獲贈Royal Delights (R+)港式奶茶夾心「趣」脆（嚐鮮裝）乙份。

聖誕下午茶推薦｜4.帝京酒店港式鬼馬下午茶 （品牌提供）

帝京酒店港式鬼馬下午茶



日期：即日起至2024年1月31日

時間：每日下午3時至5時

價錢：港幣$278起/ 1位用；港幣$548起/ 2位用 (另設加一)

地點：旺角太子道西193號帝京酒店獅房菜



聖誕下午茶推薦｜5.半島酒店「願望之樹下午茶」

酒店露台餐廳標誌性的「半島節日列車」將髹上半島經典綠色，車廂內以木鑲板裝飾，配以寬敞舒適的座椅及華麗高雅的裝潢，可一邊欣賞令人陶醉的阿爾卑斯山風光，一邊享受豐富的「願望之樹下午茶」。每售出一份精緻下午茶，酒店將會捐出5美元予本地慈善機構願望成真基金，為香港及澳門患有重病的兒童改寫生命的願望。

半島酒店「願望之樹下午茶」



日期：2023年11月25日至12月16日及12月27日至12月30日

時間：每日下午2時至6時

價錢：港幣$518起/ 1位用 (另設加一)



半島酒店「節日下午茶」

日期：2023年12月16日至12月26日

時間：每日下午2:30至4時 或 4:30至6時

價錢：港幣$658起/ 1位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店露台餐廳



聖誕下午茶推薦｜6.馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」

聖誕下午茶推薦｜6.馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」 （品牌提供）

大堂酒廊於聖誕期間推出滿載節日氣氛的節慶下午茶，呈獻多款精緻經典茶點，例如芒果火雞三文治、法國布利芝士牛角包等，更有一系列可愛聖誕造型的馴鹿朱古力馬卡龍、迷你聖誕樹頭蛋糕、薑餅人籃莓芝士餅等。此外，11月20日開始供應的聖誕特飲，包括香料熱紅酒、蛋奶酒、聖誕雞尾酒和無酒精雞尾酒。

馬哥孛羅香港酒店「奇妙聖誕下午茶」



日期：2023年12月23日至26日、12月31日至1月1日

時間：每日下午3:30時至5:30

價錢：港幣$284起/ 1位用；港幣$568/ 2位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店大堂酒廊



聖誕下午茶推薦｜7.馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」

聖誕下午茶推薦｜7.馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」（品牌提供）

馬哥孛羅咖啡廳推出海鮮及應節美饌主打的下午茶自助餐。當中包括:凍海鮮、各式冷盤、迷你三文治、點心、多款熱盤、海南雞飯、自家製薄餅及窩夫。另外，更有一系列節日甜品，包括蛋酒奶凍、茉莉朱古力慕斯蛋糕、聖誕果仁蛋糕、聖誕朱古力樹幹蛋糕、德國史多倫聖誕麵包等。

馬哥孛羅香港酒店「節日下午茶自助餐」



日期：2023年12月23日至26日、12月31日至1月1日

時間：每日下午3:15至5:15

價錢：港幣$368起/ 1位用 (另設加一)

地點：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓



聖誕下午茶推薦｜8. 香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」

節日限定英式及地道下午茶鹹甜美點包括:焦糖蘋果撻、橘子朱古力蛋糕、杏桃栗子杯、招牌古法鮑魚撻、煙三文魚脆多士配忌廉芝士等。當然少不了自家製原味及提子鬆餅，配上Tea WG 香茗或香濃咖啡，享受優雅的餐飲體驗。

聖誕下午茶推薦｜8. 香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」 （品牌提供）

香港JW萬豪酒店「The Lounge 英式聖誕下午茶」



日期：2023年12月1日至31日

時間：每日下午3:30至5:30

價錢：星期一至五：港幣$638起/ 2位用 ；星期六、日及公衆假期：港幣$688起/ 2位用 (另設加一)

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂



聖誕下午茶推薦｜9. 銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」

銅鑼灣皇冠假日酒店炭烤扒房CARVER，與意大利水療護膚品牌BORGHESE推出全新BORGHESE X CARVER「Dolce Far Niente 幸福之門」聖誕下午茶。創作靈感來自於BORGHESE全新「Dolce Far Niente 幸福之門」佳節系列中皇牌泥漿的成分，以花果、草本香調融入菜單中，將柑橘、洋甘菊、蜂蜜、蘆薈成分結合多款高貴營養的食材，如三文魚、魚子醬、松露、白桃等，精緻又養顏。

享用「Dolce Far Niente 幸福之門」聖誕下午茶乙份，每位可免費獲贈價值高達＄2,711 的 BORGHESE 節日 Home Spa 養潤級泥膜美肌套装及佳節禮遇。

聖誕下午茶推薦｜9. 銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」 （品牌提供）

銅鑼灣皇冠假日酒店 「Dolce Far Niente 幸福之門聖誕下午茶」



日期：即日起至12月31日

時間：每日下午3時至5時

價錢：星期一至五：港幣$548起/ 2位用 ；星期六、日及公衆假期：港幣$568起/ 2位用 (另設加一)

地點：銅鑼灣禮頓道8號銅鑼灣皇冠假日酒店炭烤扒房CARVER



聖誕下午茶推薦｜10. 香港朗廷酒店「帕丁頓熊下午茶」

酒店大堂廷廊呈獻優雅精緻的佳節帕丁頓熊下午茶，在帕丁頓熊出遊的行李箱內豐富茶點。包括以帕丁頓熊最喜歡的多士為創作靈感的香橙蜜餞白朱古力忌廉海綿蛋糕、朗廷車站(紅桑子慕絲開心果玫瑰蛋糕)、行李箱造型的海鹽焦糖黑朱古力夾心曲奇等。

而英式鹹點有燒牛肉三文治、印度烤雞三文治、煙三文魚三文治等。少不了自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及香橙鬆餅，配以招牌德文郡厚忌廉、經典車厘子醬及特色玫瑰花瓣醬。可愛的帕丁頓熊更會於指定日子光臨廷廊，與大家興奮合照。

聖誕下午茶推薦｜10. 朗廷酒店「帕丁頓熊下午茶」

香港朗廷酒店「帕丁頓熊下午茶」



日期：2023年12月1至31日及2024年1月1日（12月24至26、31日及2024年1月1日除外）

時間：星期一至五下午3時至5時30分；星期六至日首輪：下午2時15分至4時15分、次輪：下午4時30 分至晚上6時30分

價錢：星期一至五：港幣$738起/ 2位用；星期六、日及公衆假期：港幣$768起/ 2位用 (另設加一)

地點：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊



聖誕下午茶推薦｜11. 港島海逸君綽酒店「聖誕下午茶套餐」

大家可以於頂層Le 188° 餐廳及酒廊一邊享用聖誕下午茶，品嘗來自黑松露、魚子醬和燕窩，一邊俯瞰迷人的維多利亞港景色。套餐包括阿根廷紅蝦配香檳啫哩、魚子醬及松露、鴨肝慕絲撻配蜜瓜啫喱及松露朱古力、加拿大帶子配蟹肉雜菜沙律、松露及精選魚子醬、燕窩雜莓白酒啫喱、黑松露朱古力慕絲蛋糕、聖誕紅桑子馬卡龍等精緻鹹甜美點，每一口盡是味覺饗宴。

平安夜及聖誕節惠顧，將獲贈派對小禮物乙份，聖誕老人亦會到訪Le 188° 餐廳及酒廊向大家送上聖誕禮物，記得找他拍照留念！

聖誕下午茶推薦｜11. 港島海逸君綽酒店「聖誕下午茶套餐」

港島海逸君綽酒店「聖誕下午茶套餐」



日期：2023年12月23日至26日

時間：下午3時至5時

價錢：港幣$388起/ 1位用；港幣$638起/ 2位用 (另設加一)，於酒店網上商店訂購可享7折優惠折扣，即港幣$271.6起/ 1位；港幣$446.6起/2位 (另設加一)

地點：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊



聖誕下午茶推薦｜12. 香港海洋公園萬豪酒店「佳節歡騰下午茶」

三層點心架呈獻一系列精緻節日美食，包括可愛聖誕樹造型的紅桑子忌廉脆餅、趣緻聖誕老人造型的 64% Valrhona 黑朱古力拖肥慕絲蛋糕及聖誕裝飾球造型的日本白桃芝士蛋糕。此外，必嚐鹹點包括黑松露雞蛋沙律配法式小甜包、蟹肉果凍啫喱配魚子醬及鴨肝醬配野莓醬，搭配即磨 illy有機咖啡或 Reign 有機茶，讓您盡情享受色彩繽紛的節日下午茶體驗。

聖誕下午茶推薦｜12. 香港海洋公園萬豪酒店「佳節歡騰下午茶」

香港海洋公園萬豪酒店「佳節歡騰下午茶」



日期：2023年12月15日至26日

時間：下午3時至6時

價錢：12月15日至23日、26日港幣$628起/ 2位用；12月24日、25日港幣$688起/ 2位用(另設加一)

地點：香港仔黃竹坑道180號海洋公園萬豪酒店Pier酒廊

