《我最終死去的房子》從恐懼母親死亡出發　尋覓灣仔昔日歷史變化

今年大館表演藝術季SPOTLIGHT的作品，力圖探討人與土地之間的關連，其中《我最終死去的房子》的編劇陳筠而，從恐懼母親死亡出發，在思考與母親同住多年的灣仔百年老屋，對她的意義的過程中，她細味回憶了許多曾經在這房子出現過的人和事，更想像未來的自己如何生活在這房子慢慢老去，直至死去，令《我最終死去的房子》這劇本因而誕生。



創作意念源於恐懼母親的死亡

《我最終死去的房子》約於兩年前開始醞釀，創作意念源自陳筠而近年來一直縈繞於心的事情──恐懼母親的死亡。她嘆一口氣說：「母親跟我的關係很好，她已經70歲了，雖然仍然很健壯，但隨着她的老去，我發覺自己很難接受她有一天會離開我，我就是生活在如此恐懼之中，這明明一定會發生，但我卻無能為力。」

她從恐懼母親的死亡出發，在探索這恐懼的過程中，自然想到自己從小成長、位於灣仔的百年老屋，她想了想後說：「如果有一天，父母離開，房子由我接手，不知怎的，我總是有一種要跟這個房子一起老死的心願。」

陳筠而提及，大約在8年前，母親決定為房子進行一次大裝修，她沒想到自己竟然比母親更執着，比她更不捨得房子的變遷，很不情願要改變這間老房子的原貌，她憶述：「那時候我很不開心，覺得在我成長以來，這一個帶給我極度有安全感的地方，即將要改頭換面。」她形容，那時候甚至有一刻覺得那種改變，恍如令房子經歷一次「死亡」。

她說，因為當時的個人執着，甚至因此而對母親心存芥蒂，但後來回望這件當時認為的「大事件」，對她來說是「死亡」，站在母親角度來看，那卻可能是房子的「重生」。就這樣的兩代人，一個想要為未來設想，讓房子活過來；另一個想要守住過去，等待房子老死；生與死的關係密切相連，只取決於從哪角度去看。她淡然說：「後來有人問我想要一個怎樣的人生，我覺得只要我的母親開心，我便會開心，我想要有一個對得起她的人生。」

百年老屋看灣仔前世今生

《我最終死去的房子》的劇本以新文本形式寫成，故事圍繞着家庭三代的人物，包括女兒、母親和祖母，故事中的百年老屋串連起從戰時至今的不同人物，反映灣仔昔日的歷史變化。陳筠而為此專程探訪灣仔區內老一輩的街坊，聽他們細說昔日在灣仔生活的舊日足跡，但作為在灣仔長大的陳筠而，偏偏對自己的成長地毫不認識。

她笑說：「說起來都感到有些慚愧，雖然自小在灣仔生活，但我對於整個灣仔其實不太熟悉。」她說，在探訪老街坊時，對方向她憶述童年生活的點滴，例如會在告士打道踏單車，在星街、船街的街道上到處跑跑，隨意玩樂、吵鬧，看到有甚麼就玩甚麼，那些生活趣味是如此即興又寫意，每天的小確幸就是唾手可得。

至於年輕一代的灣仔，與昔日的隨意很不同，陳筠而感嘆隨著城市發展變得愈來愈整潔，已失去往日的特色。她形容：「以前整個城市是 noisy（吵鬧），灣仔街道上是一種非常街坊和鄰里的生活，但現在是好clean，乾凈不是指physical（有形的）的乾凈，現在是好sharp（清晰）好清楚，這裏是馬路、行人路，但以前據他們（老街坊）形容是好Blur（模糊）的。」

當街道、周邊的人和事，在急速的城市規劃發展過程中，一一無可避免地經歷變遷，陳筠而最着緊的老房子，倘被納入重建規劃當中，遲早也可能要經歷死亡，只是她不知道，是自己還是房子率先面對這個關口？她嘆道：「這是單憑我的意志無法決定的，可能終有一日有地產商收樓的時候，我都沒辦法fight against（對抗）。」雖然城市發展或舊區重建，並非今次劇中探討的議題，但她不諱言很關心自己的家，害怕終有一天會失去，一切無可避免地有所牽連。

陳筠而說完成劇本創作後，並沒有神奇地治癒她對母親死亡的恐懼，她亦沒有因此而釋懷，只冀望有一天她再重讀這個故事，至少她會記得自己曾經從怎樣的角度去看待死亡，她說：「寫這個故事其中一個目的，是可以讓我將來真正面對這件事情的時候，我會記得我寫的時候是如何面對『死亡』，我會當作是一次練習，綵排到時會怎樣處理。」

大館表演藝術季：SPOTLIGHT

《我最終死去的房子》

日期及時間：4月21至23日（晚上8:00）；4月22至23日（下午3:00）

地點：中環大館F倉展室

票價：$280

網址：bit.ly/3KD4eLA

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