黃家和到中環高檔中菜廳遇嬉皮笑臉經理　教訓對方：趕客的態度

上月尾一連四日的復活節連假，累計228萬人次港人出境外遊或北上消費，香港餐飲聯業協會會長黃家和指食店的夜市生意跌了四成。他日前在中環的香港大學校友會中菜廳吃晚飯，上菜速度慢，又把他點的菜式送漏而讓他白等逾45分鐘，他憤而教訓店內經理，對方一嬉皮笑臉的「恭敬」態度令他更為「火滾」，直指餐飲業有存在這種態度的人手，其實是在趕客，繼而取消原的一圍預訂。



黃家和昨今兩日，先後在新城電台和商台接受訪問，談及復活節餐飲市道和個人近日經歷。他今早（10日）表示，早兩日帶內地朋友到中環德己立街一間大學的中菜廳吃晚飯，當時遇到政務司副司長卓永興亦在店內房間用餐。

他表示，當晚店內入座不多，但送菜速度較慢，15分鐘才逐碟送上，惟一碟雞的菜式等了45分鐘都未上，他就向侍應詢問，才知道原來送錯給其他客人，他就到收銀處要求取消這道菜，隨後店員還突然著他「埋單」，但其實他並未打算結帳離開。

黃家和在電台講述近日在中環用餐的不愉快經歷。(資料圖片)

黃家和就向該名侍應投訴才得知對方原來是經理，但對方自稱是「半個經理」，予人感覺是不能作主，於是他就教訓這名經理，對方的眼不望他，當時感到不受尊重，看似很恭敬，其嬉皮笑臉的面容令他更為「火滾」。黃家和形容不是「鬧」，只是「話」對方，「你唔得，咁嘅服務態度，趕緊客」，又向對方說現時個個都北上消費，「我教訓你，你個樣好似好恭敬，但嬉皮笑臉望住你，你在這行工作，而要專業、重新訓練，我擺錢落你袋」。

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黃家和離開後，餐廳的高級經理打電話給他，查詢剛才的事件經過，並邀請他再來用餐體驗，由店方請客。黃向對方表示，不用了，還向對方取消原已預訂的一圍枱。黃表示，無辦法，這態度是趕客，「香港餐飲業目前好多問題，（像）服務質素，當時人手不多，服務整個流程、對客人態度要改善，（當）人手又不夠，質素更要關注。（港人）北上消費，令整個行業受影響，內地客來得又少。」他懷疑，同行是他的內地同事，不知是否歧視。

據了解，黃家和用餐的是香港大學校友會中菜廳，住於中理德己立街，近期重新裝修重開。

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